CANLI MAÇ ANLATIMI

45' İlk yarının son düdüğü geldi. Konyaspor, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

45' Hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali süratle ceza sahasına sokuldu. Koray son anda gelip Ömer Ali'nin pozisyonunu bozdu ve top auta gitti.

44' Sağ kanattan Skubic'in yerden ortasında savunmadan seken top Mehdi'nin önünde kaldı. Mehdi'nin sert şutu üstten auta gitti.

43' Orkan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi.

42' Golden sonra Konyaspor daha moralli oynamaya başladı. Galatasaray ise oyun disiplininden biraz koptu.

40' GOL! Orkan'ın sağ kanattan bir kez daha ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci boşa çıktı. Linnes'ten seken top herkesin bakışları arasında ağlara gitti.

38' Konyaspor maçtaki ilk faulünü 38. dakikada yaptı. Orta sahadaki bir ikili mücadelede Hadziahmetovic, Selçuk'a faul yaptı.

37' Sağ kanattan Orkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Koray topu karşıladı.

36' Konyaspor şu ana kadar faul yapmadı. Galatasaray ise üç kez faul yaptı. Faul sayısının şu ana kadar ligimiz standartlarının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz.

34' Konyaspor bu bölümde takım halinde topun arkasına geçti ve Galatasaray'a alan bırakmamaya çalışıyor.

34' Sinan Gümüş, iki kişi arasından sıyrılıp şutunu çekti. Top kaleci Patrick'te kaldı.

32' Galatasaray'ın şu ana kadarki en etkili ismi Linnes. Norveçli oyuncu sağ kanadı çok etkili kullanıyor.

31' Eren'in pasıyla ceza sahasına sokulan Yasin, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Patrick gole izin vermedi.

29' Çalımlarla ceza sahasına sahasına sokulan Linnes, sağındaki Belhanda'yı gördü. Belhanda topu tekrar Linnes'e aktarmak istedi. Savunma araya girdi.

28' Galatasaray tüm hatları ile rakip yarı sahada ve pas yaparak boşluk arıyor.

27' Serdar Aziz'le çarpışan Hadziahmetovic'in sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

27' Kısa bir süre duran oyun yeniden başladı.

26' Sağ kanatta topla buluşan Linnes, sıfıra inip ortasını yaptı. Herkesi aşan top diğer diğer kanada açıldı.

25' Hakan Balta, 271 gün sonra ilk maçına çıkmış olsa da şu ana kadar hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koyuyor.

23' Şimdi de Galatasaray ön alanda baskı yaparak Konyaspor'un çıkmasına izin vermiyor.

21' Bu bölümde Galatasaray oyunun kontrolünü eline aldı.

20' Sağ kanattan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda Eren Albayrak topu uzaklaştırdı.

20' Yasin'in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Belhanda, Jonsson'dan bir kez sıyrıldı. Bir kez daha sıyrılmak isterken topu kaybetti.

19' İki takım da şu ana kadar etkili poziyonlar buldu ama henüz gol izleyemedik.

17' Musa'in sağ çaprazdan şutunda savunmadan seken top Orkan'ın önünde kaldı. Orkan'ın vuruşunda Serdar Aziz topun kaleye gitmesine izin vermedi.

17' Sağ kanattan Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

15' Sinan bu kez ceza sahası dışından şansını denedi top üstten auta gitti.

14' Selçuk savunma arkasına hareketlenen Sinan'a derin bir top gönderdi. Selim araya girip tehlikeyi önledi.

13' Sol kanattan Orkan'ın penaltı noktasına doğru kestiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

12' Sol kanattan Selçuk'un yaptığı ortada Moke topu uzaklaştırdı.

12' Bu kez Galatasaray etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sinan Gümüş'ün şutu da direkten döndü.

11' Hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali, sol kanattan ceza sahasına sokulup ön direkteki Musa'yı topla buluşturdu. Musa'nın dönerek yaptığı vuruşta direk gole izin vermedi.

9' Belhanda çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Şut açısı bulmak isterken yerde kaldı. Penaltı bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi.

8' Galatasaray, geriden oyun kurmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.

7' Sağ kanattan Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Eren Derdiyok topu uzaklaştırdı.

6' Sol kanattan nefis bir verkaçla sıfıra inen Eren Albayrak'ın arka direğe havalandırdığı topu Hakan Balta son anda kornere gönderdi.

5' Selçuk'un pasıyla sol kanatta hareketlenen Yasin, rakibinden sıyrılmak isterken topu ayağından fazla açtı ve topla beraber dışarı çıktı. Aut.

3' Selçuk sağ kanatta hareketlenen Linnes'e uzun bir top attı. Ama Linnes hızlı gelen bu topa yetişemedi. Taç.

2' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı. Galatasaray ilk dakikalarda kendi yarı sahasında top çeviriyor. Konyaspor da önde basarak rakibinin çıkmasına izin vermemeye çalışıyor.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

NOT İyi akşamlar futbolseverler. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Biz de bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

NOT Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Eray, Linnes, Koray, Serdar, Hakan Balta, Donk, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren

NOT İki takımın da onbirleri belli oldu.

NOT Galatasaray'ın yeni transferi Nagamoto da bu maçın kadrosunda yer almıyor.

NOT Konyaspor'un 11'i: Patrik, Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, Orkan Çınar.