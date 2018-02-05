STADYUM: Medical Park Stadyumu
HAKEM :Hüseyin Göçek
MAÇ TARİH SAATİ: 05 02 2018 | 20:05 | şuan: 22:03:32
Maç Sonu
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Trabzonspor
Rıza Çalımbay
Göztepe
Tamer Tuna
CANLI MAÇ ANLATIMI
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90'Trabzonspor'da ceza sahasına doğru atılan yüksek topu Novak kafasıyla içeri yolladı. N'Doye'dan önce topa müdahale eden Beto faulü aldı.
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90'BETO MAÇIN YILDIZI OLDU! Önce Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Okay'ın kafa vuruşunu kornere çeldi. Ardından kullanılan köşe vuruşunda da N'Doye'un kafasını kurtardı.
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90'Göztepe'de bir kart da Novak'a yaptığı faulle Axel Ngando gördü.
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90'Göztepe'de Yoan Gouffran sarı kart gördü.
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90'Maçın normal süresine dört dakika ilave edildi.
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87'Göztepe'nin hızlı atağını durdurmak için faul yapan Yusuf Yazıcı sarı kart gördü.
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87'Maçın son dakikalarında Trabzonspor baskısıyla Göztepe'yi epey bunalttı.
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86'Trabzonspor üst üste kısa paslarla Göztepe ceza sahasına yaklaştı. N'Doye'un ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşunu Beto güçlükle çelebildi.
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84'Nabil Ghilas'ın sakatlığı sebebiyle bu dakikalarda bir süre oyun durdu.
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83'Göztepe'de Nabil Ghilas hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
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81'Trabzonspor bu dakikalarda yüksek toplarla ceza sahasında karambol pozisyonları yakalamaya çalışıyor.
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80'Göztepe'de Tanju Kayhan, N'Doye'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
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79'Her iki takım da maçın son dakikalarını çift santrforla oynuyor. Bu dakikalarda orta sahalar biraz daha kolay geçilebilir.
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78'Bir oyuncu değişikliği de Trabzonspor'dan. Juraj Kucka çıktı, Dame N'Doye girdi.
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78'Göztepe son oyuncu değişikliğini yaptı. Halil Akbunar'ın yerine Nabil Ghilas oyuna girdi.
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76'Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasının sol çaprazdan vuruşunu Beto güçlükle çelebildi.
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73'Jose Sosa'nın kullandığı frikik üstten az farkla auta çıktı.
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72'Selçuk Şahin'in kendi ceza sahasının hemen önünde Okay'a yaptığı faulle Trabzonspor tehlikeli bir yerden frikik şansı yakaladı.
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71'Bu dakikaya kadar Trabzonspor'un topa %61 daha fazla hakim olduğunu görüyoruz.
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70'Okay'ın orta sahada yaptığı top kaybının ardından Castro, Demba Ba'nın koşu alanına doğru hiç bekletmeden pasını attı ama araya Uğur Demirok girerek tehlikeyi önledi.
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69'GÖZTEPE TEHLİKELİ GELDİ! Demba Ba'nın ceza sahasına doğru attığı pasta tehlikeli yerde buluşmak üzere olan Halil vuruşunu yapamayınca Onur topun kontrolünü sağladı.
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68'Okay ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu. İçeriye koşu yapan Rodallega'nın önüne pasını atmak istedi ama savunmaya çarpan top kaleci Beto'da kaldı.
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67'Trabzonspor'da ilerideki Yusuf-Sosa-Abdülkadir üçlüsü sık sık yer değiştirerek oynuyorlar.
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65'Yusuf'un oyuna girmesi Trabzonspor'u olumlu etkiledi. Bordo-mavililer hücumda daha akıcı paslaşmaya başladılar.
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65'Göztepe'de oyuncu değişikliği. Poko yerini Axel Ngando'ya bıraktı.
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64'Serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı, doğrudan kaleyi düşündü ama top üstten auta gitti.
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63'Trabzonspor'da Kamil Ahmet'i sağ kanattan yaptığı ortasına Kosanovic eliyle dokundu. Bordo-mavililer serbest vuruş kullanacak.
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62'Yusuf'un girmesiyle Abdülkadir sol kanada geçti. Yusuf da sağ kanatta görünüyor.
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61'Trabzonspor'da Olcay Şahan yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.
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60'Juraj Kucka kendi yarı sahasında driplingle Göztepe ceza sahasına kadar yaklaştı. Yaklaşık 25 metreden şut açısını bulunca vurdu ama top Beto'da kaldı.
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59'Trabzonspor'da Okay bu dakikalarda çok sayıda pas hatası yapıyor.
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58'Bu dakikalarda oyun biraz sertleşti.
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57'Göztepe'de Poko, Okay'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
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56'DEMBA BA MÜTHİŞ VURDU! Yaklaşık 35 metreden bir anda kaleyi düşünen Senegalli golcünün şutunu Onur Kıvrak güçlükle çelebildi.
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55'Trabzonspor'da Rodallega hücum pres yaparken Kadu'ya sert bir faul yaptı ve sarı kart gördü.
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54'Bu dakikaya kadar maçın topla en fazla buluşan oyuncusu Jose Sosa (60).
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53'TRABZONSPOR'DAN POZİSYON! Abdülkadir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içerde Novak yükselip kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
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52'Göztepe'nin ikinci yarının ilk dakikalarındaki baskısına karşın Trabzonspor tempoyu biraz daha düşürerek oyunu dengeledi.
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49'Göztepe'de Demba Ba değişikliği işe yaramış görünüyor. İkinci yarının ilk dakikaları tamamen Trabzonspor'un yarı sahasında oynanıyor.
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48'Göztepe'de Kosanovic'in kullandığı köşe vuruşunda Kadu, Onur Kıvrak'a faul yaptı. İki futbolcu da yerde kaldı.
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47'Göztepe maçın ikinci yarısına baskılı başladı. Özellikle sağ kanadı kullanıp, ortalarla Demba Ba'yı topla buluşturmaya çalışıyorlar.
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46'Göztepe ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Sabri Sarıoğlu yerini Demba Ba'ya bıraktı.
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46'Maçın ikinci yarısı başladı.
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45'İlk yarıda normal süreye bir dakika ilave edildi.
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43'Trabzonspor'da Kucka şut atmaya hazırlanırken araya Poko girdi. Tekmesi Poko'ya gelince Kucka sarı kart gördü.
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41'Trabzonspor'da Jose Sosa uzaklardan kaleye vurmayı denedi ama çok şiddetli vuramayınca top yandan auta gitti.
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40'Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşuna Kucka yükselip kafayı vurdu ama top farklı şekilde auta gitti.
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39'Olcay Şahan'ın sağ kanattan arka direğe doğru koşu yapan Rodallega'ya pasına son anda Tanju ayak koydu, Trabzonspor korner kullanacak.
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38'BETO YILDIZLAŞMAYA DEVAM EDİYOR! Sosa'nın tek pasında ceza yayının hemen önünde şut açısı bulan Abdülkadir'in vuruşunu Beto kornere çeldi.
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35'Olcay Şahan savunmasına yardım edince tribünlerden alkış aldı.
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33'Sosa bu dakikalarda yine tek paslarıyla maça damgasını vuruyor. İzlemesi büyük bir keyif.
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31'YİNE SOSA YİNE OKAY! Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna yine Okay yükselip kafayı vurdu, ama Beto bir kez daha gole izin vermedi.
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29'Trabzonspor bu dakikalarda kısa ve tek paslarla Göztepe kalesine gitmeye çalışıyor.
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28'Rodallega'nın duvar pasında yaklaşık 30 metreden gelişine kaleye vurmayı düşünen Sosa'nın şutu üstten auta çıktı.
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27'Serbest vuruşu kullanan Kosanovic doğrudan kaleye vurmayı tercih etti, top üstten auta gitti.
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26'Olcay kendi ceza sahası önünde sağ kanada doğru yerden Tanju'yu düşürdü. Göztepe serbest vuruş kullanacak.
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24'TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa Okay kafayı vurdu, Beto parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
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23'Poko kendi yarı sahasında Abdülkadir'i düşürdü. Trabzonspor kaleye 35 metre uzaklıktan serbest vuruş kullanacak.
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22'Abdülkadir'in arka direğe ortaladığı serbest vuruşta savunmasına yardım eden Gouffran kafayla topu uzaklaştırdı.
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21'Kucka'nın orta sahada kaptığı topta Kamil Ahmet sağ çizgiden içeri yöneldi. Ceza sahasına doğru attığı pasına son anda Selçuk Şahin ayak koyup tehlikeyi önledi.
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18'Bu dakikalarda oyunun temposu biraz düştü.
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16'GÖZTEPE'DEN POZİSYON! Sağ kenardan kullanılan köşe vuruşunda Gouffran topu önünde buldu, vuruşu Onur Kıvrak'tan döndü ve uzaklaştırıldı.
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14'Sosa top arkadaşlarındayken bir orkestra şefi gibi nereye pas atmaları için yönlendirmelerde bulunuyor.
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13'Serbest vuruşta Sosa direkt kaleyi düşündü, Beto üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
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12'Trabzonspor'da Rodallega ceza sahasının sol köşesinden serbest vuruş kazandırdı. Topun paşına Sosa geçti.
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11'Bordo-mavililer top rakipteyken ön alan baskısıyla kısa sürede topu geri alıyor.
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10'Göztepe birkaç dakikadır Trabzonspor'un top hakimiyetine karşılık veremiyor.
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8'Bordo-mavililer maçın ilk dakikalarında orta sahada topun kontrolünü sağlamış durumda. Özellikle Sosa tek pasları ve sakinliğiyle oyunu forse ediyor.
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6'Trabzonspor bu dakikalarda sağlı sollu ortalarla Göztepe kalesini ablukaya almış durumda.
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5'TRABZONSPOR MUTLAK GOL ŞANSINDAN YARARLANAMADI! Olcay Şahan'ın sol kanattan yaptığı yerden ortanın üstünden Okay atladı, arka direkte Rodallega da dokunamadı ve top direkten dönüp Beto'nun kucağına gitti.
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3'Trabzonspor hızlı hücum fırsatı yakaladı. Abdülkadir'in ara pasında savunma arkasına sızan Olcay topu kontrol edemeyince top Beto'da kaldı.
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3'Karşılaşma oldukça tempolu başladı. Böyle devam etmesi dileğiyle...
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2'Maçta çok şiddetli bir yağmur var. Kaleciler için zor bir maç olabilir.
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2'Göztepe paslarla Trabzonspor ceza sahasına girdi, ama Poko'nun pasında Halil topu kontrol edemeyince Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.
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1'Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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NOTİki takımın onbirleri belli oldu.
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NOTGöztepe'nin 11'i: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Sabri, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran
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NOTVe maçın son düdüğü çaldı. Trabzon'da gol sesi yok.
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NOTSüper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.
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NOTTrabzonspor'un 11'i: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay, Rodallega
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NOTVe karşılaşmada ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
TAKIM KADROLARI
Trabzonspor
-
1Onur Kıvrak
-
2Kamil Ahmet Çörekçi
-
15Uğur Demirok
-
18Tomas Hubocan
-
77Filip Novak
-
5Okay Yokuşlu
-
8Jose Sosa
-
10Olcay Şahan61
-
19Abdülkadir Ömür
-
33Juraj Kucka43 78
-
28Hugo Rodallega55
-
13Arda Akbulut
-
96Uğurcan Çakır
-
4Jan Durica
-
55Hüseyin Türkmen
-
98Abdurrahim Dursun
-
16Batuhan Artarslan
-
20Ogenyi Onazi
-
21Matus Bero
-
97Yusuf Yazıcı87 61
-
14Dame NDoye78
Yedekler
Göztepe
-
13Beto
-
3Adama Traore
-
22Tanju Kayhan80
-
33Milos Kosanovic
-
44Kadu
-
55Sabri Sarıoğlu46
-
7Halil Akbunar78
-
8Andre Castro
-
15Andre Poko57 65
-
21Selçuk Şahin
-
94Yoan Gouffran90
-
23Günay Güvenç
-
61Yavuz Aygün
-
5Leo Schwechlen
-
6Rajko Rotman
-
11Axel Ngando90 65
-
32Doğanay Kılıç
-
67Muhammed Enes Durmuş
-
9Nabil Ghilas83 78
-
19Demba Ba46