CANLI MAÇ ANLATIMI

73' Karşılaşmada son bölüme girilirken Beşiktaş'ın deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. İlk maçı da evinde 3-1 kazanan Beşiktaş, yarı finale adım adım ilerliyor.

71' Tolgay'ın pasında topla buluşan Vagner Love, rakip yarı alanda Mert'i geçmek isterken topu kaybetti.

71' KIRMIZI KART! Gençlerbirliği atağında Milinkovic'e yatarak müdahalede bulunan Necip Uysal, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Beşiktaş, kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek.

69' Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Mustafa Pektemek, sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ve sakatlık geçirdi. Mustafa, sekerek oyuna devam ediyor.

67' Gençlerbirliği'nde son değişiklik de geldi. Alper Uludağ, yerini Yıldırım Mert Çetin'e devretti.

66' TOLGA ÇIKARDI! Gençlerbirliği beraberliği arıyor. Milinkovic, kendisine atılan pasta ceza sahasının solunda topla buluştu ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga topu kornere çeldi. Köşe vuruşunda içeri gönderilen ortayı Mustafa Pektemek karşıladı.

66' VAGNER LOVE YİNE KAÇIRDI! Bir dakika önce gole yaklaşan Vagner Love bir pozisyondan daha yararlanamadı. Brezilyalı'nın uygun durumda, tehlikeli noktadan vuruşunda kaleci Taha gole izin vermedi.

65' OYUN HAREKETLENDİ! Karşılaşmada iki takım da tempoyu yükseltti. Bu kez Beşiktaş gole yaklaştı. Lens'in sağ çizgiye inip dışarı çıkardığı topa Vagner Love bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

64' AZ FARKLA KAÇTI! Gençlerbirliği'nin yıldız oyuncusu Jailton, ceza sahasının dışında topla buluştu, sağına çekti ve vuruşunu yaptı ancak etkili giden top az farkla üstten dışarı gitti.

63' Rakibinin yüzüne eliyle temas eden Tolgay Arslan sarı kart gördü.

62' AUT! Beşiktaş, Mustafa Pektemek'le gole yaklaştı. Ceza sahası dışında uygun pozisyondaki golcü oyuncu, hareket halindeki topa sert bir vuruş yaptı ancak top doğrudan auta gitti.

62' Gençlerbirliği'nde günün etkisiz isimlerinden Petar Skuletic, yerini Rahmetullah Berişbek'e bıraktı.

61' Beşiktaş bu dakikada rakip savunmayı az adamla yakaladı. Topla birlikte ceza sahasına doğru hareket eden Vagner Love, boştaki Lens'e pasını aktarmadı ve rakiplerini geçmeyi denedi ancak savunmaya takıldı.

60' İLGİNÇ POZİSYON! Ryan Babel sol kanattan topla birlikte hızla hareket etti, ceza sahasına girip çizgiye kadar inen Babel için savunma kademeye geldi, bir anda oluşan karambolün ardından yükseklik kazanan top önce Alper'in kafasına sonra da direğe çarptı ve sonrasında Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

58' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Talisca, Negredo ve Quaresma kenarda ısınıyor.

56' TOLGA'DA KALDI! Gençlerbirliği'nin golcüsü Skuletic, uzaklardan gol aradı. Kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Tolga topu tek hamlede kontrol etti.

55' DİREKTEN DÖNDÜ! Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Jeremain Lens, ceza sahası dışında topla buluştu, içeri girer girmez vuruşunu yaptı ancak top üst direkten döndü. Devam eden pozisyonda Babel, pasını Tolgay'a verdi ve onun vuruşunda savunma geçit vermedi.

54' Gençlerbirliği sol kanattan serbest vuruş kazandı. Milinkovic'in kale önüne yaptığı ortayı Mustafa Pektemek kafayla karşıladı, devamında Aydın Karabulut ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

53' Karşılaşmanın bu bölümünde oyun iki takımın da sık sık yaptığı fauller nedeniyle sürekli durmaya başladı.

51' Orta alandaki ikili mücadelede Zeki ve Pogba'nın markajında kalan Vagner Love yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık geçirdi ancak oyuna devam edebilecek.

50' Gençlerbirliği, uzak mesafede sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Milinkovic'in ortasında Medel topu kafayla karşıladı ve atak sona erdi.

49' Jeremain Lens, Zeki Yavru'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Beşiktaş, ceza sahasının dışında sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

49' Caner Erkin'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden topa Pepe kafayı vurdu ama top üstten dışarı gitti.

48' Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Claro, topu bir kez daha kornere yolladı. İkinci kornerde tekrar topun başına geçen Caner, ortasını içeriye gönderdi ama bu kez de Zeki Yavru uzaklaştırdı.

47' Tolgay Arslan sol kanattan çizgiye hareketlenirken Claro'nun dokunuşunda top kornere gitti.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı, Gençlerbirliği'nin vuruşuyla başladı.

45' Milinkovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından Tolga Zengin topu kontrol ederken bu pozisyon, ilk yarının son pozisyonu oldu. 45 dakikanın sonunda Beşiktaş, deplasmanda soyunma odasına 1-0 önde giriyor.

45' Ahmet Oğuz'un sağ kanattan içeri gönderdiği etkili ortada Medel topu kafayla kornere gönderdi.

45' Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Mustafa Pektemek topa ters bir kafa vurdu ancak kaleci Tolga topu kontrol etti.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 1 dakikalık kayıp süre eklendi.

44' Jailton ile Caner Erkin ikili mücadeleye girdi ve sonrasında iki oyuncu da sakatlandı. Ancak iki oyuncu da oyuna devam edebilecek.

42' KRİTİK MÜDAHALE! Gençlerbirliği, oyuna sonradan giren Jailton ile etkili gelmeye devam ediyor. Jailton'un sağdan sert ortasında Pepe, kale önünde topu kafayla kornere gönderdi. Köşe vuruşunda da içeri gönderilen ortayı yine Pepe karşıladı.

40' Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Aydın, ara pasını gönderdi ancak ceza sahasına hareketlenen Skuletic'ten önce Pepe topa ayak koydu.

39' Beşiktaş sağ kanattan korner kullandı. Jeremain Lens'in ortasında topu Skuletic ön direkte karşıladı.

38' KAÇTI! Gençlerbirliği gole yaklaştı. Jailton'un sağdan içeri gönderdiği ortada Skuletic hareketlendi ancak topa istediği gibi dokunamadı ve üstten auta gitti.

37' Alper'in pasında hareketlenen Skuletic ceza sahası dışında topla buluştu ve şut açısı aradı ama Pepe orada topa ayak koydu ve tehlikeyi önledi.

35' Karşılaşmadaki ilk kart Beşiktaşlı Necip Uysal'a çıktı. Necip, Jailton'a yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

34' Gençlerbirliği'nde erken bir değişiklik geldi. Ümit Özat, bir savunmacı olan Kamal Issah'ı kenara aldı ve hücum elemanı Jailton'u oyuna dahil etti.

33' Gençlerbirliği sağ kanattan atak yaptı. Milinkovic, Tolgay'ı geçip çizgiye inmek isterken faul yaptı ve atak sona erdi.

32' Gençlerbirliği'nde Milinkovic'in savunma arkasına gönderdiği uzun topta Skuletic hareketlendi ancak kaleci Tolga tehlikeyi sezdi, çıktı ve topu aldı.

31' Gençlerbirliği'nde Kamal Issah çok uzaklardan şansını denedi ancak etkili gitmeyen şut farklı bir şekilde auta çıktı.

30' OFSAYT! Beşiktaş baskısı sürüyor. Sağ kanattan Lens'in ceza alanına gönderdiği ortaya Babel müsait pozisyonda vurdu ancak kaleci topu kontrol etti. Fakat öncesinde Babel için ofsayt bayrağı kalktı.

