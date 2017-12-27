SPOR

Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

6 saat önce

Avustralyalı model Rosanna Arkle, Moto GP'nin meşhur padok kızlarından biri oldu.

Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu
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Avustralyalı model Rosanna Arkle, Moto GP'nin meşhur padok kızlarından biri oldu.

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Güzel model motor yarışlarının haricinde boks tutkunu olduğunu ve ringe çıkmak istediğini de her fırsatta dile getiriyor.

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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Rosanna Arkle pistlerin en popüler yüzlerinden oldu

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