STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEM :Bülent Yıldırım
MAÇ TARİH SAATİ: 01 02 2018 | 20:30 | şuan: 21:34:46
Devre Arası
1
0
Atiker Konyaspor
Mehmet Özdilek
40 Martin Linnes
Galatasaray
Fatih Terim
CANLI MAÇ ANLATIMI
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45'İlk yarının son düdüğü geldi. Konyaspor, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
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45'Hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali süratle ceza sahasına sokuldu. Koray son anda gelip Ömer Ali'nin pozisyonunu bozdu ve top auta gitti.
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44'Sağ kanattan Skubic'in yerden ortasında savunmadan seken top Mehdi'nin önünde kaldı. Mehdi'nin sert şutu üstten auta gitti.
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43'Orkan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi.
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42'Golden sonra Konyaspor daha moralli oynamaya başladı. Galatasaray ise oyun disiplininden biraz koptu.
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40'GOL! Orkan'ın sağ kanattan bir kez daha ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci boşa çıktı. Linnes'ten seken top herkesin bakışları arasında ağlara gitti.
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38'Konyaspor maçtaki ilk faulünü 38. dakikada yaptı. Orta sahadaki bir ikili mücadelede Hadziahmetovic, Selçuk'a faul yaptı.
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37'Sağ kanattan Orkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Koray topu karşıladı.
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36'Konyaspor şu ana kadar faul yapmadı. Galatasaray ise üç kez faul yaptı. Faul sayısının şu ana kadar ligimiz standartlarının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz.
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34'Konyaspor bu bölümde takım halinde topun arkasına geçti ve Galatasaray'a alan bırakmamaya çalışıyor.
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34'Sinan Gümüş, iki kişi arasından sıyrılıp şutunu çekti. Top kaleci Patrick'te kaldı.
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32'Galatasaray'ın şu ana kadarki en etkili ismi Linnes. Norveçli oyuncu sağ kanadı çok etkili kullanıyor.
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31'Eren'in pasıyla ceza sahasına sokulan Yasin, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Patrick gole izin vermedi.
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29'Çalımlarla ceza sahasına sahasına sokulan Linnes, sağındaki Belhanda'yı gördü. Belhanda topu tekrar Linnes'e aktarmak istedi. Savunma araya girdi.
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28'Galatasaray tüm hatları ile rakip yarı sahada ve pas yaparak boşluk arıyor.
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27'Serdar Aziz'le çarpışan Hadziahmetovic'in sakatlığı nedeniyle oyun durdu.
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27'Kısa bir süre duran oyun yeniden başladı.
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26'Sağ kanatta topla buluşan Linnes, sıfıra inip ortasını yaptı. Herkesi aşan top diğer diğer kanada açıldı.
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25'Hakan Balta, 271 gün sonra ilk maçına çıkmış olsa da şu ana kadar hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyuyor.
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23'Şimdi de Galatasaray ön alanda baskı yaparak Konyaspor'un çıkmasına izin vermiyor.
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21'Bu bölümde Galatasaray oyunun kontrolünü eline aldı.
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20'Sağ kanattan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda Eren Albayrak topu uzaklaştırdı.
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20'Yasin'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Belhanda, Jonsson'dan bir kez sıyrıldı. Bir kez daha sıyrılmak isterken topu kaybetti.
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19'İki takım da şu ana kadar etkili poziyonlar buldu ama henüz gol izleyemedik.
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17'Musa'in sağ çaprazdan şutunda savunmadan seken top Orkan'ın önünde kaldı. Orkan'ın vuruşunda Serdar Aziz topun kaleye gitmesine izin vermedi.
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17'Sağ kanattan Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.
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15'Sinan bu kez ceza sahası dışından şansını denedi top üstten auta gitti.
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14'Selçuk savunma arkasına hareketlenen Sinan'a derin bir top gönderdi. Selim araya girip tehlikeyi önledi.
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13'Sol kanattan Orkan'ın penaltı noktasına doğru kestiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
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12'Sol kanattan Selçuk'un yaptığı ortada Moke topu uzaklaştırdı.
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12'Bu kez Galatasaray etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sinan Gümüş'ün şutu da direkten döndü.
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11'Hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali, sol kanattan ceza sahasına sokulup ön direkteki Musa'yı topla buluşturdu. Musa'nın dönerek yaptığı vuruşta direk gole izin vermedi.
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9'Belhanda çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Şut açısı bulmak isterken yerde kaldı. Penaltı bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi.
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8'Galatasaray, geriden oyun kurmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.
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7'Sağ kanattan Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Eren Derdiyok topu uzaklaştırdı.
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6'Sol kanattan nefis bir verkaçla sıfıra inen Eren Albayrak'ın arka direğe havalandırdığı topu Hakan Balta son anda kornere gönderdi.
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5'Selçuk'un pasıyla sol kanatta hareketlenen Yasin, rakibinden sıyrılmak isterken topu ayağından fazla açtı ve topla beraber dışarı çıktı. Aut.
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3'Selçuk sağ kanatta hareketlenen Linnes'e uzun bir top attı. Ama Linnes hızlı gelen bu topa yetişemedi. Taç.
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2'Karşılaşma düşük bir tempoda başladı. Galatasaray ilk dakikalarda kendi yarı sahasında top çeviriyor. Konyaspor da önde basarak rakibinin çıkmasına izin vermemeye çalışıyor.
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1'Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
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NOTİyi akşamlar futbolseverler. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Biz de bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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NOTGalatasaray'ın 11'i belli oldu: Eray, Linnes, Koray, Serdar, Hakan Balta, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren
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NOTİki takımın da onbirleri belli oldu.
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NOTGalatasaray'ın yeni transferi Nagamoto da bu maçın kadrosunda yer almıyor.
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NOTKonyaspor'un 11'i: Patrik, Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, Orkan Çınar.
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NOTKonyaspor'da yeni transfer Adis Jahovic yedekler arasında yer alıyor. Bir diğer yeni transfer Samuel Eto'o ise kadroda yer almıyor.
TAKIM KADROLARI
Atiker Konyaspor
-
35Patrik Carlgren
-
3Eren Albayrak
-
5Selim Ay
-
19Wilfred Moke
-
89Nejc Skubic
-
6Jens Jonsson
-
7Ömer Ali Şahiner
-
17Orkan Çınar
-
18Amir Hadziahmetovic
-
53Musa Araz
-
68Mehdi Bourabia
-
15Emrullah Şalk
-
42Petar Filipovic
-
2Volkan Fındıklı
-
10Lebogang Manyama
-
20Vedat Bora
-
21Moryke Fofana
-
88Adis Jahovic
Yedekler
Galatasaray
-
67Eray İşcan
-
4Serdar Aziz
-
14Martin Linnes
-
22Hakan Balta
-
28Koray Günter
-
7Yasin Öztekin
-
8Selçuk İnan
-
10Younes Belhanda
-
15Ryan Donk
-
9Eren Derdiyok
-
11Sinan Gümüş
-
1Fernando Muslera
-
2Mariano
-
3Maicon
-
33Iasmin Latovlevici
-
64Jason Denayer
-
6Tolga Ciğerci
-
24Garry Rodrigues
-
89Sofiane Feghouli
-
18Bafetimbi Gomis