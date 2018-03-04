CANLI MAÇ ANLATIMI

90' Kadıköy'de son düdük geldi ve Akhisarspor, bu zorlu deplasmandan 3-2 galip ayrıldı.

90' Fenerbahçe son kez uzun top ile Akhisarspor kalesine yüklendi ancak yine savunma topu uzaklaştırdı.

90' SON ANDA! Mehmet Ekici duran topu hızlı kullandı ve Soldado'yu sağ çaprazdan pozisyona soktu ancak Soldado'nun aşırtma vuruşunu son anda Dany uzaklaştırdı.

90' Aatif, rakip yarı sahanın ortasında yerde kaldı ve Fenerbahçe, duran top ile gol arayacak.

90' Fenerbahçe uzun toplarla Akhisarspor ceza alanında pozisyon arıyor ancak bu denemeler daha çok Akhisarspor savunmasından dönüyor.

90' Muğdat, çalımları ile topu rakip ceza alanı dışına kadar taşıdı ve pasını sağ çaprazdaki Henrique'ye aktardı ancak Henrique'nin etkisiz şutu kaleci Kameni'de kaldı.

90' Kadıköy'de maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89' Mehmet Ekici'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Skrtel rakibi Henrique'ye faul yaptı ve atak sonuçsuz kaldı.

88' Akhisarspor'da son oyuncu değişikliği de yapıldı ve Daniel Larsson yerini Onur Ayık'a bıraktı.

87' Yine Akhisarspor ceza alanına gönderilen yüksek topta Fernandao'nun indirdiği topa rakiplerinden önce kalesinden çıkan Lukac sahip oldu.

86' Sağ kanattan Dirar'ın ortasını ceza alanı dışında Mehmet Ekici arkaya aşırtmak istedi ancak Lopes'in kontrolünde top auta çıktı.

85' SOLDADO DEĞERLENDİREMEDİ! Sol kanattan Akhisarspor ceza alanına gönderilen orta kafalardan sekti ve arka direkteki Soldado'nun gelişine şutu savunmadan döndü.

85' Akihsarspor'da ikinci oyuncu değişikliği yapıldı ve Yevhen Seleznyov yerini Paulo Henrique'ye bıraktı.

84' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Mehmet Ekici kullandı ve savunmadan seken topu penaltı noktasından Muğdat uzaklaştırdı.

83' Saha içindeki tedavisi sonrasında kenara alınan Serginho, oyuna girmek için hakemden izin istiyor. Karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.

82' Serginho, sakatlığı sonrasında yerden kalkamadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi.

81' Mehmet Ekici, rakip ceza alanı dışında ilk kez topla buluştu ve kaleye göndermek istediği şutu etkisiz oldu.

80' Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği de yapıldı ve Josef de Souza yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.

79' Yine Fenerbahçe ceza alanına gönderilen yüksek topta Fernandao'nun indirdiği topu Soldado ağlara gönderdi ancak bu gol, ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

79' Mehmet Topal'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Soldado gol vuruşuna hazırlandı ancak son anda Mustafa Yumlu kafa vuruşu ile topu uzaklaştırdı.

78' KONTROL EDEMEDİ! Neustadter'in kendi sahasından gönderdiği uzun topu Fernandao indirdi ancak bu pası altı pas dışında Giuliano kontrol edemeyince top Lukac'ta kaldı.

77' Ömer Bayram, kendi ceza alanı dışından çalımlarla çıktı ve rakip ceza alanı dışında Muğdat'a savunma arası pas denedi ancak savunmaya çarpan top kaleci Kameni'de kaldı.

76' Josef de Souza, rakip ceza alanı dışı sağ çaprazda rakibinden kaptığı topu düzelttikten sonra sert vurdu ancak üzerine gelen topta Lukac hata yapmadı.

75' Maçta tempo oldukça yüksek. Fenerbahçe beraberlik golünü ararken Mehmet Ekici oyuna girmek için hazırlıklarını yapıyor.

74' Neustadter'in uzun topunu Fernandao altı pas dışına indirdi ve Soldado kontrol etmek istediği topta yerde kaldı ve gözler hakeme çevrildi ancak karar devam oldu.

73' Akhisarspor'da ilk oyuncu değişikliği yapıldı ve Eray Ataseven yerini Dany'e bıraktı.

72' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Hasan Ali kullandı ve altı pas içine gönderdiği ortasını kaleci Lukac kontrol etti.

71' Köşe vuruşu sonrasında sağ kanada sarkan topu Dirar bu defa içeri gönderdi ancak ön direkte Mustafa Yumlu topu yine kornere çeldi.

71' Milan Lukac, hakeme itirazları sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

70' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Aatif'in ortasını Giuliano arka direkten altı pas dışına indirmek istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

69' Fenerbahçe'de bugün bekleneni veremeyen Valbuena, yerini ?Roberto Soldado'ya bıraktı.

68' Aatif Chahechouhe, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 19. maçında ilk golünü kaydetti.

67' Asist Hasan Ali Kaldirim

67' GOL! Hasan Ali, sol kanattan aldığı pas ile ceza alanına girdi ve penaltı noktasına çıkardığı pasını Aatif kontrol ettikten sonra direk dibine vurdu ve farkı 1'e indirdi.

66' Neustadter'in ceza alanı dışına gönderdiği topu Mehmet Topal altı pas dışına gönderdi ancak Fernandao'dan önce kalesinden çıkan Lukac, topu kontrol etti.

65' Yine sol kanattan Hasan Ali ile gelişen Fenerbahçe atağında son olarak Giuliano'nun ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutuna savunma yatarak engel oldu.

64' Fenerbahçe adına Skrtel, çok net bir pozisyondan sonuç çıkaramadı.

63' DIŞARI VURDU! Dirar'ın sağdan ortasında savunma ve Fernandao'nun dokunamadığı topa Skrtel'in boş pozisyonda sol çaprazdan şutu üstten auta çıktı.

62' Daniel Larsson, saha içine gelen topu dışarı atmak yerine yine saha içine gönderince sarı kart ile cezalandırıldı.

61' Akhisarspor, Fenerbahçe'nin golüne hızlı cevap verdi...

60' Daniel Larsson, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 18. maçında 2. golünü kaydetti.

59' Asist Eray Ataseven

59' GOL! Sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında Hasan Ali'den sıyrılan Eray'ın ortasına altı pas içinde Larsson kafa vuruşunu yaptı ve takımını tekrar 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

58' Giuliano, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 21. maçında 11. golünü kaydetti.

57' Mustafa Yumlu, Fernandao'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.

57' GOL! Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasını arka direkte Dirar altı pas içine indirdi ve bu topa Giuliano'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.

57' Asist Nabil Dirar

56' Fenerbahçe sol kanadına sıkışan topu son olarak Hasan Ali uzaklaştırdı.

55' Caner Osmanpaşa ile Fernandao hava topunda çarpıştılar ancak kısa süreli sakatlıklar sonrasında iki oyuncu da maça devam edebilecek.

54' Paslaşmalar sonrasında Muğdat'ın ceza alanı içine koşusunu Larsson gördü ve sol çaprazdan Muğdat'ın şutu farklı şekilde auta çıktı.

53' Akhisarspor ise geride kalan bölümde %34 ile topa sahip oldu ve Fenerbahçe kalesine gönderdiği 4 şutta da isabet buldu.

53' Valbuena'dan aldığı pas sonrasında sağ kanatta Sissoko'dan sıyrılıp sol ayağı ile ortasını yapan Aatıf'ın bu denemesi doğrudan kaleci Lukac'ın ellerine gitti.

52' Maçın geride kalan bölümünde Fenerbahçe, %66 ile topa sahip oldu ve Akhisarspor kalesine gönderdiği 9 şutta 2 kez isabet buldu.

51' SON ANDA! Hasan Ali'nin pası sonrasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Giuliano, sağına çektiği topla iki rakibini ekarte etti ancak şutunu atmak üzereyken son anda Lopes araya girdi.

50' Isla'nın oyundan alınmasından sonra Fenerbahçe'de sağ bek Dirar oynuyor.

50' Aatif'ın rakip ceza alanı yayı dışından sol ayağı ile şut denemesi etkisiz oldu ve farklı şekilde auta çıktı.

49' DIŞARI VURDU! Sağ kanattan Dirar'ın bindirmesi sonrasında içeri çevirdiği ortasına ön direkte boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Giuliano'nun bu şutu auta çıktı.

48' Hasan Ali'nin kendi sahasından gönderdiği uzun topta Fernandao yükseldi ve arkadaşına indirmek istediği topu taca çıktı.

47' İkinci yarıya Fenerbahçe, tribünlerin de desteği ile tempolu başladı.

46' İkinci yarı için ilk düdük geldi ve son 45 dakikaya Akhisarspor başladı.

46' Aykut Kocaman maçtaki ilk oyuncu değişikliğini yaptı ve Mauricio Isla yerini Aatif Chahechouhe'ya bıraktı.

45' Arda Kardeşler ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı ve Akhisarspor, devre arasına 2-0 üstün giren taraf oldu.

45' YİNE KAMENİ! Köşe vuruşu sonrasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu sol çaprazda kontrol eden Muğdat'ın düzeltip kaleye gönderdiği şutunu direk dibinde Kameni kontrol etti.

45' Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına en az 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.

45' KAMENİ ÇIKARDI! Akhisarspor'un rakip yarı sahada kazandığı top sonrasında Muğdat'ın ceza alanı dışından sert şutunu Kameni kornere çeldi.

44' AKTARAMADI! Fenerbahçe hızlı hücumunda Giuliano, rakip ceza alanı dışında savunma arkasına koşan arkadaşı Fernandao'ya pasını aktaramadı ve bu deneme savunmada kaldı.

43' Abdoul Sissoko, sağlık görevlilerine ihtiyaç duymadı ve ayağa kalkarak maça devam edebilecek.

42' Abdoul Sissoko, rakibi ile girdiği mücadele sonrasında yerden kalkamadı ve Akhisarsporlu oyuncular topu taca gönderdi.

41' DIŞARI VURDU! Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Valbuena kullandı ve kafalardan seken topu arka direkte Neustadter şutu ile tamamladı ancak bu deneme ters kanattan auta çıktı.

40' SON ANDA! Giuliano ceza alanı dışında buluştuğu topu içeri koşu yapan arkadaşı Dirar'a göndermek istedi ancak araya son anda savunma girdi.

39' Skrtel, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve kısa süreli sakatlığı sonrasında ayağa kalkarak maça devam edebilecek.

38' LUKAC ÇIKARDI! Sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ali, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çıkardı ancak açıyı iyi kapatan Lukac, bu şutta gole izin vermedi.

37' Akhisarspor, Fenerbahçe kalesine gönderdiği 2 şutta 2 gol buldu.

36' Yevhen Seleznyov, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 20. maçında 5. golünü kaydetti.

35' GOL! Sol kanatta Isla'dan kurtardığı top sonrasında Muğdat ceza alanına girdi ve çizgiye indikten sonra penaltı noktasına çıkardığı topuna ?Yevhen Seleznyov'un etkili şutu ağlarla buluştu.

35' Asist Muğdat Çelik

34' Josef'in orta alanda kaptığı top sonrasında gönderdiği uzun topu rakip ceza alanı dışında Fernandao kontrol edemedi ve meşin yuvarlak Lukac'ta kaldı.

33' Akhisarspor, Ömer Bayram ile sağ kanattan köşe vuruşu kullandı ve ceza alanına gelen topu kalesinden çıkan Kameni kontrol etti.

32' Akhisarspor ise geride kalan bölümde %29 ile topa sahip oldu ve Fenerbahçe kalesine gönderdiği tek şutta da golü buldu.

31' Maçın geride kalan bölümünde Fenerbahçe, %71 ile topa sahip oldu ve Akhisarspor kalesine gönderdiği 3 şutta da isabet bulamadı.

30' Sağ kanattan Isla'nın ceza alanına gönderdiği orta sonrasında oluşan karambolde son olarak penaltı noktasından topu Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.

29' Fenerbahçe, geride kalan sürede Akhisarspor kalesine isabetli şut gönderemedi. Maçta kaleyi bulan tek isabetli şut Serginho'dan geldi ve o şut gol oldu.

28' Köşe vuruşu sonrasında ceza alanı yayı dışına sarkan topa Dirar'ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

27' AZ FARKLA! Frikik için topun gerisine Valbuena geldi ve baraja da çarpan top şutu az farkla direk dibinden kornere çıktı.

26' Miguel Lopes, rakibi Hasan Ali'ye arkadan faulü sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Fenerbahçe, etkili bir noktadan frikik kullanacak.

24' Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını Fernandao'dan önce Mustafa Yumlu karşıladı ve topu taca gönderdi.

23' Yine Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu bu defa Hasan Ali kullandı ve altı pas dışına gelen ortayı kaleci Lukac uzaklaştırdı.

22' Dirar, sağ kanattan ceza alanına girdi ancak onu karşılayan Mustafa Yumlu, yine yerinde müdahalesi ile topu kornere çeldi.

22' Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Serginho uzaklaştırdı.

21' Fenerbahçe, kalesinde gördüğü gol sonrasında Akhisarspor kalesine daha çok adamla gitmeye başladı ve beraberlik golü arıyor.

20' AUT! Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Dirar'ın penaltı noktası gerisine çıkardığı topa Josef'in sert şutu üstten auta çıktı.

19' SON ANDA! Sağ kanattan Akhisarspor kalesi dışına Dirar'ın gönderdiği pası Fernandao'dan önce son anda Mustafa Yumlu ayak koyarak uzaklaştırdı.

18' AUT! Hasan Ali'den aldığı pas sonrasında rakip ceza alanı yayı dışından Dirar'ın şutu, yere de çarpıp hız kazandıktan sonra yan kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

18' Nabil Dirar, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 21 maçta 7 gole katkı sağladı (3 gol, 4 asist).

17' Dirar'ın sağ kanattan gelişen atakta ceza alanına gönderdiği ortasını Fernandao'dan önce Caner Osmanpaşa yerinde müdahalesi ile uzaklaştırdı.

16' Maçtaki ilk şut denemesi konuk Akhisarspor'dan geldi ve pozisyon gol oldu.

15' Serginho, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 18. maçında 4. golünü kaydetti.

14' GOL! Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafa vuruşu yapan Serginho, zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

14' Asist Ömer Bayram

13' Skrtel, Seleznyov'a faul yaptı ve Akhisarspor, sol kanatta etkili bir noktadan duran top kullanacak.

12' Karşılaşmanın geride kalan ilk 10 dakikalık diliminde iki takımın da rakip kalede etkili olduğu bir pozisyon olmadı.

11' Fenerbahçe, hazırlık pasları ile Akhisarspor savunması arasında boşluklar arıyor ancak Akhisarspor, kendi sahasına iyi yerleşmiş durumda.

10' Valbuena'nın pasında sağ kanatta Isla topla buluştu ancak ceza alanı dışına çıkardığı pası rakibinde kaldı.

9' Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Lopes'in sağ kanatta Muğdat'a gönderdiği pası yatarak müdahalesi ile Skrtel taca gönderdi.

8' Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı duran topu Valbuena kullandı ve ön direğe gönderdiği ortasını Eray Ataseven uzaklaştırdı.

7' Maçın ilk dakiklarında iki takımın da temkinli bir oyun sergilediğini görüyoruz. Karşılaşma daha çok orta saha mücadelelerine sahne oluyor.

6' Isla, kısa süreli sakatlığı sonrasında ayağa kalktı ve maça devam edebilecek.

5' Maçtaki ilk sarı kart, rakibi Isla'ya yaptığı sert faul sonrasında Abdoul Sissoko'ya çıktı.

4' Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza alanı içine koşan arkadaşı Larsson'un önüne attığı pası Neustadter kornere çeldi.

4' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunnda ceza alanı içinde kalan topu son olarak Josef de Souza uzaklaştırdı.

3' Akhisarspor'da ise Olcan Adın ve Orhan Taşdelen sakatlıkları sebebi ile bugün takımdaki yerlerini alamayan isimler. Teknik Direktör Okan Buruk ise cezası nedeni yedek kulübesinde yerini alamadı.

2' Fenerbahçe'de Janssen ve Yiğithan sakat. Volkan Demirel ve Alper Potuk ise cezalı oldukları için bugün forma giyemeyecek olan diğer isimler.

1' Maçın ilk düdüğü geldi ve karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

NOT @OptaCan: Akhisarspor bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım (343, maç başına 15).

NOT @OptaCan: Fenerbahçe'nin ligde Akhisarspor'a attığı son dört golün ikisi Ege temsilcisinin kendi kalesine attığı gollerdi.

NOT @OptaCan: Akhisarspor ligdeki son üç maçını gol yemeden kazandı. Bunlar, ligde devam eden en uzun galibiyet ve gol yememe serileri.

NOT Maçın başlaması için artık dakikalar kaldı ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.

NOT İki takım oyuncuları da maçın hakemleri eşliğinde oyun alanına geldiler ve maç öncesi seremonisi sonrasında mücadele başlayacak.

NOT @OptaCan: Akhisarspor aynı zamanda ligde Bursaspor'un (78) ardından en az isabetli şut çeken ikinci takım (79). Fenerbahçe ise bu sezon kalesinde en az isabetli şut gören ekip konumunda (73).

NOT @OptaCan: Fernandao, Akhisarspor ile Süper Lig'de karşılaştığı beş maçta beş gol attı. Akhisarspor, Karabükspor'un (6) ardından Fernandao'nun Süper Lig'de en fazla gol attığı ikinci rakibi.

NOT @OptaCan: Son deplasman maçında Karabükspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, ondan önce oynadığı yedi dış saha karşılaşmasını kazanamamıştı (2B 5M).

NOT @OptaCan: İki takım Süper Lig'deki 12. maçlarına hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin daha önceki karşılaşmalarda 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor (1B).

NOT @OptaCan: Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 23 maçın 21'inde ve son 14 maçta rakiplerine gol atmayı başardı. Sarı lacivertlilerin bu sezon gol atamadığı iki rakibi Akhisarspor ve Galatasaray'dı.

NOT Akhisarspor'da ise Olcan Adın ve Orhan Taşdelen sakatlıkları sebebi ile bugün takımdaki yerlerini alamayan isimler.

NOT Fenerbahçe'de Janssen ve Yiğithan sakat. Volkan Demirel ve Alper Potuk ise cezalı oldukları için bugün forma giyemeyecek olan diğer isimler.

NOT Ev sahibi Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Dirar, Valbuena, Fernandao

NOT @OptaCan: Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de Akhisarspor ile oynadığı 10 maçta yedi gol attı. Aatif'ın ligde daha fazla gol attığı başka bir rakibi yok.

NOT @OptaCan: Fenerbahçe iç sahadaki son dokuz maçında yenilmedi (7G 2B) ve bu maçlarda toplam 25 gol kaydetti (maç başına 2,8 gol).

NOT Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ile sizlerleyiz.

NOT @OptaCan: Akhisarspor'un Fenerbahçe'ye ligde attığı son üç golün ikisinin asisti Soner Aydoğdu'dan geldi.

NOT @OptaCan: Akhisarspor 2018 takvim yılında Süper Lig'in en az gol yiyen üç takımından biri (4, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile birlikte).

NOT @OptaCan: Fenerbahçe, iç sahada Akhisarspor ile oynadığı son üç maçın birini kazanabildi (1B 1M).

NOT Karşılaşmanın orta hakemliğini Arda Kardeşler yapacak. Arda Kardeşler, bu sezon Süper Lig'deki sekizinci maçında düdük çalacak.