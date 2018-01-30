CANLI MAÇ ANLATIMI

18' Oyuncu Değişikliği Serdar Özkan

17' Gençlerbirliği'nde maçın ilk dakikalarında sakatlanan Serdar Özkan sekerek oynuyordu ve kendisini yere bıraktı. Yerine Milinkovic hazırlık yapıyor.

17' Sağ kanattan Lens'in yaptığı ortada Alper'den seken top taca çıktı.

16' Necip sağ kanada uzun bir çapraz top attı. Ama o bölgeye kimse hareketlenmedi ve top auta çıktı.

15' Hopf aut atışlarını yavaş kullandığı için Beşiktaş taraftarının ıslıklı protestosuna maruz kalıyor.

13' Sessegnon, orta saha çizgisinden sağ çapraza doğru topu sürdürten sonra beklenmeyen bir şut çıkarttı. Tolga yakın direk dibine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

12' Vida uzun bir çapraz topla sol kanatta hareketlenen Babel'i görmek istedi. Uğur araya girip topu kaleci Hopf'a kazandırdı.

11' Beşiktaş hücum organizasyonlarını sağ kanattan geliştirmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar Gökhan ile Lens arasında iyi bir uyum olduğunu söyleyemeyiz.

9' Beşiktaş pas yaparak oyunu rakip sahaya yıktı. Boşluk bulmaya çalışıyor.

9' Caner sol kanattan uzun bir topla ceza sahasına hareketlenen Babel'i görmek istedi. Hopf çıkıp topu kontrol etti.

7' Tolgay'ın pasıyla Lens, ceza sahasında topla buluştu. Ama kaleye dönmek isterken Claro gelip pozisyonunu bozdu. Aut.

7' Beşiktaş ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde bulunduruyor. Siyah beyazlı takımda atakları yönlendiren isim Negredo.

5' Negredo sağ kanattan bindiren Gökhan'ı görmek istedi. Ama top biraz hızlı gidince Gökhan yetişemedi. Aut.

4' Negredo ile verkaç yapan Lens, süratle ceza sahasına yönelmek istedi. Ama ayağı kaydı ve düşerek pozisyonunu kaybetti.

3' Sağ kanattan sıfıra inen Lens'in ön direğe kestiği topu savunma uzaklaştırdı.

2' Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da oyunu kanatlardan oynamaya çalışıyor.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

NOT Gençlerbirliği'nin 11'i: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Palitsevich, Alper, Uğur, Diallo, Khalili, Sessegnon, Serdar Özkan, Jailton

NOT İki takımın da onbirleri belli oldu.

NOT Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Medel, Vida, Caner, Necip, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo

NOT İyi akşamlar futbolseverler. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliğİ'ni konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.