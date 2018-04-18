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TREND
SİNEMA
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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Barış Şimşek
MAÇ TARİH SAATİ:
18 Apr 2018 | 20:00 | şuan: 20:22
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Akhisarspor
Okan Buruk
Galatasaray - Akhisarspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
3
Maicon
33
Iasmin Latovlevici
14
Martin Linnes
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
25
Fernando
7
Yasin Öztekin
6
Tolga Ciğerci
9
Eren Derdiyok
11
Sinan Gümüş
Akhisarspor
99
Fatih Öztürk
89
Kadir Keleş
22
Mustafa Yumlu
13
Miguel Lopes
24
Dany Nounkeu
27
Bilal Kısa
7
Helder Barbosa
11
Onur Ayık
20
Abdoul Sissoko
8
Muğdat Çelik
21
Yevhen Seleznyov
Yedekler
16
Cedric Carrasso
67
Eray İşcan
22
Hakan Balta
4
Serdar Aziz
2
Mariano
64
Jason Denayer
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
24
Garry Rodrigues
18
Bafetimbi Gomis
Yedekler
1
Milan Lukac
35
Bora Körk
15
Orhan Taşdelen
88
Caner Osmanpaşa
6
Aykut Çeviker
19
Ömer Bayram
17
Hasan Ali Adıgüzel
12
Paulo Henrique
31
Daniel Larsson
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.