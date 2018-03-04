SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu
HAKEM :Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ: 04 03 2018 | 19:00 | şuan: 22:12:31
Maç Sonu
2
3
Fenerbahçe
Aykut Kocaman
57 Giuliano
67 Aatif Chahechouhe
Akhisarspor
Okan Buruk
14 Serginho
35 Yevhen Seleznyov
59 Daniel Larsson

CANLI MAÇ ANLATIMI

  • 90'
    Kadıköy'de son düdük geldi ve Akhisarspor, bu zorlu deplasmandan 3-2 galip ayrıldı.
  • 90'
    Fenerbahçe son kez uzun top ile Akhisarspor kalesine yüklendi ancak yine savunma topu uzaklaştırdı.
  • 90'
    SON ANDA! Mehmet Ekici duran topu hızlı kullandı ve Soldado'yu sağ çaprazdan pozisyona soktu ancak Soldado'nun aşırtma vuruşunu son anda Dany uzaklaştırdı.
  • 90'
    Aatif, rakip yarı sahanın ortasında yerde kaldı ve Fenerbahçe, duran top ile gol arayacak.
  • 90'
    Fenerbahçe uzun toplarla Akhisarspor ceza alanında pozisyon arıyor ancak bu denemeler daha çok Akhisarspor savunmasından dönüyor.
  • 90'
    Muğdat, çalımları ile topu rakip ceza alanı dışına kadar taşıdı ve pasını sağ çaprazdaki Henrique'ye aktardı ancak Henrique'nin etkisiz şutu kaleci Kameni'de kaldı.
  • 90'
    Kadıköy'de maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.
  • 89'
    Mehmet Ekici'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Skrtel rakibi Henrique'ye faul yaptı ve atak sonuçsuz kaldı.
  • 88'
    Akhisarspor'da son oyuncu değişikliği de yapıldı ve Daniel Larsson yerini Onur Ayık'a bıraktı.
  • 87'
    Yine Akhisarspor ceza alanına gönderilen yüksek topta Fernandao'nun indirdiği topa rakiplerinden önce kalesinden çıkan Lukac sahip oldu.
  • 86'
    Sağ kanattan Dirar'ın ortasını ceza alanı dışında Mehmet Ekici arkaya aşırtmak istedi ancak Lopes'in kontrolünde top auta çıktı.
  • 85'
    SOLDADO DEĞERLENDİREMEDİ! Sol kanattan Akhisarspor ceza alanına gönderilen orta kafalardan sekti ve arka direkteki Soldado'nun gelişine şutu savunmadan döndü.
  • 85'
    Akihsarspor'da ikinci oyuncu değişikliği yapıldı ve Yevhen Seleznyov yerini Paulo Henrique'ye bıraktı.
  • 84'
    Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Mehmet Ekici kullandı ve savunmadan seken topu penaltı noktasından Muğdat uzaklaştırdı.
  • 83'
    Saha içindeki tedavisi sonrasında kenara alınan Serginho, oyuna girmek için hakemden izin istiyor. Karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.
  • 82'
    Serginho, sakatlığı sonrasında yerden kalkamadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi.
  • 81'
    Mehmet Ekici, rakip ceza alanı dışında ilk kez topla buluştu ve kaleye göndermek istediği şutu etkisiz oldu.
  • 80'
    Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği de yapıldı ve Josef de Souza yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.
  • 79'
    Yine Fenerbahçe ceza alanına gönderilen yüksek topta Fernandao'nun indirdiği topu Soldado ağlara gönderdi ancak bu gol, ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.
  • 79'
    Mehmet Topal'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Soldado gol vuruşuna hazırlandı ancak son anda Mustafa Yumlu kafa vuruşu ile topu uzaklaştırdı.
  • 78'
    KONTROL EDEMEDİ! Neustadter'in kendi sahasından gönderdiği uzun topu Fernandao indirdi ancak bu pası altı pas dışında Giuliano kontrol edemeyince top Lukac'ta kaldı.
  • 77'
    Ömer Bayram, kendi ceza alanı dışından çalımlarla çıktı ve rakip ceza alanı dışında Muğdat'a savunma arası pas denedi ancak savunmaya çarpan top kaleci Kameni'de kaldı.
  • 76'
    Josef de Souza, rakip ceza alanı dışı sağ çaprazda rakibinden kaptığı topu düzelttikten sonra sert vurdu ancak üzerine gelen topta Lukac hata yapmadı.
  • 75'
    Maçta tempo oldukça yüksek. Fenerbahçe beraberlik golünü ararken Mehmet Ekici oyuna girmek için hazırlıklarını yapıyor.
  • 74'
    Neustadter'in uzun topunu Fernandao altı pas dışına indirdi ve Soldado kontrol etmek istediği topta yerde kaldı ve gözler hakeme çevrildi ancak karar devam oldu.
  • 73'
    Akhisarspor'da ilk oyuncu değişikliği yapıldı ve Eray Ataseven yerini Dany'e bıraktı.
  • 72'
    Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Hasan Ali kullandı ve altı pas içine gönderdiği ortasını kaleci Lukac kontrol etti.
  • 71'
    Köşe vuruşu sonrasında sağ kanada sarkan topu Dirar bu defa içeri gönderdi ancak ön direkte Mustafa Yumlu topu yine kornere çeldi.
  • 71'
    Milan Lukac, hakeme itirazları sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.
  • 70'
    Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Aatif'in ortasını Giuliano arka direkten altı pas dışına indirmek istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
  • 69'
    Fenerbahçe'de bugün bekleneni veremeyen Valbuena, yerini ?Roberto Soldado'ya bıraktı.
  • 68'
    Aatif Chahechouhe, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 19. maçında ilk golünü kaydetti.
  • 67'
    Asist Hasan Ali Kaldirim
  • 67'
    GOL! Hasan Ali, sol kanattan aldığı pas ile ceza alanına girdi ve penaltı noktasına çıkardığı pasını Aatif kontrol ettikten sonra direk dibine vurdu ve farkı 1'e indirdi.
  • 66'
    Neustadter'in ceza alanı dışına gönderdiği topu Mehmet Topal altı pas dışına gönderdi ancak Fernandao'dan önce kalesinden çıkan Lukac, topu kontrol etti.
  • 65'
    Yine sol kanattan Hasan Ali ile gelişen Fenerbahçe atağında son olarak Giuliano'nun ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutuna savunma yatarak engel oldu.
  • 64'
    Fenerbahçe adına Skrtel, çok net bir pozisyondan sonuç çıkaramadı.
  • 63'
    DIŞARI VURDU! Dirar'ın sağdan ortasında savunma ve Fernandao'nun dokunamadığı topa Skrtel'in boş pozisyonda sol çaprazdan şutu üstten auta çıktı.
  • 62'
    Daniel Larsson, saha içine gelen topu dışarı atmak yerine yine saha içine gönderince sarı kart ile cezalandırıldı.
  • 61'
    Akhisarspor, Fenerbahçe'nin golüne hızlı cevap verdi...
  • 60'
    Daniel Larsson, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 18. maçında 2. golünü kaydetti.
  • 59'
    Asist Eray Ataseven
  • 59'
    GOL! Sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında Hasan Ali'den sıyrılan Eray'ın ortasına altı pas içinde Larsson kafa vuruşunu yaptı ve takımını tekrar 2 farklı üstünlüğe taşıdı.
  • 58'
    Giuliano, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 21. maçında 11. golünü kaydetti.
  • 57'
    Mustafa Yumlu, Fernandao'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.
  • 57'
    GOL! Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasını arka direkte Dirar altı pas içine indirdi ve bu topa Giuliano'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.
  • 57'
    Asist Nabil Dirar
  • 56'
    Fenerbahçe sol kanadına sıkışan topu son olarak Hasan Ali uzaklaştırdı.
  • 55'
    Caner Osmanpaşa ile Fernandao hava topunda çarpıştılar ancak kısa süreli sakatlıklar sonrasında iki oyuncu da maça devam edebilecek.
  • 54'
    Paslaşmalar sonrasında Muğdat'ın ceza alanı içine koşusunu Larsson gördü ve sol çaprazdan Muğdat'ın şutu farklı şekilde auta çıktı.
  • 53'
    Akhisarspor ise geride kalan bölümde %34 ile topa sahip oldu ve Fenerbahçe kalesine gönderdiği 4 şutta da isabet buldu.
  • 53'
    Valbuena'dan aldığı pas sonrasında sağ kanatta Sissoko'dan sıyrılıp sol ayağı ile ortasını yapan Aatıf'ın bu denemesi doğrudan kaleci Lukac'ın ellerine gitti.
  • 52'
    Maçın geride kalan bölümünde Fenerbahçe, %66 ile topa sahip oldu ve Akhisarspor kalesine gönderdiği 9 şutta 2 kez isabet buldu.
  • 51'
    SON ANDA! Hasan Ali'nin pası sonrasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Giuliano, sağına çektiği topla iki rakibini ekarte etti ancak şutunu atmak üzereyken son anda Lopes araya girdi.
  • 50'
    Isla'nın oyundan alınmasından sonra Fenerbahçe'de sağ bek Dirar oynuyor.
  • 50'
    Aatif'ın rakip ceza alanı yayı dışından sol ayağı ile şut denemesi etkisiz oldu ve farklı şekilde auta çıktı.
  • 49'
    DIŞARI VURDU! Sağ kanattan Dirar'ın bindirmesi sonrasında içeri çevirdiği ortasına ön direkte boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Giuliano'nun bu şutu auta çıktı.
  • 48'
    Hasan Ali'nin kendi sahasından gönderdiği uzun topta Fernandao yükseldi ve arkadaşına indirmek istediği topu taca çıktı.
  • 47'
    İkinci yarıya Fenerbahçe, tribünlerin de desteği ile tempolu başladı.
  • 46'
    İkinci yarı için ilk düdük geldi ve son 45 dakikaya Akhisarspor başladı.
  • 46'
    Aykut Kocaman maçtaki ilk oyuncu değişikliğini yaptı ve Mauricio Isla yerini Aatif Chahechouhe'ya bıraktı.
  • 45'
    Arda Kardeşler ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı ve Akhisarspor, devre arasına 2-0 üstün giren taraf oldu.
  • 45'
    YİNE KAMENİ! Köşe vuruşu sonrasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu sol çaprazda kontrol eden Muğdat'ın düzeltip kaleye gönderdiği şutunu direk dibinde Kameni kontrol etti.
  • 45'
    Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına en az 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.
  • 45'
    KAMENİ ÇIKARDI! Akhisarspor'un rakip yarı sahada kazandığı top sonrasında Muğdat'ın ceza alanı dışından sert şutunu Kameni kornere çeldi.
  • 44'
    AKTARAMADI! Fenerbahçe hızlı hücumunda Giuliano, rakip ceza alanı dışında savunma arkasına koşan arkadaşı Fernandao'ya pasını aktaramadı ve bu deneme savunmada kaldı.
  • 43'
    Abdoul Sissoko, sağlık görevlilerine ihtiyaç duymadı ve ayağa kalkarak maça devam edebilecek.
  • 42'
    Abdoul Sissoko, rakibi ile girdiği mücadele sonrasında yerden kalkamadı ve Akhisarsporlu oyuncular topu taca gönderdi.
  • 41'
    DIŞARI VURDU! Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Valbuena kullandı ve kafalardan seken topu arka direkte Neustadter şutu ile tamamladı ancak bu deneme ters kanattan auta çıktı.
  • 40'
    SON ANDA! Giuliano ceza alanı dışında buluştuğu topu içeri koşu yapan arkadaşı Dirar'a göndermek istedi ancak araya son anda savunma girdi.
  • 39'
    Skrtel, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve kısa süreli sakatlığı sonrasında ayağa kalkarak maça devam edebilecek.
  • 38'
    LUKAC ÇIKARDI! Sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ali, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çıkardı ancak açıyı iyi kapatan Lukac, bu şutta gole izin vermedi.
  • 37'
    Akhisarspor, Fenerbahçe kalesine gönderdiği 2 şutta 2 gol buldu.
  • 36'
    Yevhen Seleznyov, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 20. maçında 5. golünü kaydetti.
  • 35'
    GOL! Sol kanatta Isla'dan kurtardığı top sonrasında Muğdat ceza alanına girdi ve çizgiye indikten sonra penaltı noktasına çıkardığı topuna ?Yevhen Seleznyov'un etkili şutu ağlarla buluştu.
  • 35'
    Asist Muğdat Çelik
  • 34'
    Josef'in orta alanda kaptığı top sonrasında gönderdiği uzun topu rakip ceza alanı dışında Fernandao kontrol edemedi ve meşin yuvarlak Lukac'ta kaldı.
  • 33'
    Akhisarspor, Ömer Bayram ile sağ kanattan köşe vuruşu kullandı ve ceza alanına gelen topu kalesinden çıkan Kameni kontrol etti.
  • 32'
    Akhisarspor ise geride kalan bölümde %29 ile topa sahip oldu ve Fenerbahçe kalesine gönderdiği tek şutta da golü buldu.
  • 31'
    Maçın geride kalan bölümünde Fenerbahçe, %71 ile topa sahip oldu ve Akhisarspor kalesine gönderdiği 3 şutta da isabet bulamadı.
  • 30'
    Sağ kanattan Isla'nın ceza alanına gönderdiği orta sonrasında oluşan karambolde son olarak penaltı noktasından topu Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.
  • 29'
    Fenerbahçe, geride kalan sürede Akhisarspor kalesine isabetli şut gönderemedi. Maçta kaleyi bulan tek isabetli şut Serginho'dan geldi ve o şut gol oldu.
  • 28'
    Köşe vuruşu sonrasında ceza alanı yayı dışına sarkan topa Dirar'ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
  • 27'
    AZ FARKLA! Frikik için topun gerisine Valbuena geldi ve baraja da çarpan top şutu az farkla direk dibinden kornere çıktı.
  • 26'
    Miguel Lopes, rakibi Hasan Ali'ye arkadan faulü sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Fenerbahçe, etkili bir noktadan frikik kullanacak.
  • 24'
    Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını Fernandao'dan önce Mustafa Yumlu karşıladı ve topu taca gönderdi.
  • 23'
    Yine Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu bu defa Hasan Ali kullandı ve altı pas dışına gelen ortayı kaleci Lukac uzaklaştırdı.
  • 22'
    Dirar, sağ kanattan ceza alanına girdi ancak onu karşılayan Mustafa Yumlu, yine yerinde müdahalesi ile topu kornere çeldi.
  • 22'
    Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Serginho uzaklaştırdı.
  • 21'
    Fenerbahçe, kalesinde gördüğü gol sonrasında Akhisarspor kalesine daha çok adamla gitmeye başladı ve beraberlik golü arıyor.
  • 20'
    AUT! Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Dirar'ın penaltı noktası gerisine çıkardığı topa Josef'in sert şutu üstten auta çıktı.
  • 19'
    SON ANDA! Sağ kanattan Akhisarspor kalesi dışına Dirar'ın gönderdiği pası Fernandao'dan önce son anda Mustafa Yumlu ayak koyarak uzaklaştırdı.
  • 18'
    AUT! Hasan Ali'den aldığı pas sonrasında rakip ceza alanı yayı dışından Dirar'ın şutu, yere de çarpıp hız kazandıktan sonra yan kale direğini yalayarak dışarı çıktı.
  • 18'
    Nabil Dirar, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 21 maçta 7 gole katkı sağladı (3 gol, 4 asist).
  • 17'
    Dirar'ın sağ kanattan gelişen atakta ceza alanına gönderdiği ortasını Fernandao'dan önce Caner Osmanpaşa yerinde müdahalesi ile uzaklaştırdı.
  • 16'
    Maçtaki ilk şut denemesi konuk Akhisarspor'dan geldi ve pozisyon gol oldu.
  • 15'
    Serginho, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 18. maçında 4. golünü kaydetti.
  • 14'
    GOL! Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafa vuruşu yapan Serginho, zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
  • 14'
    Asist Ömer Bayram
  • 13'
    Skrtel, Seleznyov'a faul yaptı ve Akhisarspor, sol kanatta etkili bir noktadan duran top kullanacak.
  • 12'
    Karşılaşmanın geride kalan ilk 10 dakikalık diliminde iki takımın da rakip kalede etkili olduğu bir pozisyon olmadı.
  • 11'
    Fenerbahçe, hazırlık pasları ile Akhisarspor savunması arasında boşluklar arıyor ancak Akhisarspor, kendi sahasına iyi yerleşmiş durumda.
  • 10'
    Valbuena'nın pasında sağ kanatta Isla topla buluştu ancak ceza alanı dışına çıkardığı pası rakibinde kaldı.
  • 9'
    Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Lopes'in sağ kanatta Muğdat'a gönderdiği pası yatarak müdahalesi ile Skrtel taca gönderdi.
  • 8'
    Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı duran topu Valbuena kullandı ve ön direğe gönderdiği ortasını Eray Ataseven uzaklaştırdı.
  • 7'
    Maçın ilk dakiklarında iki takımın da temkinli bir oyun sergilediğini görüyoruz. Karşılaşma daha çok orta saha mücadelelerine sahne oluyor.
  • 6'
    Isla, kısa süreli sakatlığı sonrasında ayağa kalktı ve maça devam edebilecek.
  • 5'
    Maçtaki ilk sarı kart, rakibi Isla'ya yaptığı sert faul sonrasında Abdoul Sissoko'ya çıktı.
  • 4'
    Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza alanı içine koşan arkadaşı Larsson'un önüne attığı pası Neustadter kornere çeldi.
  • 4'
    Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunnda ceza alanı içinde kalan topu son olarak Josef de Souza uzaklaştırdı.
  • 3'
    Akhisarspor'da ise Olcan Adın ve Orhan Taşdelen sakatlıkları sebebi ile bugün takımdaki yerlerini alamayan isimler. Teknik Direktör Okan Buruk ise cezası nedeni yedek kulübesinde yerini alamadı.
  • 2'
    Fenerbahçe'de Janssen ve Yiğithan sakat. Volkan Demirel ve Alper Potuk ise cezalı oldukları için bugün forma giyemeyecek olan diğer isimler.
  • 1'
    Maçın ilk düdüğü geldi ve karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.
  • NOT
    @OptaCan: Akhisarspor bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım (343, maç başına 15).
  • NOT
    @OptaCan: Fenerbahçe'nin ligde Akhisarspor'a attığı son dört golün ikisi Ege temsilcisinin kendi kalesine attığı gollerdi.
  • NOT
    @OptaCan: Akhisarspor ligdeki son üç maçını gol yemeden kazandı. Bunlar, ligde devam eden en uzun galibiyet ve gol yememe serileri.
  • NOT
    Maçın başlaması için artık dakikalar kaldı ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
  • NOT
    İki takım oyuncuları da maçın hakemleri eşliğinde oyun alanına geldiler ve maç öncesi seremonisi sonrasında mücadele başlayacak.
  • NOT
    @OptaCan: Akhisarspor aynı zamanda ligde Bursaspor'un (78) ardından en az isabetli şut çeken ikinci takım (79). Fenerbahçe ise bu sezon kalesinde en az isabetli şut gören ekip konumunda (73).
  • NOT
    @OptaCan: Fernandao, Akhisarspor ile Süper Lig'de karşılaştığı beş maçta beş gol attı. Akhisarspor, Karabükspor'un (6) ardından Fernandao'nun Süper Lig'de en fazla gol attığı ikinci rakibi.
  • NOT
    @OptaCan: Son deplasman maçında Karabükspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, ondan önce oynadığı yedi dış saha karşılaşmasını kazanamamıştı (2B 5M).
  • NOT
    @OptaCan: İki takım Süper Lig'deki 12. maçlarına hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin daha önceki karşılaşmalarda 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor (1B).
  • NOT
    @OptaCan: Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 23 maçın 21'inde ve son 14 maçta rakiplerine gol atmayı başardı. Sarı lacivertlilerin bu sezon gol atamadığı iki rakibi Akhisarspor ve Galatasaray'dı.
  • NOT
    Akhisarspor'da ise Olcan Adın ve Orhan Taşdelen sakatlıkları sebebi ile bugün takımdaki yerlerini alamayan isimler.
  • NOT
    Fenerbahçe'de Janssen ve Yiğithan sakat. Volkan Demirel ve Alper Potuk ise cezalı oldukları için bugün forma giyemeyecek olan diğer isimler.
  • NOT
    Ev sahibi Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Dirar, Valbuena, Fernandao
  • NOT
    @OptaCan: Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de Akhisarspor ile oynadığı 10 maçta yedi gol attı. Aatif'ın ligde daha fazla gol attığı başka bir rakibi yok.
  • NOT
    @OptaCan: Fenerbahçe iç sahadaki son dokuz maçında yenilmedi (7G 2B) ve bu maçlarda toplam 25 gol kaydetti (maç başına 2,8 gol).
  • NOT
    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ile sizlerleyiz.
  • NOT
    @OptaCan: Akhisarspor'un Fenerbahçe'ye ligde attığı son üç golün ikisinin asisti Soner Aydoğdu'dan geldi.
  • NOT
    @OptaCan: Akhisarspor 2018 takvim yılında Süper Lig'in en az gol yiyen üç takımından biri (4, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile birlikte).
  • NOT
    @OptaCan: Fenerbahçe, iç sahada Akhisarspor ile oynadığı son üç maçın birini kazanabildi (1B 1M).
  • NOT
    Karşılaşmanın orta hakemliğini Arda Kardeşler yapacak. Arda Kardeşler, bu sezon Süper Lig'deki sekizinci maçında düdük çalacak.
  • NOT
    Konuk Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Muğdat, Serginho, Eray, Larsson, Seleznov.

TAKIM KADROLARI

Fenerbahçe

  • 18
    Carlos Kameni
  • 3
    Hasan Ali Kaldırım
  • 4
    Mauricio Isla
    46
  • 33
    Roman Neustadter
  • 37
    Martin Skrtel
  • 5
    Mehmet Topal
  • 17
    Nabil Dirar
  • 20
    Giuliano
  • 28
    Mathieu Valbuena
    69
  • 89
    Josef de Souza
    80
  • 9
    Fernandao
    • Yedekler
  • 54
    Erten Ersu
  • 98
    Oytun Özdoğan
  • 14
    Luis Neto
  • 19
    Şener Özbayraklı
  • 11
    Mehmet Ekici
    80
  • 60
    Samed Karakoç
  • 66
    Oğuz Kağan Güçtekin
  • 80
    Serhat Kot
  • 92
    Aatif Chahechouhe
    46
  • 99
    Roberto Soldado
    69

Akhisarspor

  • 1
    Milan Lukac
    71
  • 13
    Miguel Lopes
    26
  • 22
    Mustafa Yumlu
    57
  • 88
    Caner Osmanpaşa
  • 5
    Eray Ataseven
    73
  • 19
    Ömer Bayram
  • 20
    Abdoul Sissoko
    5
  • 77
    Serginho
  • 8
    Muğdat Çelik
  • 21
    Yevhen Seleznyov
    85
  • 31
    Daniel Larsson
    62 88
    • Yedekler
  • 99
    Fatih Öztürk
  • 24
    Dany Nounkeu
    73
  • 89
    Kadir Keleş
  • 6
    Aykut Çeviker
  • 7
    Helder Barbosa
  • 10
    Soner Aydoğdu
  • 11
    Onur Ayık
    88
  • 27
    Bilal Kısa
  • 63
    Geoffrey Bia
  • 12
    Paulo Henrique
    85
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