28' İKİNCİ GOL KAÇTI! 1-0 öndeki Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Mustafa Pektemek sol kanattan ilerlerken Lens'e etkili bir pas verdi ve gol pozisyonuna giren Lens, kalecinin üzerinden topu yavaşça kaleye gönderirken etkisiz giden topu savunma karşıladı.

26' Deplasmanda Beşiktaş'ı öne geçiren Mustafa Pektemek, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükseltti.

25' GOL! Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Caner'in ortasında Mustafa Pektemek yükseldi, kafayı vurdu ve golü attı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 1-0 önde.

23' AZ FARKLA AUT! Beşiktaş bu dakikalarda rakip yarı alanda daha etkili oynamaya başladı. Mustafa Pektemek ile paslaşan Jeremain Lens bir anda ceza sahası içine girdi ve sol çaprazdan gönderdiği şutu uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

22' KALECİDE KALDI! Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa Vagner Love ceza sahası içinde kafayı vurdu ama etkisiz giden topu kaleci Taha kucakladı.

21' Claro'nun elle oynadığını tespit eden hakem, Beşiktaş lehine serbest vuruş verdi. Siyah-beyazlılar sol çaprazdan duran top kazandı.

19' Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde sekti ve pozisyonun devamında Mustafa Pektemek topun kontrolünü sağlayamadı, aut kararı geldi.

18' Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens, sağ kanattan orta yapmak istedi ancak onun gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere gitti.

17' Gençlerbirliği orta alandan serbest vuruş kazandı. Milinkovic'in içeri gönderdiği top kafalardan sekip auta gitti.

15' NET GOL KAÇTI! Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Khalili'nin ceza sahasının hemen dışından verdiği pasta Milinkovic kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinde vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

13' Gençlerbirliği atağında Ahmet Oğuz'un sol kanattan gönderdiği ortaya kimse dokunamadı, devamında sol kanattan Aydın ortaladı ama atak yine sonuç vermedi ve son olarak top auta çıktı.

12' AUT! Beşiktaş'ın kullandığı frikikte topun başına geçen Lens, etkili bir vuruş yapamadı ve top üstten dışarı gitti.

11' Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşılarken devamında Issah, Lens'e ceza sahasının hemen dışında faul yaptı. Beşiktaş, çok tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

10' Zeki Yavru'nun Mustafa Pektemek'e yaptığı faul sonrası Beşiktaş uzak mesafeden sol kanattan serbest vuruş kazandı.

9' TEHLİKE! Gençlerbirliği bu kez sol kanattan geldi. Alper Uludağ çizgiye inip zor pozisyonda pasını çıkardı, kale önünde çaprazda Skuletic topa dokundu ama etkisiz giden top yandan auta çıktı.

7' Karşılaşmanın ilk dakikalarında Gençlerbirliği takım halinde kendi yarı alanında Beşiktaş'a fırsat vermiyor. Beşiktaş, şu ana dek rakip yarı alanda etkili olamadı.

5' KRİTİK POZİSYON! Bu dakikada Gençlerbirliği etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Milinkovic sert bir şut gönderdi ancak yerden giden topu kaleci Tolga kontrol etti.

4' Jeremain Lens sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Ön direğe giden topu savunmada Issah uzaklaştırdı.

3' Beşiktaş'ın atağında Jeremain Lens sağ kanattan ortayı yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

2' Necip Uysal'ın savunmadan gönderdiği uzun topta Vagner Love topa hareketlendi ancak hızlı giden top doğrudan auta gitti.

1' Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Ryan Babel, rakip yarı alanın ilk metrelerinde Ahmet Oğuz'un faulüne maruz kaldı ve takımına serbest vuruş kazandırdı.

1' Başkentte ilk düdük çaldı ve zorlu karşılaşma başladı.

NOT Çeyrek final ilk maçında rakibini Vodafone Park'ta 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu karşılaşma öncesi yarı final avantajını elinde bulunduruyor.

NOT Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.

NOT İki takımın da 11'leri belli oldu.

NOT GENÇLERBİRLİĞİ: Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic