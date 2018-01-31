CANLI MAÇ ANLATIMI

45' İlk yarının son düdüğü çaldı.

45' Giresunspor sahasından çok iyi çıktı. İyi pasların ardından Batuhan Recep'e pozisyon hazırladı ancak Recep'in ceza sahasından şutu dışarı gitti.

44' Giresunspor'un kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Mehmet Topal sakatlık geçirdi. Mehmet Topal oyuna devam ediyor.

43' Fenerbahçe, Giresunspor baskısı nedeniyle savunmadan çıkarken zorluk yaşıyor.

42' Abdülkerim sağ kanattaki Caner'e uzun oynadı ancak Caner topu kontrol edemedi.

41' Eljif, Giresunspor ceza sahasında topla buluştu ve şık bir hareketle rakibinden sıyrılmak istedi ancak top dışarı gitti.

40' Bu dakikalarda Giresunspor savunması orta sahaya yaklaştı.

39' Giresunspor'da Recep'in pası Aatıf'ta kaldı. Aatıf sağ kanatta pozisyon ararken topun kontrolünü kaybetti. Giresunspor taç kullanacak.

37' Kullanılan kornerde Fernandao kafa vuruşunu yaptı, Ahmet Şahin son anda kurtardı.

36' Fernandao sağ kanada yakın topla buluştu. Pasında savunma araya girdi ve top kornere gitti.

35' Giresunspor'da Carioca ceza sahasında topla buluştu. Çevirdiği topu son anda Josef de Souza uzaklaştırdı.

34' Çağlar'ın kullandığı kornerde Aykut Demir kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

33' Giresunspor'da Caner sağ kanattan ceza sahasına ortasını yapmak istedi ancak top savunmadan kornere gitti.

32' Batuhan, Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.

32' Fernandao sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmeden içeri çevirdiği topa Eljif yetişemedi.

31' Giresunspor golün ardından Fenerbahçe sahasına daha çok geçmeye başladı.

30' Giresunspor'da Recep, rakip savunmanın arkasına pasını gönderdi. Batuhan'dan önce araya giren Mehmet Topal topu kontrol etti.

29' Josef de Souza'nın uzun pası kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

28' Giresunspor'da Aykut Demir ceza sahasına uzun oynadı. Topa yükselen Batuhan topu kontrol edemedi ve top dışarı gitti.

26' GOL! Fenerbahçe'de kazanılan serbest vuruşta Eljif Elmas ön direkte topu arkaya aşırdı. Arka direkteki Mehmet Topal boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

25' Aatıf sağ kanatta koşu yapan Isla'ya pasını gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Isla'nın ortası Çağlar'dan kornere gitti.

24' Isla, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında tek Fenerbahçeli olan Fernandao'yu aşan top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

23' Topun ve oyunun hakimiyeti tamamen Fenerbahçe'ye geçti. Giresunspor bu dakikalarda savunmaya odaklanmış durumda.

22' Giresunspor'da Carioca, uzak mesafeden kaleyi yokladı, ancak top farkla dışarı gitti.

21' Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın uzak mesafeli şutu dışarı gitti.

20' Fenerbahçe isabetli paslarla Giresunspor sahasına oldukça kolay yerleşiyor.

18' Giresunspor takım halinde sahasına yerleşerek Fenerbahçe hücumlarını karşılıyor.

17' Giresunspor savunmadan çıkarken zorluk yaşıyor.

16' Fenerbahçe rakip sahaya yerleşti. Seri paslarla pozisyon üretmeye çalışıyorlar.

15' Maçın başına göre oyunun temposu düştü.

14' Samed Giresunspor ceza sahasına yaklaşırken topla buluştu ancak pası Fernandao'ya geçmedi.

13' Fenerbahçe savunması pas yaparak rakibini üzerine çekmeye çalışıyor.

12' Pozisyonun ardından Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

11' NET FIRSAT KAÇTI! Giresunspor ceza sahasına atılana uzun topta Caner topu kalecisine bıraktı. Araya giren Hasan Ali kaldırım topu ağlara gönderemedi.

10' Giresunspor kısa paslarla rakip sahaya yerleşiyor.

9' Isla sağ kanada oynanan uzun topu zor da olsa kontrol etti. Pasını Samed'e verdi ancak genç oyuncu ortasını yapamadan savunma araya girdi.

8' Savunmadan uzun atılan topta Fernandao kafa vuruşunu yaptı. İndirdiği topa Eljif'ten önce savunma yetişti ve topu uzaklatırdı.

7' Her iki takım da topu kapmak için yoğun bir mücadele veriyor.

5' Fenerbahçe'de Eljif Elmas sağ kanatta pasını Isla'ya verdi. Isla ceza sahasına ortasını yaptı ancak top herkesi aştı.

4' Fenerbahçe, kısa paslarla Giresunspor baskısından çıkmaya çalışıyor.

3' Maçın henüz başında Fenerbahçe'den Oğuz Kaan, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

2' Hem Giresunspor, hem Fenerbahçe geriden pasla çıkmak isteyen rakibine baskı yapıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.

NOT Merhaba! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

NOT İki takımın da 11'leri belli oldu.

NOT Fenerbahçe XI: Kameni, Isla, Neustadter, Josef Souza, Hasan Ali, Samed, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Oğuz Kağan, Aatıf, Fernandao