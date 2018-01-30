SPOR
STADYUM: Vodafone Park
HAKEM :Serkan Çınar
MAÇ TARİH SAATİ: 30 01 2018 | 20:30 | şuan: 21:28:17
18'
0
0
Beşiktaş
Şenol Güneş
Gençlerbirliği
Ümit Özat

CANLI MAÇ ANLATIMI

  • 18'
    Oyuncu Değişikliği Serdar Özkan
  • 17'
    Gençlerbirliği'nde maçın ilk dakikalarında sakatlanan Serdar Özkan sekerek oynuyordu ve kendisini yere bıraktı. Yerine Milinkovic hazırlık yapıyor.
  • 17'
    Sağ kanattan Lens'in yaptığı ortada Alper'den seken top taca çıktı.
  • 16'
    Necip sağ kanada uzun bir çapraz top attı. Ama o bölgeye kimse hareketlenmedi ve top auta çıktı.
  • 15'
    Hopf aut atışlarını yavaş kullandığı için Beşiktaş taraftarının ıslıklı protestosuna maruz kalıyor.
  • 13'
    Sessegnon, orta saha çizgisinden sağ çapraza doğru topu sürdürten sonra beklenmeyen bir şut çıkarttı. Tolga yakın direk dibine gelen topu iki hamlede kontrol etti.
  • 12'
    Vida uzun bir çapraz topla sol kanatta hareketlenen Babel'i görmek istedi. Uğur araya girip topu kaleci Hopf'a kazandırdı.
  • 11'
    Beşiktaş hücum organizasyonlarını sağ kanattan geliştirmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar Gökhan ile Lens arasında iyi bir uyum olduğunu söyleyemeyiz.
  • 9'
    Beşiktaş pas yaparak oyunu rakip sahaya yıktı. Boşluk bulmaya çalışıyor.
  • 9'
    Caner sol kanattan uzun bir topla ceza sahasına hareketlenen Babel'i görmek istedi. Hopf çıkıp topu kontrol etti.
  • 7'
    Tolgay'ın pasıyla Lens, ceza sahasında topla buluştu. Ama kaleye dönmek isterken Claro gelip pozisyonunu bozdu. Aut.
  • 7'
    Beşiktaş ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde bulunduruyor. Siyah beyazlı takımda atakları yönlendiren isim Negredo.
  • 5'
    Negredo sağ kanattan bindiren Gökhan'ı görmek istedi. Ama top biraz hızlı gidince Gökhan yetişemedi. Aut.
  • 4'
    Negredo ile verkaç yapan Lens, süratle ceza sahasına yönelmek istedi. Ama ayağı kaydı ve düşerek pozisyonunu kaybetti.
  • 3'
    Sağ kanattan sıfıra inen Lens'in ön direğe kestiği topu savunma uzaklaştırdı.
  • 2'
    Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da oyunu kanatlardan oynamaya çalışıyor.
  • 1'
    Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
  • NOT
    Gençlerbirliği'nin 11'i: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Palitsevich, Alper, Uğur, Diallo, Khalili, Sessegnon, Serdar Özkan, Jailton
  • NOT
    İki takımın da onbirleri belli oldu.
  • NOT
    Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Medel, Vida, Caner, Necip, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo
  • NOT
    İyi akşamlar futbolseverler. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliğİ'ni konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
  • NOT
    Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love bugün yedekler arasında yer alıyor.

TAKIM KADROLARI

Beşiktaş

  • 29
    Tolga Zengin
  • 12
    Gary Medel
  • 24
    Domagoj Vida
  • 77
    Gökhan Gönül
  • 88
    Caner Erkin
  • 8
    Ryan Babel
  • 17
    Jeremain Lens
  • 18
    Tolgay Arslan
  • 20
    Necip Uysal
  • 9
    Alvaro Negredo
  • 11
    Mustafa Pektemek
    • Yedekler
  • 1
    Fabri
  • 97
    Utku Yuvakuran
  • 3
    Adriano
  • 5
    Pepe
  • 14
    Fatih Aksoy
  • 7
    Ricardo Quaresma
  • 10
    Oğuzhan Özyakup
  • 94
    Anderson Talisca
  • 30
    Vagner Love

Gençlerbirliği

  • 1
    Johannes Hopf
  • 2
    Ahmet Oğuz
  • 3
    Uğur Çiftçi
  • 6
    Sergey Politevich
  • 12
    Luccas Claro
  • 25
    Alper Uludağ
  • 21
    Serdar Özkan
    18
  • 22
    Diallo Guidileye
  • 55
    Abdul Khalili
  • 77
    Stephane Sessegnon
  • 29
    Jailton Paraiba
    • Yedekler
  • 45
    Taha Demirtaş
  • 4
    Numan Soysal
  • 18
    Mert Çetin
  • 61
    Ousmane NDiaye
  • 7
    Zeki Yavru
  • 11
    Ahmet İlhan Özek
  • 20
    Marko Milinkovic
    18
  • 11
    Kamal Issah
  • 20
    Aydın Karabulut
  • 58
    Deniz Yılmaz
  • 88
    Deniz Yılmaz
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