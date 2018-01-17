SPOR
STADYUM: Osmanlı Stadı
HAKEM :Koray Gençerler
MAÇ TARİH SAATİ: 17 01 2018 | 20:30 | şuan: 19:57:01
Maç Öncesi
0
0
Osmanlıspor FK
İrfan Buz
Beşiktaş
Şenol Güneş

TAKIM KADROLARI

Osmanlıspor FK

  • 12
    Hakan Arıkan
  • 14
    Andreas Maxsö
  • 61
    Muhammed Bayır
  • 7
    Numan Çürüksu
  • 8
    Mehmet Güven
  • 10
    Serdar Gürler
  • 17
    Raheem Lawal
  • 22
    Özer Hurmacı
  • 19
    Adrien Regattin
  • 1
    Luiz Carlos
  • 2
    Sokol Cikalleshi
    • Yedekler
  • 35
    Zydrunas Karcemarskas
  • 50
    Avdija Vrsajevic
  • 11
    Yalçın Ayhan
  • 11
    Musa Çağıran
  • 50
    Umar Aminu
  • 67
    Tortol Lumanza
  • 11
    Souleymane Doukara

Beşiktaş

  • 29
    Tolga Zengin
  • 2
    Matej Mitrovic
  • 5
    Pepe
  • 12
    Gary Medel
  • 77
    Gökhan Gönül
  • 88
    Caner Erkin
  • 15
    Orkan Çınar
  • 17
    Jeremain Lens
  • 18
    Tolgay Arslan
  • 11
    Necip Uysal
  • 97
    Mustafa Pektemek
    • Yedekler
  • 3
    Fabri
  • 14
    Utku Yuvakuran
  • 7
    Adriano
  • 8
    Fatih Aksoy
  • 10
    Ricardo Quaresma
  • 13
    Ryan Babel
  • 94
    Oğuzhan Özyakup
  • 9
    Atiba Hutchinson
  • 94
    Anderson Talisca
  • 9
    Alvaro Negredo
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.