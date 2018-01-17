STADYUM: Osmanlı Stadı
HAKEM :Koray Gençerler
MAÇ TARİH SAATİ: 17 01 2018 | 20:30 | şuan: 19:57:01
Maç Öncesi
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Osmanlıspor FK
İrfan Buz
Beşiktaş
Şenol Güneş
TAKIM KADROLARI
Osmanlıspor FK
-
12Hakan Arıkan
-
14Andreas Maxsö
-
61Muhammed Bayır
-
7Numan Çürüksu
-
8Mehmet Güven
-
10Serdar Gürler
-
17Raheem Lawal
-
22Özer Hurmacı
-
19Adrien Regattin
-
1Luiz Carlos
-
2Sokol Cikalleshi
-
35Zydrunas Karcemarskas
-
50Avdija Vrsajevic
-
11Yalçın Ayhan
-
11Musa Çağıran
-
50Umar Aminu
-
67Tortol Lumanza
-
11Souleymane Doukara
Yedekler
Beşiktaş
-
29Tolga Zengin
-
2Matej Mitrovic
-
5Pepe
-
12Gary Medel
-
77Gökhan Gönül
-
88Caner Erkin
-
15Orkan Çınar
-
17Jeremain Lens
-
18Tolgay Arslan
-
11Necip Uysal
-
97Mustafa Pektemek
-
3Fabri
-
14Utku Yuvakuran
-
7Adriano
-
8Fatih Aksoy
-
10Ricardo Quaresma
-
13Ryan Babel
-
94Oğuzhan Özyakup
-
9Atiba Hutchinson
-
94Anderson Talisca
-
9Alvaro Negredo