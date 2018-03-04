STADYUM: Ülker Stadyumu
HAKEM :Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ: 04 03 2018 | 19:00 | şuan: 22:12:31
Maç Sonu
2
3
Fenerbahçe
Aykut Kocaman
57 Giuliano
67 Aatif Chahechouhe
Akhisarspor
Okan Buruk
14 Serginho
35 Yevhen Seleznyov
59 Daniel Larsson
CANLI MAÇ ANLATIMI
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90'Kadıköy'de son düdük geldi ve Akhisarspor, bu zorlu deplasmandan 3-2 galip ayrıldı.
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90'Fenerbahçe son kez uzun top ile Akhisarspor kalesine yüklendi ancak yine savunma topu uzaklaştırdı.
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90'SON ANDA! Mehmet Ekici duran topu hızlı kullandı ve Soldado'yu sağ çaprazdan pozisyona soktu ancak Soldado'nun aşırtma vuruşunu son anda Dany uzaklaştırdı.
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90'Aatif, rakip yarı sahanın ortasında yerde kaldı ve Fenerbahçe, duran top ile gol arayacak.
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90'Fenerbahçe uzun toplarla Akhisarspor ceza alanında pozisyon arıyor ancak bu denemeler daha çok Akhisarspor savunmasından dönüyor.
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90'Muğdat, çalımları ile topu rakip ceza alanı dışına kadar taşıdı ve pasını sağ çaprazdaki Henrique'ye aktardı ancak Henrique'nin etkisiz şutu kaleci Kameni'de kaldı.
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90'Kadıköy'de maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.
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89'Mehmet Ekici'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Skrtel rakibi Henrique'ye faul yaptı ve atak sonuçsuz kaldı.
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88'Akhisarspor'da son oyuncu değişikliği de yapıldı ve Daniel Larsson yerini Onur Ayık'a bıraktı.
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87'Yine Akhisarspor ceza alanına gönderilen yüksek topta Fernandao'nun indirdiği topa rakiplerinden önce kalesinden çıkan Lukac sahip oldu.
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86'Sağ kanattan Dirar'ın ortasını ceza alanı dışında Mehmet Ekici arkaya aşırtmak istedi ancak Lopes'in kontrolünde top auta çıktı.
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85'SOLDADO DEĞERLENDİREMEDİ! Sol kanattan Akhisarspor ceza alanına gönderilen orta kafalardan sekti ve arka direkteki Soldado'nun gelişine şutu savunmadan döndü.
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85'Akihsarspor'da ikinci oyuncu değişikliği yapıldı ve Yevhen Seleznyov yerini Paulo Henrique'ye bıraktı.
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84'Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Mehmet Ekici kullandı ve savunmadan seken topu penaltı noktasından Muğdat uzaklaştırdı.
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83'Saha içindeki tedavisi sonrasında kenara alınan Serginho, oyuna girmek için hakemden izin istiyor. Karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.
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82'Serginho, sakatlığı sonrasında yerden kalkamadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi.
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81'Mehmet Ekici, rakip ceza alanı dışında ilk kez topla buluştu ve kaleye göndermek istediği şutu etkisiz oldu.
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80'Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği de yapıldı ve Josef de Souza yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.
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79'Yine Fenerbahçe ceza alanına gönderilen yüksek topta Fernandao'nun indirdiği topu Soldado ağlara gönderdi ancak bu gol, ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.
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79'Mehmet Topal'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Soldado gol vuruşuna hazırlandı ancak son anda Mustafa Yumlu kafa vuruşu ile topu uzaklaştırdı.
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78'KONTROL EDEMEDİ! Neustadter'in kendi sahasından gönderdiği uzun topu Fernandao indirdi ancak bu pası altı pas dışında Giuliano kontrol edemeyince top Lukac'ta kaldı.
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77'Ömer Bayram, kendi ceza alanı dışından çalımlarla çıktı ve rakip ceza alanı dışında Muğdat'a savunma arası pas denedi ancak savunmaya çarpan top kaleci Kameni'de kaldı.
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76'Josef de Souza, rakip ceza alanı dışı sağ çaprazda rakibinden kaptığı topu düzelttikten sonra sert vurdu ancak üzerine gelen topta Lukac hata yapmadı.
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75'Maçta tempo oldukça yüksek. Fenerbahçe beraberlik golünü ararken Mehmet Ekici oyuna girmek için hazırlıklarını yapıyor.
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74'Neustadter'in uzun topunu Fernandao altı pas dışına indirdi ve Soldado kontrol etmek istediği topta yerde kaldı ve gözler hakeme çevrildi ancak karar devam oldu.
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73'Akhisarspor'da ilk oyuncu değişikliği yapıldı ve Eray Ataseven yerini Dany'e bıraktı.
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72'Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Hasan Ali kullandı ve altı pas içine gönderdiği ortasını kaleci Lukac kontrol etti.
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71'Köşe vuruşu sonrasında sağ kanada sarkan topu Dirar bu defa içeri gönderdi ancak ön direkte Mustafa Yumlu topu yine kornere çeldi.
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71'Milan Lukac, hakeme itirazları sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.
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70'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Aatif'in ortasını Giuliano arka direkten altı pas dışına indirmek istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
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69'Fenerbahçe'de bugün bekleneni veremeyen Valbuena, yerini ?Roberto Soldado'ya bıraktı.
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68'Aatif Chahechouhe, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 19. maçında ilk golünü kaydetti.
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67'Asist Hasan Ali Kaldirim
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67'GOL! Hasan Ali, sol kanattan aldığı pas ile ceza alanına girdi ve penaltı noktasına çıkardığı pasını Aatif kontrol ettikten sonra direk dibine vurdu ve farkı 1'e indirdi.
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66'Neustadter'in ceza alanı dışına gönderdiği topu Mehmet Topal altı pas dışına gönderdi ancak Fernandao'dan önce kalesinden çıkan Lukac, topu kontrol etti.
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65'Yine sol kanattan Hasan Ali ile gelişen Fenerbahçe atağında son olarak Giuliano'nun ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutuna savunma yatarak engel oldu.
-
64'Fenerbahçe adına Skrtel, çok net bir pozisyondan sonuç çıkaramadı.
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63'DIŞARI VURDU! Dirar'ın sağdan ortasında savunma ve Fernandao'nun dokunamadığı topa Skrtel'in boş pozisyonda sol çaprazdan şutu üstten auta çıktı.
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62'Daniel Larsson, saha içine gelen topu dışarı atmak yerine yine saha içine gönderince sarı kart ile cezalandırıldı.
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61'Akhisarspor, Fenerbahçe'nin golüne hızlı cevap verdi...
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60'Daniel Larsson, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 18. maçında 2. golünü kaydetti.
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59'Asist Eray Ataseven
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59'GOL! Sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında Hasan Ali'den sıyrılan Eray'ın ortasına altı pas içinde Larsson kafa vuruşunu yaptı ve takımını tekrar 2 farklı üstünlüğe taşıdı.
-
58'Giuliano, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 21. maçında 11. golünü kaydetti.
-
57'Mustafa Yumlu, Fernandao'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.
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57'GOL! Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasını arka direkte Dirar altı pas içine indirdi ve bu topa Giuliano'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.
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57'Asist Nabil Dirar
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56'Fenerbahçe sol kanadına sıkışan topu son olarak Hasan Ali uzaklaştırdı.
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55'Caner Osmanpaşa ile Fernandao hava topunda çarpıştılar ancak kısa süreli sakatlıklar sonrasında iki oyuncu da maça devam edebilecek.
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54'Paslaşmalar sonrasında Muğdat'ın ceza alanı içine koşusunu Larsson gördü ve sol çaprazdan Muğdat'ın şutu farklı şekilde auta çıktı.
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53'Akhisarspor ise geride kalan bölümde %34 ile topa sahip oldu ve Fenerbahçe kalesine gönderdiği 4 şutta da isabet buldu.
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53'Valbuena'dan aldığı pas sonrasında sağ kanatta Sissoko'dan sıyrılıp sol ayağı ile ortasını yapan Aatıf'ın bu denemesi doğrudan kaleci Lukac'ın ellerine gitti.
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52'Maçın geride kalan bölümünde Fenerbahçe, %66 ile topa sahip oldu ve Akhisarspor kalesine gönderdiği 9 şutta 2 kez isabet buldu.
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51'SON ANDA! Hasan Ali'nin pası sonrasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Giuliano, sağına çektiği topla iki rakibini ekarte etti ancak şutunu atmak üzereyken son anda Lopes araya girdi.
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50'Isla'nın oyundan alınmasından sonra Fenerbahçe'de sağ bek Dirar oynuyor.
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50'Aatif'ın rakip ceza alanı yayı dışından sol ayağı ile şut denemesi etkisiz oldu ve farklı şekilde auta çıktı.
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49'DIŞARI VURDU! Sağ kanattan Dirar'ın bindirmesi sonrasında içeri çevirdiği ortasına ön direkte boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Giuliano'nun bu şutu auta çıktı.
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48'Hasan Ali'nin kendi sahasından gönderdiği uzun topta Fernandao yükseldi ve arkadaşına indirmek istediği topu taca çıktı.
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47'İkinci yarıya Fenerbahçe, tribünlerin de desteği ile tempolu başladı.
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46'İkinci yarı için ilk düdük geldi ve son 45 dakikaya Akhisarspor başladı.
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46'Aykut Kocaman maçtaki ilk oyuncu değişikliğini yaptı ve Mauricio Isla yerini Aatif Chahechouhe'ya bıraktı.
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45'Arda Kardeşler ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı ve Akhisarspor, devre arasına 2-0 üstün giren taraf oldu.
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45'YİNE KAMENİ! Köşe vuruşu sonrasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu sol çaprazda kontrol eden Muğdat'ın düzeltip kaleye gönderdiği şutunu direk dibinde Kameni kontrol etti.
-
45'Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına en az 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.
-
45'KAMENİ ÇIKARDI! Akhisarspor'un rakip yarı sahada kazandığı top sonrasında Muğdat'ın ceza alanı dışından sert şutunu Kameni kornere çeldi.
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44'AKTARAMADI! Fenerbahçe hızlı hücumunda Giuliano, rakip ceza alanı dışında savunma arkasına koşan arkadaşı Fernandao'ya pasını aktaramadı ve bu deneme savunmada kaldı.
-
43'Abdoul Sissoko, sağlık görevlilerine ihtiyaç duymadı ve ayağa kalkarak maça devam edebilecek.
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42'Abdoul Sissoko, rakibi ile girdiği mücadele sonrasında yerden kalkamadı ve Akhisarsporlu oyuncular topu taca gönderdi.
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41'DIŞARI VURDU! Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Valbuena kullandı ve kafalardan seken topu arka direkte Neustadter şutu ile tamamladı ancak bu deneme ters kanattan auta çıktı.
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40'SON ANDA! Giuliano ceza alanı dışında buluştuğu topu içeri koşu yapan arkadaşı Dirar'a göndermek istedi ancak araya son anda savunma girdi.
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39'Skrtel, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve kısa süreli sakatlığı sonrasında ayağa kalkarak maça devam edebilecek.
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38'LUKAC ÇIKARDI! Sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ali, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çıkardı ancak açıyı iyi kapatan Lukac, bu şutta gole izin vermedi.
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37'Akhisarspor, Fenerbahçe kalesine gönderdiği 2 şutta 2 gol buldu.
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36'Yevhen Seleznyov, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 20. maçında 5. golünü kaydetti.
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35'GOL! Sol kanatta Isla'dan kurtardığı top sonrasında Muğdat ceza alanına girdi ve çizgiye indikten sonra penaltı noktasına çıkardığı topuna ?Yevhen Seleznyov'un etkili şutu ağlarla buluştu.
-
35'Asist Muğdat Çelik
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34'Josef'in orta alanda kaptığı top sonrasında gönderdiği uzun topu rakip ceza alanı dışında Fernandao kontrol edemedi ve meşin yuvarlak Lukac'ta kaldı.
-
33'Akhisarspor, Ömer Bayram ile sağ kanattan köşe vuruşu kullandı ve ceza alanına gelen topu kalesinden çıkan Kameni kontrol etti.
-
32'Akhisarspor ise geride kalan bölümde %29 ile topa sahip oldu ve Fenerbahçe kalesine gönderdiği tek şutta da golü buldu.
-
31'Maçın geride kalan bölümünde Fenerbahçe, %71 ile topa sahip oldu ve Akhisarspor kalesine gönderdiği 3 şutta da isabet bulamadı.
-
30'Sağ kanattan Isla'nın ceza alanına gönderdiği orta sonrasında oluşan karambolde son olarak penaltı noktasından topu Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.
-
29'Fenerbahçe, geride kalan sürede Akhisarspor kalesine isabetli şut gönderemedi. Maçta kaleyi bulan tek isabetli şut Serginho'dan geldi ve o şut gol oldu.
-
28'Köşe vuruşu sonrasında ceza alanı yayı dışına sarkan topa Dirar'ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
-
27'AZ FARKLA! Frikik için topun gerisine Valbuena geldi ve baraja da çarpan top şutu az farkla direk dibinden kornere çıktı.
-
26'Miguel Lopes, rakibi Hasan Ali'ye arkadan faulü sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Fenerbahçe, etkili bir noktadan frikik kullanacak.
-
24'Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını Fernandao'dan önce Mustafa Yumlu karşıladı ve topu taca gönderdi.
-
23'Yine Fenerbahçe'nin sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu bu defa Hasan Ali kullandı ve altı pas dışına gelen ortayı kaleci Lukac uzaklaştırdı.
-
22'Dirar, sağ kanattan ceza alanına girdi ancak onu karşılayan Mustafa Yumlu, yine yerinde müdahalesi ile topu kornere çeldi.
-
22'Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Serginho uzaklaştırdı.
-
21'Fenerbahçe, kalesinde gördüğü gol sonrasında Akhisarspor kalesine daha çok adamla gitmeye başladı ve beraberlik golü arıyor.
-
20'AUT! Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Dirar'ın penaltı noktası gerisine çıkardığı topa Josef'in sert şutu üstten auta çıktı.
-
19'SON ANDA! Sağ kanattan Akhisarspor kalesi dışına Dirar'ın gönderdiği pası Fernandao'dan önce son anda Mustafa Yumlu ayak koyarak uzaklaştırdı.
-
18'AUT! Hasan Ali'den aldığı pas sonrasında rakip ceza alanı yayı dışından Dirar'ın şutu, yere de çarpıp hız kazandıktan sonra yan kale direğini yalayarak dışarı çıktı.
-
18'Nabil Dirar, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 21 maçta 7 gole katkı sağladı (3 gol, 4 asist).
-
17'Dirar'ın sağ kanattan gelişen atakta ceza alanına gönderdiği ortasını Fernandao'dan önce Caner Osmanpaşa yerinde müdahalesi ile uzaklaştırdı.
-
16'Maçtaki ilk şut denemesi konuk Akhisarspor'dan geldi ve pozisyon gol oldu.
-
15'Serginho, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 18. maçında 4. golünü kaydetti.
-
14'GOL! Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafa vuruşu yapan Serginho, zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
-
14'Asist Ömer Bayram
-
13'Skrtel, Seleznyov'a faul yaptı ve Akhisarspor, sol kanatta etkili bir noktadan duran top kullanacak.
-
12'Karşılaşmanın geride kalan ilk 10 dakikalık diliminde iki takımın da rakip kalede etkili olduğu bir pozisyon olmadı.
-
11'Fenerbahçe, hazırlık pasları ile Akhisarspor savunması arasında boşluklar arıyor ancak Akhisarspor, kendi sahasına iyi yerleşmiş durumda.
-
10'Valbuena'nın pasında sağ kanatta Isla topla buluştu ancak ceza alanı dışına çıkardığı pası rakibinde kaldı.
-
9'Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Lopes'in sağ kanatta Muğdat'a gönderdiği pası yatarak müdahalesi ile Skrtel taca gönderdi.
-
8'Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı duran topu Valbuena kullandı ve ön direğe gönderdiği ortasını Eray Ataseven uzaklaştırdı.
-
7'Maçın ilk dakiklarında iki takımın da temkinli bir oyun sergilediğini görüyoruz. Karşılaşma daha çok orta saha mücadelelerine sahne oluyor.
-
6'Isla, kısa süreli sakatlığı sonrasında ayağa kalktı ve maça devam edebilecek.
-
5'Maçtaki ilk sarı kart, rakibi Isla'ya yaptığı sert faul sonrasında Abdoul Sissoko'ya çıktı.
-
4'Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza alanı içine koşan arkadaşı Larsson'un önüne attığı pası Neustadter kornere çeldi.
-
4'Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunnda ceza alanı içinde kalan topu son olarak Josef de Souza uzaklaştırdı.
-
3'Akhisarspor'da ise Olcan Adın ve Orhan Taşdelen sakatlıkları sebebi ile bugün takımdaki yerlerini alamayan isimler. Teknik Direktör Okan Buruk ise cezası nedeni yedek kulübesinde yerini alamadı.
-
2'Fenerbahçe'de Janssen ve Yiğithan sakat. Volkan Demirel ve Alper Potuk ise cezalı oldukları için bugün forma giyemeyecek olan diğer isimler.
-
1'Maçın ilk düdüğü geldi ve karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.
-
NOT@OptaCan: Akhisarspor bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım (343, maç başına 15).
-
NOT@OptaCan: Fenerbahçe'nin ligde Akhisarspor'a attığı son dört golün ikisi Ege temsilcisinin kendi kalesine attığı gollerdi.
-
NOT@OptaCan: Akhisarspor ligdeki son üç maçını gol yemeden kazandı. Bunlar, ligde devam eden en uzun galibiyet ve gol yememe serileri.
-
NOTMaçın başlaması için artık dakikalar kaldı ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
-
NOTİki takım oyuncuları da maçın hakemleri eşliğinde oyun alanına geldiler ve maç öncesi seremonisi sonrasında mücadele başlayacak.
-
NOT@OptaCan: Akhisarspor aynı zamanda ligde Bursaspor'un (78) ardından en az isabetli şut çeken ikinci takım (79). Fenerbahçe ise bu sezon kalesinde en az isabetli şut gören ekip konumunda (73).
-
NOT@OptaCan: Fernandao, Akhisarspor ile Süper Lig'de karşılaştığı beş maçta beş gol attı. Akhisarspor, Karabükspor'un (6) ardından Fernandao'nun Süper Lig'de en fazla gol attığı ikinci rakibi.
-
NOT@OptaCan: Son deplasman maçında Karabükspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, ondan önce oynadığı yedi dış saha karşılaşmasını kazanamamıştı (2B 5M).
-
NOT@OptaCan: İki takım Süper Lig'deki 12. maçlarına hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin daha önceki karşılaşmalarda 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor (1B).
-
NOT@OptaCan: Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 23 maçın 21'inde ve son 14 maçta rakiplerine gol atmayı başardı. Sarı lacivertlilerin bu sezon gol atamadığı iki rakibi Akhisarspor ve Galatasaray'dı.
-
NOTAkhisarspor'da ise Olcan Adın ve Orhan Taşdelen sakatlıkları sebebi ile bugün takımdaki yerlerini alamayan isimler.
-
NOTFenerbahçe'de Janssen ve Yiğithan sakat. Volkan Demirel ve Alper Potuk ise cezalı oldukları için bugün forma giyemeyecek olan diğer isimler.
-
NOTEv sahibi Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Dirar, Valbuena, Fernandao
-
NOT@OptaCan: Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de Akhisarspor ile oynadığı 10 maçta yedi gol attı. Aatif'ın ligde daha fazla gol attığı başka bir rakibi yok.
-
NOT@OptaCan: Fenerbahçe iç sahadaki son dokuz maçında yenilmedi (7G 2B) ve bu maçlarda toplam 25 gol kaydetti (maç başına 2,8 gol).
-
NOTSüper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ile sizlerleyiz.
-
NOT@OptaCan: Akhisarspor'un Fenerbahçe'ye ligde attığı son üç golün ikisinin asisti Soner Aydoğdu'dan geldi.
-
NOT@OptaCan: Akhisarspor 2018 takvim yılında Süper Lig'in en az gol yiyen üç takımından biri (4, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile birlikte).
-
NOT@OptaCan: Fenerbahçe, iç sahada Akhisarspor ile oynadığı son üç maçın birini kazanabildi (1B 1M).
-
NOTKarşılaşmanın orta hakemliğini Arda Kardeşler yapacak. Arda Kardeşler, bu sezon Süper Lig'deki sekizinci maçında düdük çalacak.
-
NOTKonuk Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Muğdat, Serginho, Eray, Larsson, Seleznov.
TAKIM KADROLARI
Fenerbahçe
-
18Carlos Kameni
-
3Hasan Ali Kaldırım
-
4Mauricio Isla46
-
33Roman Neustadter
-
37Martin Skrtel
-
5Mehmet Topal
-
17Nabil Dirar
-
20Giuliano
-
28Mathieu Valbuena69
-
89Josef de Souza80
-
9Fernandao
-
54Erten Ersu
-
98Oytun Özdoğan
-
14Luis Neto
-
19Şener Özbayraklı
-
11Mehmet Ekici80
-
60Samed Karakoç
-
66Oğuz Kağan Güçtekin
-
80Serhat Kot
-
92Aatif Chahechouhe46
-
99Roberto Soldado69
Yedekler
Akhisarspor
-
1Milan Lukac71
-
13Miguel Lopes26
-
22Mustafa Yumlu57
-
88Caner Osmanpaşa
-
5Eray Ataseven73
-
19Ömer Bayram
-
20Abdoul Sissoko5
-
77Serginho
-
8Muğdat Çelik
-
21Yevhen Seleznyov85
-
31Daniel Larsson62 88
-
99Fatih Öztürk
-
24Dany Nounkeu73
-
89Kadir Keleş
-
6Aykut Çeviker
-
7Helder Barbosa
-
10Soner Aydoğdu
-
11Onur Ayık88
-
27Bilal Kısa
-
63Geoffrey Bia
-
12Paulo Henrique85