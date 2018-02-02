CANLI MAÇ ANLATIMI

76' Paul Le Guen ikinci hamlesini yaparak Stancu yerine boş alanları daha iyi kullanan Kembo-Ekoko'yu yuna aldı.

75' Sağ kanattan yapılan ortada Negredo'nun indirdiği topu Vagner Love kontrol etmek isterken açtı. Harun topun kontrolünü sağladı.

74' Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Barış'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.

73' Bursaspor, Beşiktaş'ın pas yaparak çıkmasına izin vermiyor.

73' Sakatlık geçiren Dzon Delarge yerini Joshua John'a bıraktı.

72' Sağ kanattan yapılan ortada Talisca'nın kafasından seken top kaleci Harun'da kaldı.

71' Caner'in sol kanattan ceza sahasına dolduruğu topu Titi uzaklaştırdı.

69' Delarge'ın sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

69' Gökhan Gönül yerine Caner Erkin oyuna girdi. Caner sol beke geçerken, Adriano da sağ beke geçti.

68' Yusuf'un direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top farklı bir şekilde auta gitti.

67' Yusuf, Adriano ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bursaspor sağ çaprazdan bir duran top şansı yakaladı.

66' Sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Talisca uzaklaştırdı.

66' Bostock'un ceza sahası yayından yaptığı vuruş savunmadan da sekerek direğin hemen yanından dışarı gitti.

65' Quaresma köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Adriano'nun ortasında savunmadan seken topa Talisca gelişine sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

64' Quaresma sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Ekong'tan seken top kornere gitti.

64' Vagner Love ceza sahası dışından şansını denedi. Ama çok kötü bir vuruş yaparak topu auta gönderdi.

63' Yusuf'un sol kanattan ön direğe kestiği sert ortada Stancu'dan önce Fabri topun kontrolünü sağladı.

62' Gökhan'ın sağ kanattan uzun kullandığı taç atışında Ekong topu karşıladı.

62' Adriano'nun sol kanattan yerden ortasında Ekong'dan seken top kaleci Harun'da kaldı.

61' Pepe'nin ceza sahası ön çizgisine doğru havalandırdığı topu Negredo indirdi. Harun çıkıp topu kontrol etti.

60' Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Talisca topu arkaya aşırttı. Ama kimse dokunamadı.

59' Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıkmak istiyor. Ama çok basit top kayıpları yapıyor.

59' Adriano'nun sol çaprazdan arka direğe kestiği topa Vagner Love kafayı vurdu. Harun gole izin vermedi.

58' Bostock'un sol kanattan yaptığı ortada Adriano topu uzaklaştırdı.

56' Lens yerine Vagner Love oyunda. Bu oyuncu değişikliğinden sonra kanatlara Quaresma ve Talisca geçti. Love ise Negredo'nun arkasında oynamaya başladı.

55' Yusuf'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan topu uzaklaştırdı.

55' Beşiktaş'ta az sonra yeni transfer Vagner Love oyuna girecek.

54' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Top kaleci Harun'dan döndü. Seken topu Quaresma, negredo'ya aktardı. Negredo da bekletmeden Lens'i gördü. Lens'in uygun durumda yaptığı vuruşta Harun, mutlak golü önledi.

53' Oğuzhan, Talicsa'yı savunmanın arkasına kaçırmak istedi. Ama çok hızlı bir top atınca top kaleci Harun'da kaldı.

52' Bostock derin bi topla Stancu'yu savunmanın arkasına kaçırmak istedi. pepe araya girip atağı kesti.

51' Sağ kanattan Lens'in yerden altıpasa çıkarttığı top kaleci Harun'da kaldı.

50' Negredo'nun kaptırdığı topla sol kanatta hareketlenen Yusuf'un ortası kaleci Fabri'de kaldı.

49' Yusuf'un sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta hakem kale sahasında Beşiktaş lehine bir faul tespit etti.

48' Aziz Behich, Lens'in müdahalesi ile sol kanatta yerde kaldı. Bursaspor bir duran top şansı yakaladı.

47' İki takım da maça başladıkları onbirlerle maça devam ediyor.

46' İkinci yarı Bursaspor'un vuruşu ile başladı.

45' İlk yarının son düdüğü geldi. Bursaspor, ilk 45 dakikayı 2-1 önde tamamladı.

45' Quaresma, sol kanattan hızlı çıkan Titi'yi yaptığı faulle durdurduğu için sarı kart gördü.

45' Bursaspor, yenik duruma düşmesine rağmen 45 dakika dolmadan 2-1 öne geçmeyi başardı.

45' Bursaspor sol kanadını kullanarak Beşiktaş kalesine yükleniyor.

45' GOL! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf'un içeri çıkarttığı topu Vida kesti. Yusuf, topu kornere çıkmadan arka direğe indirdi. Delarge, bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

45' İlk yarının sonunda 4 dakika uzatma oynanacak.

44' Quaresma'nın sağ kanattan kulalndığı köşe vuruşunda arka direkte Negredo'nun vuruşunda kaleci Harun'dan seken topu Barış çizgiden çıkarttı.

43' Bursasporlu oyuncular tribünlerle konuşarak sahaya yabancı madde atmamalarını istediler.

42' Quaresma köşe vuruşu kullanmak isterken sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir kez daha durdu.

41' İki oyuncunun da tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden başladı.

39' Pepe ile Yusuf Erdoğan girdiği hava mücadelesinde yerde kaldılar. Oyun iki oyuncunun tedavileri için durdu.

37' GOL! Yusuf, sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. Arka direğe açılan topu Titi içeriye çevirdi. Negedo ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Hakemler bu golü Titi'ye yazdılar. Ancak maçtan sorna pozisyonu tekrar inceleyip yeniden karar verecekler.

36' Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Fabri, soluna iyi uzanarak topu çelmeyi başardı.

36' Sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Pepe topu uzaklaştırdı.

35' Bursaspor sağ çaprazdan etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

34' Sağ kanattan kullanılan taç atışında Badu'nun havalandırdığı topa Medel ve Yusuf birlikte yükseldi. Karşılaşmanın hakemi, Medel'in bu hava topu müdahelesinde Yusuf'a faul yaptığını tespit etti.

34' Medel, Yusuf'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören isimler arasına katıldı.

33' Bostock sol kanattan sıfıra inmek istedi. Gökhan araya girdi ve topu rakibine çarptırarak takımına aut kazandırdı.

31' Quaresma'nın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Stancu topu kornere gönderdi.

31' Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Titi topu karşıladı.

30' Dzon Delarge, Adriano'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

30' Sol kanatta Lens ile verkaç yapan Adriano, Delarge'ın müdahalesi ile yerde kaldı.

29' Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta top farklı bir şekilde üstten auta gitti.

27' Shehu, Quaresma'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Bu maçın ilk sarı kartı oldu.

27' Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Ama BUrsaspor kendi alanında iyi kapanarak alan bırakmıyor.

27' Quaresma cepheden ceza sahasına doğru hareketlenmek isterken Shehu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaş kaleyi karşıdan gören ama uzak bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

26' Talisca uzun bir topla Lens'i savunmanına rkasına kaçırmak istedi. Barış araya girdi.

24' Negredo'nun pasıyla sol kanatta hareketlenen Lens, topu çekip rakibinden sıyrıldı. Ama raya Titi girdi. Lens, yeniden topa hamle yaparken Titi'ye faul yaptı.

23' Quaresma'nın ceza sahasına doğru yaptığı ortada topa kimse dokunamadı. Hakem bu pzoisyonda Pepe'nin de rakibine faul yaptığını tespit etti.

22' Lens'in kaptığı topla Beşiktaş, Talisca ile atağa kalmak istedi. Shehu, Talisca'yı faulle durdurarak hızlı atağı kesti.

21' Sağ kanattan Barış'ın yaptığı ortada Stancu topu kontrol etmeye çalışırken Pepe araya girip kritik bir müdahalede bulundu.

19' Savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun sağ çaprazdan yerden pasında Vida'dan seken top kaleci Fabri'de kaldı.

18' Beşiktaş golü bulduktan sonra oyunu daha fazla rakip yarı alanda oynamaya başladı.

17' Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Gökhan'ın arkaya aşırttığı top kaleci Harun'da kaldı.

16' Sol kanattan çalımlarla ceza sahası ön çizgisine doğru sokulan Oğuzhan'ın şutunda Harun topu güçlükle kornere çeldi.

14' Beşiktaş rakip kaledeki ilk tehlikeli atağında golü buldu.

13' GOL! Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direğe açılan top Quaresma'da kaldı. Quaresma yanına sokulan Negredo'yu topla buluşturdu. Negredo, arkadan bindiren Adriano'ya topu çıkarttı. Brezilyalı bek, sağ ayağıyla uzak köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

12' Sol kanattan Yusuf'un arka direğe kestiği ortada top kaleci Fabri'de kaldı.

11' İlk dakikalarda oyunun kontrolü Bursaspor'da. Ev sahibi ekip sol kanadını kullanarak Beşiktaş kalesine yüklenmeye çalışıyor.

9' Sol kanattan Aziz Behich'in ceza sahasına yaptığı sert ortada Stancu'dan önce Vida araya girdi.

8' Quaresma, köşe vuruşunu bu kez kullanabildi. Ön direğe gelen topu savunma uzaklaştırdı.

8' Bursasporlu oyuncular taraftarlarından sahaya yabancı madde atmamasını rica ediyor.

7' Quaresma'nın sol kanattan köşe vuruşu kullanmaya gitti. Ama tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle atışı kullanamadı.

6' Yusuf'un ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta ceza sahası ön çizgisine açılan topa Delarge gelişine yerden vurdu. Cılız gelen topu Fabri kolaylıkla kontrol etti.

5' Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, kaşındaki açılma nedeniyle kenarda tedavi oluyor.

5' Oğuzhan'ın müdahalesi ile Yusuf yerde kaldı. Bursaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

4' Sol kanattan Aziz Behich'in altı pasa yerden çıkarttığı top kaleci Fabri'de kaldı.

3' Pepe'nin Negredo'ya doğru şişirdiği top fazla uzun gitti ve kaleci Harun'da kaldı.

2' Sol kanattan Oğuzhan'ın yerden ortasında savunmadan sekerek havalanan topu kaleci Harun kontrol etti.

2' Oğuzhan'ın sol kanada attığı uzun topa Lens hareketlendi. Barış araya girerek topu taca gönderdi.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

NOT @OptaCan: Beşiktaş, Bursaspor ile ligde oynadığı son 17 maçın 16'sında ve son dokuz maçın tamamında gol attı.

NOT Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo

NOT @OptaCan: İki takım arasında ligde oynanan maçlarda atılan son 11 golün yedisi duran toplardan gelirken, bunların altısını Beşiktaş attı.

NOT @OptaCan: Bursaspor bu sezon maçların ilk yarılarında en az gol yiyen (8, Fenerbahçe ile birlikte), Beşiktaş ise maçların ikinci yarılarında en az gol yiyen (9, Başakşehir ve Kayserispor ile birlikte) takım.

NOT İyi akşamlar futbolseverler. Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Biz de bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

NOT @OptaCan: Bursaspor'un Süper Lig'de evinde en fazla maç kaybettiği iki rakibinden biri Beşiktaş (17, Fenerbahçe ile birlikte).

NOT Bursaspor'un 11'i: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Bostock, Aziz, Delarge, Stancu

NOT @OptaCan: Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (Beşiktaş 110, Galatasaray'la birlikte) ile en az isabetli şut çeken ikinci (Bursaspor - 67) takım karşılaşacak.

NOT @OptaCan: Bursaspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 98. maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Bundan önceki 97 maçın 45'ini Beşiktaş kazanırken, Bursaspor 16 galibiyet elde etti (36B).

NOT Beşiktaş'ta sakatlığını bulunan Atiba ve cezalı Babel bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlıların yeni transferi Vagner Love ise yedekler arasında yer alıyor.

NOT @OptaCan: Bursaspor ligdeki son yedi golünün altısını maçların ilk yarılarında buldu.

NOT @OptaCan: Bursaspor, Beşiktaş karşısında ligdeki son 36 maçın dördünü kazanabildi (7B 25M).

NOT @OptaCan: Bursaspor'un Beşiktaş'a ligde attığı son dokuz golün tamamı farklı oyunculardan geldi (Delarge, Emre Taşdemir, Stoch, Traore, Ozan Tufan, Bakambu, Ferhat Kiraz, Batalla, Pinto).

NOT @OptaCan: Beşiktaş'ın ligde Bursaspor'a attığı son iki golde Atiba Hutchinson'ın katkısı var (bir gol, bir asist). Atiba, Bursaspor'a karşı ligde toplam bir gol ve üç asist ile oynuyor.

NOT @OptaCan: Ligde beş maçtır kazanamayan Bursaspor (1B 4M), bundan önceki yedi maçta yenilmemişti (4G 3B). Beşiktaş ise ligdeki son dört deplasman maçının sadece birini kazanabildi (2B 1M).

NOT @OptaCan: Vagner Love, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı oynadığı üç maçta üç gol attı. Beşiktaş kadrosunda Bursaspor'a daha fazla gol atan başka bir oyuncu bulunmuyor (Mustafa Pektemek de üç gol - 10 maç).

NOT Bursaspor'da ise cezalı Mikel Agu ve sakatlıkları bulunan Moussa Sow, Emre Taşdemir, Batalla ve Jorquera Beşiktaş'a karşı forma yiyemeyecek.

NOT @OptaCan: Beşiktaş ligde Bursaspor'u dokuz maçtır yeniyor. Bu seri, bu fikstürdeki en uzun galibiyet serisi.

NOT İki takımın da onbirleri belli oldu.

NOT @OptaCan: Ricardo Quaresma bu sezon Süper Lig'in en fazla isabetli orta yapan oyuncusu (69). Bursaspor bu sezon takım halinde Quaresma'dan daha az isabetli orta yaptı (66).