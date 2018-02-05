SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu
HAKEM :Hüseyin Göçek
MAÇ TARİH SAATİ: 05 02 2018 | 20:05 | şuan: 22:03:32
Maç Sonu
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Trabzonspor
Rıza Çalımbay
Göztepe
Tamer Tuna

CANLI MAÇ ANLATIMI

  • 90'
    Trabzonspor'da ceza sahasına doğru atılan yüksek topu Novak kafasıyla içeri yolladı. N'Doye'dan önce topa müdahale eden Beto faulü aldı.
  • 90'
    BETO MAÇIN YILDIZI OLDU! Önce Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Okay'ın kafa vuruşunu kornere çeldi. Ardından kullanılan köşe vuruşunda da N'Doye'un kafasını kurtardı.
  • 90'
    Göztepe'de bir kart da Novak'a yaptığı faulle Axel Ngando gördü.
  • 90'
    Göztepe'de Yoan Gouffran sarı kart gördü.
  • 90'
    Maçın normal süresine dört dakika ilave edildi.
  • 87'
    Göztepe'nin hızlı atağını durdurmak için faul yapan Yusuf Yazıcı sarı kart gördü.
  • 87'
    Maçın son dakikalarında Trabzonspor baskısıyla Göztepe'yi epey bunalttı.
  • 86'
    Trabzonspor üst üste kısa paslarla Göztepe ceza sahasına yaklaştı. N'Doye'un ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşunu Beto güçlükle çelebildi.
  • 84'
    Nabil Ghilas'ın sakatlığı sebebiyle bu dakikalarda bir süre oyun durdu.
  • 83'
    Göztepe'de Nabil Ghilas hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
  • 81'
    Trabzonspor bu dakikalarda yüksek toplarla ceza sahasında karambol pozisyonları yakalamaya çalışıyor.
  • 80'
    Göztepe'de Tanju Kayhan, N'Doye'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
  • 79'
    Her iki takım da maçın son dakikalarını çift santrforla oynuyor. Bu dakikalarda orta sahalar biraz daha kolay geçilebilir.
  • 78'
    Bir oyuncu değişikliği de Trabzonspor'dan. Juraj Kucka çıktı, Dame N'Doye girdi.
  • 78'
    Göztepe son oyuncu değişikliğini yaptı. Halil Akbunar'ın yerine Nabil Ghilas oyuna girdi.
  • 76'
    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasının sol çaprazdan vuruşunu Beto güçlükle çelebildi.
  • 73'
    Jose Sosa'nın kullandığı frikik üstten az farkla auta çıktı.
  • 72'
    Selçuk Şahin'in kendi ceza sahasının hemen önünde Okay'a yaptığı faulle Trabzonspor tehlikeli bir yerden frikik şansı yakaladı.
  • 71'
    Bu dakikaya kadar Trabzonspor'un topa %61 daha fazla hakim olduğunu görüyoruz.
  • 70'
    Okay'ın orta sahada yaptığı top kaybının ardından Castro, Demba Ba'nın koşu alanına doğru hiç bekletmeden pasını attı ama araya Uğur Demirok girerek tehlikeyi önledi.
  • 69'
    GÖZTEPE TEHLİKELİ GELDİ! Demba Ba'nın ceza sahasına doğru attığı pasta tehlikeli yerde buluşmak üzere olan Halil vuruşunu yapamayınca Onur topun kontrolünü sağladı.
  • 68'
    Okay ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu. İçeriye koşu yapan Rodallega'nın önüne pasını atmak istedi ama savunmaya çarpan top kaleci Beto'da kaldı.
  • 67'
    Trabzonspor'da ilerideki Yusuf-Sosa-Abdülkadir üçlüsü sık sık yer değiştirerek oynuyorlar.
  • 65'
    Yusuf'un oyuna girmesi Trabzonspor'u olumlu etkiledi. Bordo-mavililer hücumda daha akıcı paslaşmaya başladılar.
  • 65'
    Göztepe'de oyuncu değişikliği. Poko yerini Axel Ngando'ya bıraktı.
  • 64'
    Serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı, doğrudan kaleyi düşündü ama top üstten auta gitti.
  • 63'
    Trabzonspor'da Kamil Ahmet'i sağ kanattan yaptığı ortasına Kosanovic eliyle dokundu. Bordo-mavililer serbest vuruş kullanacak.
  • 62'
    Yusuf'un girmesiyle Abdülkadir sol kanada geçti. Yusuf da sağ kanatta görünüyor.
  • 61'
    Trabzonspor'da Olcay Şahan yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.
  • 60'
    Juraj Kucka kendi yarı sahasında driplingle Göztepe ceza sahasına kadar yaklaştı. Yaklaşık 25 metreden şut açısını bulunca vurdu ama top Beto'da kaldı.
  • 59'
    Trabzonspor'da Okay bu dakikalarda çok sayıda pas hatası yapıyor.
  • 58'
    Bu dakikalarda oyun biraz sertleşti.
  • 57'
    Göztepe'de Poko, Okay'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
  • 56'
    DEMBA BA MÜTHİŞ VURDU! Yaklaşık 35 metreden bir anda kaleyi düşünen Senegalli golcünün şutunu Onur Kıvrak güçlükle çelebildi.
  • 55'
    Trabzonspor'da Rodallega hücum pres yaparken Kadu'ya sert bir faul yaptı ve sarı kart gördü.
  • 54'
    Bu dakikaya kadar maçın topla en fazla buluşan oyuncusu Jose Sosa (60).
  • 53'
    TRABZONSPOR'DAN POZİSYON! Abdülkadir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içerde Novak yükselip kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
  • 52'
    Göztepe'nin ikinci yarının ilk dakikalarındaki baskısına karşın Trabzonspor tempoyu biraz daha düşürerek oyunu dengeledi.
  • 49'
    Göztepe'de Demba Ba değişikliği işe yaramış görünüyor. İkinci yarının ilk dakikaları tamamen Trabzonspor'un yarı sahasında oynanıyor.
  • 48'
    Göztepe'de Kosanovic'in kullandığı köşe vuruşunda Kadu, Onur Kıvrak'a faul yaptı. İki futbolcu da yerde kaldı.
  • 47'
    Göztepe maçın ikinci yarısına baskılı başladı. Özellikle sağ kanadı kullanıp, ortalarla Demba Ba'yı topla buluşturmaya çalışıyorlar.
  • 46'
    Göztepe ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Sabri Sarıoğlu yerini Demba Ba'ya bıraktı.
  • 46'
    Maçın ikinci yarısı başladı.
  • 45'
    İlk yarıda normal süreye bir dakika ilave edildi.
  • 43'
    Trabzonspor'da Kucka şut atmaya hazırlanırken araya Poko girdi. Tekmesi Poko'ya gelince Kucka sarı kart gördü.
  • 41'
    Trabzonspor'da Jose Sosa uzaklardan kaleye vurmayı denedi ama çok şiddetli vuramayınca top yandan auta gitti.
  • 40'
    Abdülkadir'in kullandığı köşe vuruşuna Kucka yükselip kafayı vurdu ama top farklı şekilde auta gitti.
  • 39'
    Olcay Şahan'ın sağ kanattan arka direğe doğru koşu yapan Rodallega'ya pasına son anda Tanju ayak koydu, Trabzonspor korner kullanacak.
  • 38'
    BETO YILDIZLAŞMAYA DEVAM EDİYOR! Sosa'nın tek pasında ceza yayının hemen önünde şut açısı bulan Abdülkadir'in vuruşunu Beto kornere çeldi.
  • 35'
    Olcay Şahan savunmasına yardım edince tribünlerden alkış aldı.
  • 33'
    Sosa bu dakikalarda yine tek paslarıyla maça damgasını vuruyor. İzlemesi büyük bir keyif.
  • 31'
    YİNE SOSA YİNE OKAY! Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna yine Okay yükselip kafayı vurdu, ama Beto bir kez daha gole izin vermedi.
  • 29'
    Trabzonspor bu dakikalarda kısa ve tek paslarla Göztepe kalesine gitmeye çalışıyor.
  • 28'
    Rodallega'nın duvar pasında yaklaşık 30 metreden gelişine kaleye vurmayı düşünen Sosa'nın şutu üstten auta çıktı.
  • 27'
    Serbest vuruşu kullanan Kosanovic doğrudan kaleye vurmayı tercih etti, top üstten auta gitti.
  • 26'
    Olcay kendi ceza sahası önünde sağ kanada doğru yerden Tanju'yu düşürdü. Göztepe serbest vuruş kullanacak.
  • 24'
    TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa Okay kafayı vurdu, Beto parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
  • 23'
    Poko kendi yarı sahasında Abdülkadir'i düşürdü. Trabzonspor kaleye 35 metre uzaklıktan serbest vuruş kullanacak.
  • 22'
    Abdülkadir'in arka direğe ortaladığı serbest vuruşta savunmasına yardım eden Gouffran kafayla topu uzaklaştırdı.
  • 21'
    Kucka'nın orta sahada kaptığı topta Kamil Ahmet sağ çizgiden içeri yöneldi. Ceza sahasına doğru attığı pasına son anda Selçuk Şahin ayak koyup tehlikeyi önledi.
  • 18'
    Bu dakikalarda oyunun temposu biraz düştü.
  • 16'
    GÖZTEPE'DEN POZİSYON! Sağ kenardan kullanılan köşe vuruşunda Gouffran topu önünde buldu, vuruşu Onur Kıvrak'tan döndü ve uzaklaştırıldı.
  • 14'
    Sosa top arkadaşlarındayken bir orkestra şefi gibi nereye pas atmaları için yönlendirmelerde bulunuyor.
  • 13'
    Serbest vuruşta Sosa direkt kaleyi düşündü, Beto üzerine gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
  • 12'
    Trabzonspor'da Rodallega ceza sahasının sol köşesinden serbest vuruş kazandırdı. Topun paşına Sosa geçti.
  • 11'
    Bordo-mavililer top rakipteyken ön alan baskısıyla kısa sürede topu geri alıyor.
  • 10'
    Göztepe birkaç dakikadır Trabzonspor'un top hakimiyetine karşılık veremiyor.
  • 8'
    Bordo-mavililer maçın ilk dakikalarında orta sahada topun kontrolünü sağlamış durumda. Özellikle Sosa tek pasları ve sakinliğiyle oyunu forse ediyor.
  • 6'
    Trabzonspor bu dakikalarda sağlı sollu ortalarla Göztepe kalesini ablukaya almış durumda.
  • 5'
    TRABZONSPOR MUTLAK GOL ŞANSINDAN YARARLANAMADI! Olcay Şahan'ın sol kanattan yaptığı yerden ortanın üstünden Okay atladı, arka direkte Rodallega da dokunamadı ve top direkten dönüp Beto'nun kucağına gitti.
  • 3'
    Trabzonspor hızlı hücum fırsatı yakaladı. Abdülkadir'in ara pasında savunma arkasına sızan Olcay topu kontrol edemeyince top Beto'da kaldı.
  • 3'
    Karşılaşma oldukça tempolu başladı. Böyle devam etmesi dileğiyle...
  • 2'
    Maçta çok şiddetli bir yağmur var. Kaleciler için zor bir maç olabilir.
  • 2'
    Göztepe paslarla Trabzonspor ceza sahasına girdi, ama Poko'nun pasında Halil topu kontrol edemeyince Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.
  • 1'
    Ve karşılaşmada ilk düdük çaldı.
  • NOT
    İki takımın onbirleri belli oldu.
  • NOT
    Göztepe'nin 11'i: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Sabri, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran
  • NOT
    Ve maçın son düdüğü çaldı. Trabzon'da gol sesi yok.
  • NOT
    Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.
  • NOT
    Trabzonspor'un 11'i: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay, Rodallega
  • NOT
    Ve karşılaşmada ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

TAKIM KADROLARI

Trabzonspor

  • 1
    Onur Kıvrak
  • 2
    Kamil Ahmet Çörekçi
  • 15
    Uğur Demirok
  • 18
    Tomas Hubocan
  • 77
    Filip Novak
  • 5
    Okay Yokuşlu
  • 8
    Jose Sosa
  • 10
    Olcay Şahan
    61
  • 19
    Abdülkadir Ömür
  • 33
    Juraj Kucka
    43 78
  • 28
    Hugo Rodallega
    55
    • Yedekler
  • 13
    Arda Akbulut
  • 96
    Uğurcan Çakır
  • 4
    Jan Durica
  • 55
    Hüseyin Türkmen
  • 98
    Abdurrahim Dursun
  • 16
    Batuhan Artarslan
  • 20
    Ogenyi Onazi
  • 21
    Matus Bero
  • 97
    Yusuf Yazıcı
    87 61
  • 14
    Dame NDoye
    78

Göztepe

  • 13
    Beto
  • 3
    Adama Traore
  • 22
    Tanju Kayhan
    80
  • 33
    Milos Kosanovic
  • 44
    Kadu
  • 55
    Sabri Sarıoğlu
    46
  • 7
    Halil Akbunar
    78
  • 8
    Andre Castro
  • 15
    Andre Poko
    57 65
  • 21
    Selçuk Şahin
  • 94
    Yoan Gouffran
    90
    • Yedekler
  • 23
    Günay Güvenç
  • 61
    Yavuz Aygün
  • 5
    Leo Schwechlen
  • 6
    Rajko Rotman
  • 11
    Axel Ngando
    90 65
  • 32
    Doğanay Kılıç
  • 67
    Muhammed Enes Durmuş
  • 9
    Nabil Ghilas
    83 78
  • 19
    Demba Ba
    46
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