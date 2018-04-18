SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Barış Şimşek MAÇ TARİH SAATİ: 18 Apr 2018 | 20:00 | şuan: 20:22
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Akhisarspor
Akhisarspor
Okan Buruk
  Galatasaray - Akhisarspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 3 Maicon
  • 33 Iasmin Latovlevici
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 25 Fernando
  • 7 Yasin Öztekin
  • 6 Tolga Ciğerci
  • 9 Eren Derdiyok
  • 11 Sinan Gümüş

Akhisarspor

  • 99 Fatih Öztürk
  • 89 Kadir Keleş
  • 22 Mustafa Yumlu
  • 13 Miguel Lopes
  • 24 Dany Nounkeu
  • 27 Bilal Kısa
  • 7 Helder Barbosa
  • 11 Onur Ayık
  • 20 Abdoul Sissoko
  • 8 Muğdat Çelik
  • 21 Yevhen Seleznyov

Yedekler

  • 16 Cedric Carrasso
  • 67 Eray İşcan
  • 22 Hakan Balta
  • 4 Serdar Aziz
  • 2 Mariano
  • 64 Jason Denayer
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 24 Garry Rodrigues
  • 18 Bafetimbi Gomis

Yedekler

  • 1 Milan Lukac
  • 35 Bora Körk
  • 15 Orhan Taşdelen
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 6 Aykut Çeviker
  • 19 Ömer Bayram
  • 17 Hasan Ali Adıgüzel
  • 12 Paulo Henrique
  • 31 Daniel Larsson
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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