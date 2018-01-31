STADYUM: Giresun Atatürk
HAKEM :Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ: 31 01 2018 | 20:30 | şuan: 21:28:31
Devre Arası
0
1
Giresunspor
Metin Diyadin
Fenerbahçe
Aykut Kocaman
26 Mehmet Topal
CANLI MAÇ ANLATIMI
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45'İlk yarının son düdüğü çaldı.
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45'Giresunspor sahasından çok iyi çıktı. İyi pasların ardından Batuhan Recep'e pozisyon hazırladı ancak Recep'in ceza sahasından şutu dışarı gitti.
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44'Giresunspor'un kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Mehmet Topal sakatlık geçirdi. Mehmet Topal oyuna devam ediyor.
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43'Fenerbahçe, Giresunspor baskısı nedeniyle savunmadan çıkarken zorluk yaşıyor.
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42'Abdülkerim sağ kanattaki Caner'e uzun oynadı ancak Caner topu kontrol edemedi.
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41'Eljif, Giresunspor ceza sahasında topla buluştu ve şık bir hareketle rakibinden sıyrılmak istedi ancak top dışarı gitti.
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40'Bu dakikalarda Giresunspor savunması orta sahaya yaklaştı.
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39'Giresunspor'da Recep'in pası Aatıf'ta kaldı. Aatıf sağ kanatta pozisyon ararken topun kontrolünü kaybetti. Giresunspor taç kullanacak.
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37'Kullanılan kornerde Fernandao kafa vuruşunu yaptı, Ahmet Şahin son anda kurtardı.
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36'Fernandao sağ kanada yakın topla buluştu. Pasında savunma araya girdi ve top kornere gitti.
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35'Giresunspor'da Carioca ceza sahasında topla buluştu. Çevirdiği topu son anda Josef de Souza uzaklaştırdı.
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34'Çağlar'ın kullandığı kornerde Aykut Demir kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.
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33'Giresunspor'da Caner sağ kanattan ceza sahasına ortasını yapmak istedi ancak top savunmadan kornere gitti.
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32'Batuhan, Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.
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32'Fernandao sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmeden içeri çevirdiği topa Eljif yetişemedi.
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31'Giresunspor golün ardından Fenerbahçe sahasına daha çok geçmeye başladı.
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30'Giresunspor'da Recep, rakip savunmanın arkasına pasını gönderdi. Batuhan'dan önce araya giren Mehmet Topal topu kontrol etti.
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29'Josef de Souza'nın uzun pası kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
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28'Giresunspor'da Aykut Demir ceza sahasına uzun oynadı. Topa yükselen Batuhan topu kontrol edemedi ve top dışarı gitti.
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26'GOL! Fenerbahçe'de kazanılan serbest vuruşta Eljif Elmas ön direkte topu arkaya aşırdı. Arka direkteki Mehmet Topal boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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25'Aatıf sağ kanatta koşu yapan Isla'ya pasını gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Isla'nın ortası Çağlar'dan kornere gitti.
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24'Isla, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında tek Fenerbahçeli olan Fernandao'yu aşan top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
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23'Topun ve oyunun hakimiyeti tamamen Fenerbahçe'ye geçti. Giresunspor bu dakikalarda savunmaya odaklanmış durumda.
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22'Giresunspor'da Carioca, uzak mesafeden kaleyi yokladı, ancak top farkla dışarı gitti.
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21'Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın uzak mesafeli şutu dışarı gitti.
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20'Fenerbahçe isabetli paslarla Giresunspor sahasına oldukça kolay yerleşiyor.
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18'Giresunspor takım halinde sahasına yerleşerek Fenerbahçe hücumlarını karşılıyor.
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17'Giresunspor savunmadan çıkarken zorluk yaşıyor.
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16'Fenerbahçe rakip sahaya yerleşti. Seri paslarla pozisyon üretmeye çalışıyorlar.
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15'Maçın başına göre oyunun temposu düştü.
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14'Samed Giresunspor ceza sahasına yaklaşırken topla buluştu ancak pası Fernandao'ya geçmedi.
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13'Fenerbahçe savunması pas yaparak rakibini üzerine çekmeye çalışıyor.
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12'Pozisyonun ardından Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılıyor.
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11'NET FIRSAT KAÇTI! Giresunspor ceza sahasına atılana uzun topta Caner topu kalecisine bıraktı. Araya giren Hasan Ali kaldırım topu ağlara gönderemedi.
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10'Giresunspor kısa paslarla rakip sahaya yerleşiyor.
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9'Isla sağ kanada oynanan uzun topu zor da olsa kontrol etti. Pasını Samed'e verdi ancak genç oyuncu ortasını yapamadan savunma araya girdi.
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8'Savunmadan uzun atılan topta Fernandao kafa vuruşunu yaptı. İndirdiği topa Eljif'ten önce savunma yetişti ve topu uzaklatırdı.
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7'Her iki takım da topu kapmak için yoğun bir mücadele veriyor.
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5'Fenerbahçe'de Eljif Elmas sağ kanatta pasını Isla'ya verdi. Isla ceza sahasına ortasını yaptı ancak top herkesi aştı.
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4'Fenerbahçe, kısa paslarla Giresunspor baskısından çıkmaya çalışıyor.
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3'Maçın henüz başında Fenerbahçe'den Oğuz Kaan, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
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2'Hem Giresunspor, hem Fenerbahçe geriden pasla çıkmak isteyen rakibine baskı yapıyor.
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1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.
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NOTMerhaba! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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NOTİki takımın da 11'leri belli oldu.
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NOTFenerbahçe XI: Kameni, Isla, Neustadter, Josef Souza, Hasan Ali, Samed, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Oğuz Kağan, Aatıf, Fernandao
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NOTGiresunspor XI: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan
TAKIM KADROLARI
Giresunspor
-
78Ahmet Şahin
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2Caner Arıcı
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4Aykut Demir
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33Çağlar Birinci
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42Abdülkerim Bardakçı
-
11Diabang Dialiba
-
17Recep Aydın
-
19Murat Gürbüzerol
-
25Dodo
-
21Batuhan Altıntaş
-
27Jones Carioca
-
28Anıl Atağ
-
93Onur Demir
-
10Hüsamettin Tut
-
22Muhammet Reis
-
38Volkan Okumak
-
22Sinan Özkan
-
32Hakan Barış
-
38Fatih Atik
-
71Ahmad Abed
-
91Henrique Almeida
Yedekler
Fenerbahçe
-
18Carlos Kameni
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3Hasan Ali Kaldırım
-
4Mauricio Isla
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33Roman Neustadter
-
5Mehmet Topal
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21Eljif Elmas
-
60Samed Karakoç
-
66Oğuz Kağan Güçtekin2
-
89Josef de Souza
-
92Aatif Chahechouhe
-
9Fernandao
-
1Volkan Demirel
-
54Erten Ersu
-
6İsmail Köybaşı
-
22Batuhan Yılmaz
-
7Alper Potuk
-
17Nabil Dirar
-
28Mathieu Valbuena
-
80Serhat Kot
-
99Roberto Soldado