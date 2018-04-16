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Hikmet Karaman, Rizespor'a haciz işlemi başlattı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 16.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor ile 7. haftada Rizespor’un kötü gidişatı yüzünden yolları ayıran teknik direktör Hikmet Karaman, Rizespor’un resmi sitesinde yayınlanan basın açıklamasına göre 200 bin dolar olan alacağı için kulüp hakkında icra işlemi başlattı

Hikmet Karaman, Rizespor'a haciz işlemi başlattı

Çaykur Rizespor Kulübü, Hikmet Karaman'ın 200 bin dolar alacağı nedeniyle kulübe haciz işlemi başlattığını açıkladı. Borcun ötelenmesinden ötürü icra işleminin başlatıldığı ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Çaykur Rizespor yönetimi tarafından şu ifadelere yer verildi:

“Çaykur Rizespor’dan 3 yıl içerisinde 3 milyon 496 bin 510 dolar yani 14 milyon 500 bin lira para kazanan Hikmet Karaman 200 bin dolarlık alacağının geciktiği gerekçesiyle kulübümüze haciz işlemi başlatmıştır. Bugüne kadar tüm ödemeleri vaktinde yapılan Hikmet Karaman’ın öteleme talebine rağmen ilk kez gecikme yaşandığı bir süreçte anında haciz işlemi başlatması dikkat çekicidir. Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman’a ödemiş olduğu 14 Milyon 500 bin Lira haricinde kalan 300 bin dolar ve 79 bin 214 Euro için 4 ayrı çek vermiştir. Rizelilere ve Çaykur Rizespor’a büyük sevgisi olduğunu düşündüğümüz Hikmet Karaman’a 26 Ocak 2018 tarihinde iadeli taahhütlü bir mektup göndererek ülkemizdeki kulüplerin içinde bulunduğu duruma istinaden ödeme tarihi henüz gelmemiş olan çeklerin yeniden yapılandırılması talep edildi. 1 Şubat 2018 tarihinde kulübümüzün mektubunu teslim alan Hikmet Karaman aradan geçen 2 ay 11 gün sonrasında mektuba cevap olarak haciz uygulaması başlatmıştır. Her fırsatta Rizespor’u ve Rizelileri çok sevdiğini vurgulayan Hikmet Karaman’ın şampiyonluk için kritik bir virajdayken haciz işlemi başlatmasının sevgi göstergesi olarak algılanamayacağı aşikardır.

Rizespor’da görev yaptığı süre içerisinde kulübümüzün ciddi bir borç altına girmesinde büyük pay sahibi olan Hikmet Karaman’ın iki ayrı çekten oluşan 200 bin dolarlık alacağı için haciz başlatması sadece Rizespor’un değil aynı zamanda bu Türk futbolunun içinde bulunduğu soruna örnek teşkil etmektedir. 13 Nisan Cuma günü başlatılan haciz işlemi sonrası kulübümüz kanuni süreci başlatılmış ve karşı dava sürecine girilmiştir. Hikmet Karaman dönemine ilişkin tüm çalışma ve hesaplar detaylıca incelenip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Taraftarlarımız bilsinler ki bugüne kadar gereken her şeyi yapan Çaykur Rizespor Kulübü Başkan ve yönetim kurulu sorumluluklarının farkında olup görevinin başındadır. Bu açıklama haciz konusunun sosyal medyada gündem olması nedeniyle hazırlanmış olup kamuoyunu bilgilendirmek amacı taşımaktadır. Başkalarının hedefi kaos oluşturmak olsa da Çaykur Rizespor’un tek hedefi süper ligdir. Kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
hikmet karaman Çaykur Rizespor

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu sehir bunu unutmaz
gaziantepspora da aynısını yaptı bursayla anlaştı kendini kovdurmak için elinden geleni yaptı sonra alacakları için icra ve gaziantepspor bir bu adamla uzlaşamadı transfer yasagı kalkmadı bunun yüzünden ikinci lige düstü bu adama bir daha hiç bir takım emanet edilmemeli para göz
bu yöneticiler işi iyice abarttı,artık ödemeleri yapmadıkları gibi bir de basın açıklamalarıyla insanları kamuoyu önünde suçlu ilan etmeye çalışıyolar,adam hakkını arıyor ne yapsın?
Hakikaten kalıbının adamı değilmişsin. bu kulüp seni 5-6 yıl sırtında taşıdı, kötü antrenörlüğüne rağmen 5 milyona (trilyona) yakın para almışssın, 200 bin dolar için bu nankörlük yapılır mı? kaldı ki kulüp ödemeyeceğiz dememiş. Yazık sana Hikmet Karaman
Hikmet Karamanın dini-İmanı paradır.Ayrıca gittiği kulübe fazladan 10-15 topçu aldırarak kulübü çökertir. Türkiyede hiçbir kulübün Hikmet Karamanı kapılarından sokmaması gerekir. Allah düşman başına vermesin böyle bir kişiyi. KOCAELİSPOR'lu olarak belirtiyorum.
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