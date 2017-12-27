1 / 33
Avustralyalı model Rosanna Arkle, Moto GP'nin meşhur padok kızlarından biri oldu.
2 / 33
Güzel model motor yarışlarının haricinde boks tutkunu olduğunu ve ringe çıkmak istediğini de her fırsatta dile getiriyor.
3 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
4 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
5 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
6 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
7 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
8 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
9 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
10 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
11 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
12 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
13 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
14 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
15 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
16 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
17 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
18 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
19 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
20 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
21 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
22 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
23 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
24 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
25 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
26 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
27 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
28 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
29 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
30 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
31 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
32 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
33 / 33
Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu