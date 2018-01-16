CANLI MAÇ ANLATIMI

85' Sol kanattan Rodallega'nın ortasında Okay'ın kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.

85' Trabzonspor ikinci gol için Konyaspor kalesine yüklenmeye çalışıyor.

83' Castillo'nun yay içinden dönerek çektiği şutta cılız gelen topu kaleci Serkan zorlanmadan kontrol etti.

82' Sol kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ali Çamdalı topu kafayla uzaklaştırdı.

81' Trabzonspor'un turu geçmesi için gol yemeden iki gol daha bulması gerekiyor.

80' GOL! Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Okay, topuk pasıyla N'Doye'u topla buluşturdu. N'Doye'un şutunda Serkan'dan seken topu kontrol eden Rodallega, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

78' Trabzonspor, takım halinde geriye yaslanan Konyaspor karşısında alan bulmakta zorlanıyor.

77' Castillo ceza sahası dışından sert vurdu. Ama top farklı şekilde üstten auta gitti.

75' Konyaspor son bölümde Trabzonspor yarı alanında top çeviriyor.

73' Musa ceza sahası dışından sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

72' Trabzonspor yeniden baskı kurmak için çabalıyor.

72' Az önce oyundan alınan Vedat Bora kırık şüphesi ile hastaneye götürülüyor.

70' Son 5-6 dakikadır oyun çok sertleşmiş durumda. Kartlar üst üste çıkıyor.

69' Mehdi Bourabia, Okay'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

68' Ayağında kırık şüphesi ile kenara alınan Vedat Bora yerşne Musa Araz oyuna dahil oldu.

67' Kamil Ahmet'in faulü ile sakatlık geçiren Vedat Bora oyuna devam edemeyecek.

65' Kamil Ahmet Çörekçi, Ali Çamdalı'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

65' Skubic hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

65' Rıza Çalımbay, son oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Olcay yerine Castillo oyuna girdi.

64' Yatabare'nin sol kanattan yaptığı ortada Vedat arka direkte kafayı vurdu. Top az fakla yandan auta gitti.

64' Konyaspor, Yatabare oyuna girdikten sonra rakip yarı sahada daha fazla gözükmeye başladı.

64' Ali Çamdalı yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

63' Ani gelişen Konyaspor atağında Moke'nin pasında Yatabare ofsayt pozisyonunda yakalandı.

61' Sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Uğur kafayı vurdu. Arka direğe doğru süzülen top direğin yanından dışarıya gitti.

59' Pereira'nın sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortada kaleci Serkan iki hamlede topu kontrol etti.

58' Sağ kanattan Vedat'ın kullandığı köşe vuruşunda Moke'nin vuruşu yandan auta gitti.

57' Vedat'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Hubocan'dan seken top kornere gitti.

57' Konyaspor pas yaparak Trabzonspor baskısını kırmaya çalışıyor.

55' Yatabare'nin sol kanattan ortasında arka direkte topu kontrol eden Skubic, vuracakmış gibi yapıp pas verdi. Bomboş durumda topla buluşan Mehdi'nin vuruşu yandan auta gitti.

54' Pereira'nın sağ kanattan uzun kullandığı taç atışında Moke topu kafayla uzaklaştırdı.

53' Yusuf'un sol kanattan ortasında kaleye yönelen topu Serkan tokatladı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

53' Konyaspor, Ömer Ali Şahiner yerine yeni transferi Mustapha Yatabare'yi oyuna aldı.

52' Sağ kanatta topla buluşan Abdülkadir, iki oyuncudan nefis sıyrılıp ceza sahasına doğru yaklaşıp vuruşunu yaptı. Serkan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

52' Trabzonspor ikinci yarıya çok etkili başladı.

51' Abdülkadir'in sağ kanattan yaptığı ortada Uğur'un kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.

51' Okay'ın pasıylsa ceza sahasında topla buluşan Olcay'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

50' Abdülkadir'in sağ çprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta Serkan gole izin vermedi.

49' Sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı. Falso alan top auta gitti.

49' Kamil Ahmet'in sol kanattan ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu savunmadan da sekerek az farkla dışarı gitti.

48' Sol çaprazdan Yusuf'un ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

47' Sol kanattan Olcay'ın arka direğe havalandırdığı topu savunma uzaklaştırdı.

47' Pereira'nın ortasında ön direkte Rodallega hareketlendi. Ama topa dokunamadı.

46' İkinci yarı başladı.

46' Rıza Çalımbay Juraj Kucka yerine Dame N'Doye'u oyuna alarak ikinci yarıda daha riskli bir oyun anlayışı belirleyeceğini gösterdi.

45' İlk yarının son düdüğü geldi. Konyaspor, Ömer Ali'nin golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika uzatma oynanacak.

44' Trabzonspor rakip yarı sahaya yerleştiğinde basit top kayıpları yapınca tribünlerden tepki alıyor.

42' Konyaspor pas yaparak Trabzonspor'un baskısını kırmaya çalışıyor.

42' Abdülkadir ceza sahasına sokulmak isterken savunmadan seken top Yusuf'Un önünde kaldı. Yusuf bir kez daha kaleyi yokladı. Ama çerçeveyi bulamadı.

40' Sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Ali Turan topu uzaklaştırdı.

39' Abdülkadir'in pasıyla topla buluşan Olcay bekletmeden Yusuf'u gördü. Yusuf'un plase vuruşunda Serkan topu güçlükle kornere çeldi.

39' Sağ kanattan Skubic'in ortasında top Kamil Ahmet'in sırtına çarptı.

37' Okay sağ kanatta hareketlenen Pereira'yı topla buluşturmak istedi. Ama Pereira için hızlı bir top attı. Aut.

36' Trabzonspor, Konyaspor kalesinde baskı kurmaya başladı.

35' Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Seken topa Kamil Ahmet gelişine bir şut çıkarttı. Top farklı şekilde auta gitti.

33' Abdülkadir ceza sahası yayı paralelinde yerde kaldı. Trabzonspor etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

32' Ali Turan'ın sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

32' Abdülkadir ceza sahası dışından şansını denedi. Yerde seken top kaleci Serkan'da kaldı.

31' Olcay'ın pasıyla Abdülkadir savunmanın arkasın sarkmak istedi. Ali Turan araya girdi. Seken topa Olcay gelişine sert vurdu. Top savunmadan döndü.

29' Golden sonra morallenen Konyaspor daha fazla önde basmaya başladı.

29' Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından bir kez daha şansını denedi. Ama bu kez çerçeveyi bulamadı.

27' Ömer Ali bir kez daha savunmanın arkasına sarkmak istedi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

26' Kamil Ahmet'in uzaklardan sert şutu az farkla auta gitti.

25' Bu golle maçın uzama ihtimali kalmadı. Trabzonspor'un çeyrek finale çıkmak için Konyaspor'u en az iki farklı yenmesi gerekiyor.

24' GOL! Ali Turan'ın ceza sahasına doldurduğu Mehdi'nin indirdiği top boşta kaldı. Bu topa hareketlenen Ömer Ali, tEsteban'ın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı. Uğur topu çevirmeye çalıştı. Ama maçın hakemi Özgür Yankaya topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve golü verdi.

22' Yusuf Yazıcı'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Serkan topu çelmeyi başardı.

21' Ani gelişen Trabzonspor atağında Abdükladir'i düşüren Ömer Ali Şahiner maçın ilk sarı kartını gördü.

20' Sol kanattan Vedat'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Olcay topu uzaklaştırdı.

19' Uğur'un uzun topunda Filipovic'ten seken top kaleci Serkan'da kaldı.

18' Trabzonspor sağ kanadını kullanarak Konyaspor kalesine yüklenmeye çalışıyor.

16' Sakatığı nedeniyle oyundan çıkan Mustafa Akbaş yerine Kamil Ahmet Çörekçi oyuna girdi.

15' Mustafa Akbaş sedye ile saha kenarına alınıyor. Trabzonspor zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleştirebilir.

14' Mustafa Akbaş'ın sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

13' Ani gelişen Konyaspor atağında Vedat sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya durumda dar açıda vurmak yerine pas vermeyi düşündü. Ama Esteban'dan seken top Ömer Ali'nin arkasında kaldı.

13' Sol kanattan Yusuf'un arka direğe havalndırdığı topu Skubic uzaklaştırdı.

12' Rodallega derin bir topla ceza sahasına hareketlenen Abdülkadr'i buluşturmak istedi. Ama savunma araya girdi.

11' Uğur Demirok'un uzun pasında top direkt olarak auta gitti.

9' Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Kucka, ilk dakikalarda oldukça agresif bir oyun ortaya koyuyor.

8' Konyaspor ise takım halinde topun arkasına geçerek kalesini savunuyor.

7' İlk dakikalarda topun kontrolü Trabzonspor'da. Ancak henüz topu üçüncü bölgeye etkili bir biçimde taşıyamadılar.

6' Trabzonspor serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Mustafa Akbaş, topu Olcay'a aktarmak isterken Konyasporlu oyuncular araya girdi.

5' Olcay Şahan, Ali Turan ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

4' Olcay'ın sol kanattan yerden ceza alanına gönderdiği topu Ali Turan uzaklaştırdı.

3' Oyun taç atışıyla yeniden başladı.

2' Sağ kanattan Skubic'in ortasında kafalardan seken top arka direğe açıldı. Pereira topu uzaklaştırdı.

2' Ömer Ali Şahiner, Uğur Demirok ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

NOT Konyaspor : Serkan, Ferhat, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Moke, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Vedat, Bourabia, Milosevic

NOT İki takımın da 11'leri belli oldu.

NOT Merhaba! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Trabzonspor evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerleyiz.