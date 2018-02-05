CANLI MAÇ ANLATIMI

90' Trabzonspor'da ceza sahasına doğru atılan yüksek topu Novak kafasıyla içeri yolladı. N'Doye'dan önce topa müdahale eden Beto faulü aldı.

90' BETO MAÇIN YILDIZI OLDU! Önce Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Okay'ın kafa vuruşunu kornere çeldi. Ardından kullanılan köşe vuruşunda da N'Doye'un kafasını kurtardı.

90' Göztepe'de bir kart da Novak'a yaptığı faulle Axel Ngando gördü.

90' Göztepe'de Yoan Gouffran sarı kart gördü.

90' Maçın normal süresine dört dakika ilave edildi.

87' Göztepe'nin hızlı atağını durdurmak için faul yapan Yusuf Yazıcı sarı kart gördü.

87' Maçın son dakikalarında Trabzonspor baskısıyla Göztepe'yi epey bunalttı.

86' Trabzonspor üst üste kısa paslarla Göztepe ceza sahasına yaklaştı. N'Doye'un ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşunu Beto güçlükle çelebildi.

84' Nabil Ghilas'ın sakatlığı sebebiyle bu dakikalarda bir süre oyun durdu.

83' Göztepe'de Nabil Ghilas hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

81' Trabzonspor bu dakikalarda yüksek toplarla ceza sahasında karambol pozisyonları yakalamaya çalışıyor.

80' Göztepe'de Tanju Kayhan, N'Doye'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

79' Her iki takım da maçın son dakikalarını çift santrforla oynuyor. Bu dakikalarda orta sahalar biraz daha kolay geçilebilir.

78' Bir oyuncu değişikliği de Trabzonspor'dan. Juraj Kucka çıktı, Dame N'Doye girdi.

78' Göztepe son oyuncu değişikliğini yaptı. Halil Akbunar'ın yerine Nabil Ghilas oyuna girdi.

76' Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasının sol çaprazdan vuruşunu Beto güçlükle çelebildi.

73' Jose Sosa'nın kullandığı frikik üstten az farkla auta çıktı.

72' Selçuk Şahin'in kendi ceza sahasının hemen önünde Okay'a yaptığı faulle Trabzonspor tehlikeli bir yerden frikik şansı yakaladı.

71' Bu dakikaya kadar Trabzonspor'un topa %61 daha fazla hakim olduğunu görüyoruz.

70' Okay'ın orta sahada yaptığı top kaybının ardından Castro, Demba Ba'nın koşu alanına doğru hiç bekletmeden pasını attı ama araya Uğur Demirok girerek tehlikeyi önledi.

69' GÖZTEPE TEHLİKELİ GELDİ! Demba Ba'nın ceza sahasına doğru attığı pasta tehlikeli yerde buluşmak üzere olan Halil vuruşunu yapamayınca Onur topun kontrolünü sağladı.

68' Okay ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu. İçeriye koşu yapan Rodallega'nın önüne pasını atmak istedi ama savunmaya çarpan top kaleci Beto'da kaldı.

67' Trabzonspor'da ilerideki Yusuf-Sosa-Abdülkadir üçlüsü sık sık yer değiştirerek oynuyorlar.

65' Yusuf'un oyuna girmesi Trabzonspor'u olumlu etkiledi. Bordo-mavililer hücumda daha akıcı paslaşmaya başladılar.

65' Göztepe'de oyuncu değişikliği. Poko yerini Axel Ngando'ya bıraktı.

64' Serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı, doğrudan kaleyi düşündü ama top üstten auta gitti.

63' Trabzonspor'da Kamil Ahmet'i sağ kanattan yaptığı ortasına Kosanovic eliyle dokundu. Bordo-mavililer serbest vuruş kullanacak.

62' Yusuf'un girmesiyle Abdülkadir sol kanada geçti. Yusuf da sağ kanatta görünüyor.

61' Trabzonspor'da Olcay Şahan yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

60' Juraj Kucka kendi yarı sahasında driplingle Göztepe ceza sahasına kadar yaklaştı. Yaklaşık 25 metreden şut açısını bulunca vurdu ama top Beto'da kaldı.

59' Trabzonspor'da Okay bu dakikalarda çok sayıda pas hatası yapıyor.

58' Bu dakikalarda oyun biraz sertleşti.

57' Göztepe'de Poko, Okay'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

56' DEMBA BA MÜTHİŞ VURDU! Yaklaşık 35 metreden bir anda kaleyi düşünen Senegalli golcünün şutunu Onur Kıvrak güçlükle çelebildi.

55' Trabzonspor'da Rodallega hücum pres yaparken Kadu'ya sert bir faul yaptı ve sarı kart gördü.

54' Bu dakikaya kadar maçın topla en fazla buluşan oyuncusu Jose Sosa (60).

53' TRABZONSPOR'DAN POZİSYON! Abdülkadir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içerde Novak yükselip kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

52' Göztepe'nin ikinci yarının ilk dakikalarındaki baskısına karşın Trabzonspor tempoyu biraz daha düşürerek oyunu dengeledi.

49' Göztepe'de Demba Ba değişikliği işe yaramış görünüyor. İkinci yarının ilk dakikaları tamamen Trabzonspor'un yarı sahasında oynanıyor.

48' Göztepe'de Kosanovic'in kullandığı köşe vuruşunda Kadu, Onur Kıvrak'a faul yaptı. İki futbolcu da yerde kaldı.

47' Göztepe maçın ikinci yarısına baskılı başladı. Özellikle sağ kanadı kullanıp, ortalarla Demba Ba'yı topla buluşturmaya çalışıyorlar.

46' Göztepe ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Sabri Sarıoğlu yerini Demba Ba'ya bıraktı.

46' Maçın ikinci yarısı başladı.

45' İlk yarıda normal süreye bir dakika ilave edildi.

43' Trabzonspor'da Kucka şut atmaya hazırlanırken araya Poko girdi. Tekmesi Poko'ya gelince Kucka sarı kart gördü.

41' Trabzonspor'da Jose Sosa uzaklardan kaleye vurmayı denedi ama çok şiddetli vuramayınca top yandan auta gitti.

40' Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşuna Kucka yükselip kafayı vurdu ama top farklı şekilde auta gitti.

39' Olcay Şahan'ın sağ kanattan arka direğe doğru koşu yapan Rodallega'ya pasına son anda Tanju ayak koydu, Trabzonspor korner kullanacak.

38' BETO YILDIZLAŞMAYA DEVAM EDİYOR! Sosa'nın tek pasında ceza yayının hemen önünde şut açısı bulan Abdülkadir'in vuruşunu Beto kornere çeldi.

35' Olcay Şahan savunmasına yardım edince tribünlerden alkış aldı.

33' Sosa bu dakikalarda yine tek paslarıyla maça damgasını vuruyor. İzlemesi büyük bir keyif.

31' YİNE SOSA YİNE OKAY! Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna yine Okay yükselip kafayı vurdu, ama Beto bir kez daha gole izin vermedi.

29' Trabzonspor bu dakikalarda kısa ve tek paslarla Göztepe kalesine gitmeye çalışıyor.

28' Rodallega'nın duvar pasında yaklaşık 30 metreden gelişine kaleye vurmayı düşünen Sosa'nın şutu üstten auta çıktı.

27' Serbest vuruşu kullanan Kosanovic doğrudan kaleye vurmayı tercih etti, top üstten auta gitti.

26' Olcay kendi ceza sahası önünde sağ kanada doğru yerden Tanju'yu düşürdü. Göztepe serbest vuruş kullanacak.

24' TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa Okay kafayı vurdu, Beto parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

23' Poko kendi yarı sahasında Abdülkadir'i düşürdü. Trabzonspor kaleye 35 metre uzaklıktan serbest vuruş kullanacak.

22' Abdülkadir'in arka direğe ortaladığı serbest vuruşta savunmasına yardım eden Gouffran kafayla topu uzaklaştırdı.

21' Kucka'nın orta sahada kaptığı topta Kamil Ahmet sağ çizgiden içeri yöneldi. Ceza sahasına doğru attığı pasına son anda Selçuk Şahin ayak koyup tehlikeyi önledi.

18' Bu dakikalarda oyunun temposu biraz düştü.

16' GÖZTEPE'DEN POZİSYON! Sağ kenardan kullanılan köşe vuruşunda Gouffran topu önünde buldu, vuruşu Onur Kıvrak'tan döndü ve uzaklaştırıldı.

14' Sosa top arkadaşlarındayken bir orkestra şefi gibi nereye pas atmaları için yönlendirmelerde bulunuyor.

13' Serbest vuruşta Sosa direkt kaleyi düşündü, Beto üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

12' Trabzonspor'da Rodallega ceza sahasının sol köşesinden serbest vuruş kazandırdı. Topun paşına Sosa geçti.

11' Bordo-mavililer top rakipteyken ön alan baskısıyla kısa sürede topu geri alıyor.

10' Göztepe birkaç dakikadır Trabzonspor'un top hakimiyetine karşılık veremiyor.

8' Bordo-mavililer maçın ilk dakikalarında orta sahada topun kontrolünü sağlamış durumda. Özellikle Sosa tek pasları ve sakinliğiyle oyunu forse ediyor.

6' Trabzonspor bu dakikalarda sağlı sollu ortalarla Göztepe kalesini ablukaya almış durumda.

5' TRABZONSPOR MUTLAK GOL ŞANSINDAN YARARLANAMADI! Olcay Şahan'ın sol kanattan yaptığı yerden ortanın üstünden Okay atladı, arka direkte Rodallega da dokunamadı ve top direkten dönüp Beto'nun kucağına gitti.

3' Trabzonspor hızlı hücum fırsatı yakaladı. Abdülkadir'in ara pasında savunma arkasına sızan Olcay topu kontrol edemeyince top Beto'da kaldı.

3' Karşılaşma oldukça tempolu başladı. Böyle devam etmesi dileğiyle...

2' Maçta çok şiddetli bir yağmur var. Kaleciler için zor bir maç olabilir.

2' Göztepe paslarla Trabzonspor ceza sahasına girdi, ama Poko'nun pasında Halil topu kontrol edemeyince Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

1' Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı.

NOT İki takımın onbirleri belli oldu.

NOT Göztepe'nin 11'i: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Sabri, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran

NOT Ve maçın son düdüğü çaldı. Trabzon'da gol sesi yok.

NOT Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

NOT Trabzonspor'un 11'i: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay, Rodallega