SPOR
STADYUM: Giresun Atatürk
HAKEM :Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ: 31 01 2018 | 20:30 | şuan: 21:28:31
Devre Arası
0
1
Giresunspor
Metin Diyadin
Fenerbahçe
Aykut Kocaman
26 Mehmet Topal

CANLI MAÇ ANLATIMI

  • 45'
    İlk yarının son düdüğü çaldı.
  • 45'
    Giresunspor sahasından çok iyi çıktı. İyi pasların ardından Batuhan Recep'e pozisyon hazırladı ancak Recep'in ceza sahasından şutu dışarı gitti.
  • 44'
    Giresunspor'un kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Mehmet Topal sakatlık geçirdi. Mehmet Topal oyuna devam ediyor.
  • 43'
    Fenerbahçe, Giresunspor baskısı nedeniyle savunmadan çıkarken zorluk yaşıyor.
  • 42'
    Abdülkerim sağ kanattaki Caner'e uzun oynadı ancak Caner topu kontrol edemedi.
  • 41'
    Eljif, Giresunspor ceza sahasında topla buluştu ve şık bir hareketle rakibinden sıyrılmak istedi ancak top dışarı gitti.
  • 40'
    Bu dakikalarda Giresunspor savunması orta sahaya yaklaştı.
  • 39'
    Giresunspor'da Recep'in pası Aatıf'ta kaldı. Aatıf sağ kanatta pozisyon ararken topun kontrolünü kaybetti. Giresunspor taç kullanacak.
  • 37'
    Kullanılan kornerde Fernandao kafa vuruşunu yaptı, Ahmet Şahin son anda kurtardı.
  • 36'
    Fernandao sağ kanada yakın topla buluştu. Pasında savunma araya girdi ve top kornere gitti.
  • 35'
    Giresunspor'da Carioca ceza sahasında topla buluştu. Çevirdiği topu son anda Josef de Souza uzaklaştırdı.
  • 34'
    Çağlar'ın kullandığı kornerde Aykut Demir kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.
  • 33'
    Giresunspor'da Caner sağ kanattan ceza sahasına ortasını yapmak istedi ancak top savunmadan kornere gitti.
  • 32'
    Batuhan, Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada.
  • 32'
    Fernandao sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmeden içeri çevirdiği topa Eljif yetişemedi.
  • 31'
    Giresunspor golün ardından Fenerbahçe sahasına daha çok geçmeye başladı.
  • 30'
    Giresunspor'da Recep, rakip savunmanın arkasına pasını gönderdi. Batuhan'dan önce araya giren Mehmet Topal topu kontrol etti.
  • 29'
    Josef de Souza'nın uzun pası kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
  • 28'
    Giresunspor'da Aykut Demir ceza sahasına uzun oynadı. Topa yükselen Batuhan topu kontrol edemedi ve top dışarı gitti.
  • 26'
    GOL! Fenerbahçe'de kazanılan serbest vuruşta Eljif Elmas ön direkte topu arkaya aşırdı. Arka direkteki Mehmet Topal boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
  • 25'
    Aatıf sağ kanatta koşu yapan Isla'ya pasını gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Isla'nın ortası Çağlar'dan kornere gitti.
  • 24'
    Isla, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında tek Fenerbahçeli olan Fernandao'yu aşan top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
  • 23'
    Topun ve oyunun hakimiyeti tamamen Fenerbahçe'ye geçti. Giresunspor bu dakikalarda savunmaya odaklanmış durumda.
  • 22'
    Giresunspor'da Carioca, uzak mesafeden kaleyi yokladı, ancak top farkla dışarı gitti.
  • 21'
    Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın uzak mesafeli şutu dışarı gitti.
  • 20'
    Fenerbahçe isabetli paslarla Giresunspor sahasına oldukça kolay yerleşiyor.
  • 18'
    Giresunspor takım halinde sahasına yerleşerek Fenerbahçe hücumlarını karşılıyor.
  • 17'
    Giresunspor savunmadan çıkarken zorluk yaşıyor.
  • 16'
    Fenerbahçe rakip sahaya yerleşti. Seri paslarla pozisyon üretmeye çalışıyorlar.
  • 15'
    Maçın başına göre oyunun temposu düştü.
  • 14'
    Samed Giresunspor ceza sahasına yaklaşırken topla buluştu ancak pası Fernandao'ya geçmedi.
  • 13'
    Fenerbahçe savunması pas yaparak rakibini üzerine çekmeye çalışıyor.
  • 12'
    Pozisyonun ardından Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirdi. Tedavisi saha içinde yapılıyor.
  • 11'
    NET FIRSAT KAÇTI! Giresunspor ceza sahasına atılana uzun topta Caner topu kalecisine bıraktı. Araya giren Hasan Ali kaldırım topu ağlara gönderemedi.
  • 10'
    Giresunspor kısa paslarla rakip sahaya yerleşiyor.
  • 9'
    Isla sağ kanada oynanan uzun topu zor da olsa kontrol etti. Pasını Samed'e verdi ancak genç oyuncu ortasını yapamadan savunma araya girdi.
  • 8'
    Savunmadan uzun atılan topta Fernandao kafa vuruşunu yaptı. İndirdiği topa Eljif'ten önce savunma yetişti ve topu uzaklatırdı.
  • 7'
    Her iki takım da topu kapmak için yoğun bir mücadele veriyor.
  • 5'
    Fenerbahçe'de Eljif Elmas sağ kanatta pasını Isla'ya verdi. Isla ceza sahasına ortasını yaptı ancak top herkesi aştı.
  • 4'
    Fenerbahçe, kısa paslarla Giresunspor baskısından çıkmaya çalışıyor.
  • 3'
    Maçın henüz başında Fenerbahçe'den Oğuz Kaan, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
  • 2'
    Hem Giresunspor, hem Fenerbahçe geriden pasla çıkmak isteyen rakibine baskı yapıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı.
  • NOT
    Merhaba! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
  • NOT
    İki takımın da 11'leri belli oldu.
  • NOT
    Fenerbahçe XI: Kameni, Isla, Neustadter, Josef Souza, Hasan Ali, Samed, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Oğuz Kağan, Aatıf, Fernandao
  • NOT
    Giresunspor XI: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan

TAKIM KADROLARI

Giresunspor

  • 78
    Ahmet Şahin
  • 2
    Caner Arıcı
  • 4
    Aykut Demir
  • 33
    Çağlar Birinci
  • 42
    Abdülkerim Bardakçı
  • 11
    Diabang Dialiba
  • 17
    Recep Aydın
  • 19
    Murat Gürbüzerol
  • 25
    Dodo
  • 21
    Batuhan Altıntaş
  • 27
    Jones Carioca
    • Yedekler
  • 28
    Anıl Atağ
  • 93
    Onur Demir
  • 10
    Hüsamettin Tut
  • 22
    Muhammet Reis
  • 38
    Volkan Okumak
  • 22
    Sinan Özkan
  • 32
    Hakan Barış
  • 38
    Fatih Atik
  • 71
    Ahmad Abed
  • 91
    Henrique Almeida

Fenerbahçe

  • 18
    Carlos Kameni
  • 3
    Hasan Ali Kaldırım
  • 4
    Mauricio Isla
  • 33
    Roman Neustadter
  • 5
    Mehmet Topal
  • 21
    Eljif Elmas
  • 60
    Samed Karakoç
  • 66
    Oğuz Kağan Güçtekin
    2
  • 89
    Josef de Souza
  • 92
    Aatif Chahechouhe
  • 9
    Fernandao
    • Yedekler
  • 1
    Volkan Demirel
  • 54
    Erten Ersu
  • 6
    İsmail Köybaşı
  • 22
    Batuhan Yılmaz
  • 7
    Alper Potuk
  • 17
    Nabil Dirar
  • 28
    Mathieu Valbuena
  • 80
    Serhat Kot
  • 99
    Roberto Soldado
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