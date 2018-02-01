SPOR
STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEM :Bülent Yıldırım
MAÇ TARİH SAATİ: 01 02 2018 | 20:30 | şuan: 21:34:46
Devre Arası
1
0
Atiker Konyaspor
Mehmet Özdilek
40 Martin Linnes
Galatasaray
Fatih Terim

CANLI MAÇ ANLATIMI

  • 45'
    İlk yarının son düdüğü geldi. Konyaspor, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
  • 45'
    Hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali süratle ceza sahasına sokuldu. Koray son anda gelip Ömer Ali'nin pozisyonunu bozdu ve top auta gitti.
  • 44'
    Sağ kanattan Skubic'in yerden ortasında savunmadan seken top Mehdi'nin önünde kaldı. Mehdi'nin sert şutu üstten auta gitti.
  • 43'
    Orkan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi.
  • 42'
    Golden sonra Konyaspor daha moralli oynamaya başladı. Galatasaray ise oyun disiplininden biraz koptu.
  • 40'
    GOL! Orkan'ın sağ kanattan bir kez daha ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci boşa çıktı. Linnes'ten seken top herkesin bakışları arasında ağlara gitti.
  • 38'
    Konyaspor maçtaki ilk faulünü 38. dakikada yaptı. Orta sahadaki bir ikili mücadelede Hadziahmetovic, Selçuk'a faul yaptı.
  • 37'
    Sağ kanattan Orkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Koray topu karşıladı.
  • 36'
    Konyaspor şu ana kadar faul yapmadı. Galatasaray ise üç kez faul yaptı. Faul sayısının şu ana kadar ligimiz standartlarının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz.
  • 34'
    Konyaspor bu bölümde takım halinde topun arkasına geçti ve Galatasaray'a alan bırakmamaya çalışıyor.
  • 34'
    Sinan Gümüş, iki kişi arasından sıyrılıp şutunu çekti. Top kaleci Patrick'te kaldı.
  • 32'
    Galatasaray'ın şu ana kadarki en etkili ismi Linnes. Norveçli oyuncu sağ kanadı çok etkili kullanıyor.
  • 31'
    Eren'in pasıyla ceza sahasına sokulan Yasin, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Patrick gole izin vermedi.
  • 29'
    Çalımlarla ceza sahasına sahasına sokulan Linnes, sağındaki Belhanda'yı gördü. Belhanda topu tekrar Linnes'e aktarmak istedi. Savunma araya girdi.
  • 28'
    Galatasaray tüm hatları ile rakip yarı sahada ve pas yaparak boşluk arıyor.
  • 27'
    Serdar Aziz'le çarpışan Hadziahmetovic'in sakatlığı nedeniyle oyun durdu.
  • 27'
    Kısa bir süre duran oyun yeniden başladı.
  • 26'
    Sağ kanatta topla buluşan Linnes, sıfıra inip ortasını yaptı. Herkesi aşan top diğer diğer kanada açıldı.
  • 25'
    Hakan Balta, 271 gün sonra ilk maçına çıkmış olsa da şu ana kadar hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyuyor.
  • 23'
    Şimdi de Galatasaray ön alanda baskı yaparak Konyaspor'un çıkmasına izin vermiyor.
  • 21'
    Bu bölümde Galatasaray oyunun kontrolünü eline aldı.
  • 20'
    Sağ kanattan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda Eren Albayrak topu uzaklaştırdı.
  • 20'
    Yasin'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Belhanda, Jonsson'dan bir kez sıyrıldı. Bir kez daha sıyrılmak isterken topu kaybetti.
  • 19'
    İki takım da şu ana kadar etkili poziyonlar buldu ama henüz gol izleyemedik.
  • 17'
    Musa'in sağ çaprazdan şutunda savunmadan seken top Orkan'ın önünde kaldı. Orkan'ın vuruşunda Serdar Aziz topun kaleye gitmesine izin vermedi.
  • 17'
    Sağ kanattan Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.
  • 15'
    Sinan bu kez ceza sahası dışından şansını denedi top üstten auta gitti.
  • 14'
    Selçuk savunma arkasına hareketlenen Sinan'a derin bir top gönderdi. Selim araya girip tehlikeyi önledi.
  • 13'
    Sol kanattan Orkan'ın penaltı noktasına doğru kestiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
  • 12'
    Sol kanattan Selçuk'un yaptığı ortada Moke topu uzaklaştırdı.
  • 12'
    Bu kez Galatasaray etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sinan Gümüş'ün şutu da direkten döndü.
  • 11'
    Hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali, sol kanattan ceza sahasına sokulup ön direkteki Musa'yı topla buluşturdu. Musa'nın dönerek yaptığı vuruşta direk gole izin vermedi.
  • 9'
    Belhanda çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Şut açısı bulmak isterken yerde kaldı. Penaltı bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi.
  • 8'
    Galatasaray, geriden oyun kurmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.
  • 7'
    Sağ kanattan Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Eren Derdiyok topu uzaklaştırdı.
  • 6'
    Sol kanattan nefis bir verkaçla sıfıra inen Eren Albayrak'ın arka direğe havalandırdığı topu Hakan Balta son anda kornere gönderdi.
  • 5'
    Selçuk'un pasıyla sol kanatta hareketlenen Yasin, rakibinden sıyrılmak isterken topu ayağından fazla açtı ve topla beraber dışarı çıktı. Aut.
  • 3'
    Selçuk sağ kanatta hareketlenen Linnes'e uzun bir top attı. Ama Linnes hızlı gelen bu topa yetişemedi. Taç.
  • 2'
    Karşılaşma düşük bir tempoda başladı. Galatasaray ilk dakikalarda kendi yarı sahasında top çeviriyor. Konyaspor da önde basarak rakibinin çıkmasına izin vermemeye çalışıyor.
  • 1'
    Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
  • NOT
    İyi akşamlar futbolseverler. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Biz de bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
  • NOT
    Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Eray, Linnes, Koray, Serdar, Hakan Balta, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren
  • NOT
    İki takımın da onbirleri belli oldu.
  • NOT
    Galatasaray'ın yeni transferi Nagamoto da bu maçın kadrosunda yer almıyor.
  • NOT
    Konyaspor'un 11'i: Patrik, Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, Orkan Çınar.
  • NOT
    Konyaspor'da yeni transfer Adis Jahovic yedekler arasında yer alıyor. Bir diğer yeni transfer Samuel Eto'o ise kadroda yer almıyor.

TAKIM KADROLARI

Atiker Konyaspor

  • 35
    Patrik Carlgren
  • 3
    Eren Albayrak
  • 5
    Selim Ay
  • 19
    Wilfred Moke
  • 89
    Nejc Skubic
  • 6
    Jens Jonsson
  • 7
    Ömer Ali Şahiner
  • 17
    Orkan Çınar
  • 18
    Amir Hadziahmetovic
  • 53
    Musa Araz
  • 68
    Mehdi Bourabia
    • Yedekler
  • 15
    Emrullah Şalk
  • 42
    Petar Filipovic
  • 2
    Volkan Fındıklı
  • 10
    Lebogang Manyama
  • 20
    Vedat Bora
  • 21
    Moryke Fofana
  • 88
    Adis Jahovic

Galatasaray

  • 67
    Eray İşcan
  • 4
    Serdar Aziz
  • 14
    Martin Linnes
  • 22
    Hakan Balta
  • 28
    Koray Günter
  • 7
    Yasin Öztekin
  • 8
    Selçuk İnan
  • 10
    Younes Belhanda
  • 15
    Ryan Donk
  • 9
    Eren Derdiyok
  • 11
    Sinan Gümüş
    • Yedekler
  • 1
    Fernando Muslera
  • 2
    Mariano
  • 3
    Maicon
  • 33
    Iasmin Latovlevici
  • 64
    Jason Denayer
  • 6
    Tolga Ciğerci
  • 24
    Garry Rodrigues
  • 89
    Sofiane Feghouli
  • 18
    Bafetimbi Gomis
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