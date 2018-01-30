STADYUM: Vodafone Park
HAKEM :Serkan Çınar
MAÇ TARİH SAATİ: 30 01 2018 | 20:30 | şuan: 21:28:17
18'
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Beşiktaş
Şenol Güneş
Gençlerbirliği
Ümit Özat
CANLI MAÇ ANLATIMI
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18'Oyuncu Değişikliği Serdar Özkan
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17'Gençlerbirliği'nde maçın ilk dakikalarında sakatlanan Serdar Özkan sekerek oynuyordu ve kendisini yere bıraktı. Yerine Milinkovic hazırlık yapıyor.
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17'Sağ kanattan Lens'in yaptığı ortada Alper'den seken top taca çıktı.
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16'Necip sağ kanada uzun bir çapraz top attı. Ama o bölgeye kimse hareketlenmedi ve top auta çıktı.
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15'Hopf aut atışlarını yavaş kullandığı için Beşiktaş taraftarının ıslıklı protestosuna maruz kalıyor.
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13'Sessegnon, orta saha çizgisinden sağ çapraza doğru topu sürdürten sonra beklenmeyen bir şut çıkarttı. Tolga yakın direk dibine gelen topu iki hamlede kontrol etti.
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12'Vida uzun bir çapraz topla sol kanatta hareketlenen Babel'i görmek istedi. Uğur araya girip topu kaleci Hopf'a kazandırdı.
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11'Beşiktaş hücum organizasyonlarını sağ kanattan geliştirmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar Gökhan ile Lens arasında iyi bir uyum olduğunu söyleyemeyiz.
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9'Beşiktaş pas yaparak oyunu rakip sahaya yıktı. Boşluk bulmaya çalışıyor.
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9'Caner sol kanattan uzun bir topla ceza sahasına hareketlenen Babel'i görmek istedi. Hopf çıkıp topu kontrol etti.
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7'Tolgay'ın pasıyla Lens, ceza sahasında topla buluştu. Ama kaleye dönmek isterken Claro gelip pozisyonunu bozdu. Aut.
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7'Beşiktaş ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde bulunduruyor. Siyah beyazlı takımda atakları yönlendiren isim Negredo.
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5'Negredo sağ kanattan bindiren Gökhan'ı görmek istedi. Ama top biraz hızlı gidince Gökhan yetişemedi. Aut.
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4'Negredo ile verkaç yapan Lens, süratle ceza sahasına yönelmek istedi. Ama ayağı kaydı ve düşerek pozisyonunu kaybetti.
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3'Sağ kanattan sıfıra inen Lens'in ön direğe kestiği topu savunma uzaklaştırdı.
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2'Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da oyunu kanatlardan oynamaya çalışıyor.
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1'Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
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NOTGençlerbirliği'nin 11'i: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Palitsevich, Alper, Uğur, Diallo, Khalili, Sessegnon, Serdar Özkan, Jailton
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NOTİki takımın da onbirleri belli oldu.
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NOTBeşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Medel, Vida, Caner, Necip, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo
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NOTİyi akşamlar futbolseverler. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliğİ'ni konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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NOTBeşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love bugün yedekler arasında yer alıyor.
TAKIM KADROLARI
Beşiktaş
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29Tolga Zengin
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12Gary Medel
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24Domagoj Vida
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77Gökhan Gönül
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88Caner Erkin
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8Ryan Babel
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17Jeremain Lens
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18Tolgay Arslan
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20Necip Uysal
-
9Alvaro Negredo
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11Mustafa Pektemek
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1Fabri
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97Utku Yuvakuran
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3Adriano
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5Pepe
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14Fatih Aksoy
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7Ricardo Quaresma
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10Oğuzhan Özyakup
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94Anderson Talisca
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30Vagner Love
Yedekler
Gençlerbirliği
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1Johannes Hopf
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2Ahmet Oğuz
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3Uğur Çiftçi
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6Sergey Politevich
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12Luccas Claro
-
25Alper Uludağ
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21Serdar Özkan18
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22Diallo Guidileye
-
55Abdul Khalili
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77Stephane Sessegnon
-
29Jailton Paraiba
-
45Taha Demirtaş
-
4Numan Soysal
-
18Mert Çetin
-
61Ousmane NDiaye
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7Zeki Yavru
-
11Ahmet İlhan Özek
-
20Marko Milinkovic18
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11Kamal Issah
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20Aydın Karabulut
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58Deniz Yılmaz
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88Deniz Yılmaz