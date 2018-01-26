CANLI MAÇ ANLATIMI

45' Sol kanattan Trezeguet'in arka direğe çevirdiği topa Pavelka gelişine sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

45' İlk yarının sonunda en az 1 dakika uzatma oynanacak.

45' İlk yarının son düdüğü geldi. Beşiktaş, ilk 45 dakikayı Talisca'nın golleri ile 2-0 önde tamamladı.

45' Babel, hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Mensah'ı kolundan çekerek durdurdu ve sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

43' Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'ten seken top Eduok'un önğnde kaldı. Eduok2un bekletmeden vuruşunda Fabri gole izin vermedi.

41' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekip Quaresma'nın önünde kaldı. Quaresma dar açıdan çok sert bir vuruş yaptı. Top direkten döndü.

41' Mensah ceza sahası dışından sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

40' Quaresma'nın pasıyla sağ kanattan sıfıra inen Oğuzhan'ın yerden penaltı noktasına doğru çıkarttığı top Negredo'nun gerisinde kaldı ve savunma topu uzaklaştırdı.

38' Sağ kanattan Popov'un penaltı noktasına doğru kestiği ortayı Pepe kesti.

37' Sağ kanattan Mensah'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Negredo kafayı vurdu.

35' Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortasında Veysel topu uzaklaştırdı.

35' Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top direğin hemen yanından dışarı gitti.

34' Quaresma sağ kanatta Veysel ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş ceza sahasının paralelinden serbest vuruş kullanacak.

33' Beşiktaş top çevirerek oyunun kontrolünü elinde tutuyor.

31' Beşiktaş şu ana kadar rakip kaleye 10 şut çekti ve bunların beşinde isabet sağladı. Kasımpaşa ise iki şut çekti ve bir kez kaleyi bulabildi.

31' Sağ kanattan Quaresma'nın ayağının dışıyla arka direğe havalandırdığı top falso alarak auta gitti.

30' Atiba'nın sol kanattan yerden kestiği topa Negredo gelişne sert vurdu. Top yandan auta gitti.

29' Talisca'nın pasıyla hareketlenen Negredo bekletmeden ceza sahasına doğru koşu yapan Quaresma'yı görmek istedi. Ama savunmadan seken top kaleci Ramazan'da kaldı.

28' Beşiktaş iki farklı öne geçtikten sonra Kasımpaşa oyundan kopmuş durumda.

26' Talisca bu sezon Süper Lig'de 7. golünü attı ve Babel ile birlikte siyah beyazlı takımın en golcü oyuncusu olmayı başardı.

25' Talisca'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğuzhan'ın şutu yan ağlarda kaldı.

25' GOL! Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.

24' Talisca'yı sırtından formasından çekerek düşüren David Pavelka sarı kart gördü.

22' Adriano, Murillo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

22' Quaresma bugün sağ kanatta çok etkili oynuyor.

20' Beşiktaş golden sonra rakip yarı alanda daha fazla alan bulmaya başladı.

18' GOL! Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Talisca topu filelere gönderdi.

16' Sağ kanattan Quaresma'nın yaptığı ortada Pepe'nin vuruşunda Ramazan topu güçlükle çelmeyi başardı. Seken topta yan hakemin bayrağı havada. Negredo ofsayt pozisyonunda yakalandı.

15' Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

14' Sol kanatta topla buluşan Veysel içe doğru kat ederken ceza sahası ön çizgisinin yanında Gökhan'ın darbesi ile yerde kaldı. Kasımpaşa çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

13' Negredo derin bir topla savunmanın arkasına sarkan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi. Ama top hızlı gidince kaleci Ramazan'da kaldı.

11' Negredo orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokuldu. Sağ çaprazda dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Savunma araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

10' Medel'in pasıyla topla buluşan Negredo bekletmeden oyunu sağ açmak istedi. Ama Quaresma ofsayt pozisyonunda yakalandı.

9' Oğuzhan uzun bir topla sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı kaçırmak istedi. Ama top Portekizli yıldız için çok hızlıydı. Aut.

8' Hızlı gelişen Kasımpaşa akınında Eduok'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in dönerek yaptığı vuruş kaleci Fabri'de kaldı.

7' Talisca'nın pasıyla sol kanattan sıfıra inen Adriano'nun arka direğe havalandırdığı topta savunma topu uzaklaştırdı.

6' Mensah'ın derinlemesine pasıyla sol kanatta Veysel topla buluştu. Savunmasına yardıma gelen Quaresma araya girip topu takımına kazandırdı.

5' Sol kanattan Adriano'nun arka direğe havalandırdığı top Talisca'ya gelmeden savunma araya girdi.

3' Sağ kanattan Popov'un uzun kullandığı taç atışında Mensah'ın aşırtmak istediği top auta gitti.

3' Sağ kanattan Mensah ile gelişen Kasımpaşa atağında rakibini karşılayan Medel araya girip topu taca gönderdi.

2' Quaresma'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Mensah topu kafayla uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

NOT Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Omeruo, Youssef, Veysel, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok

NOT @OptaCan: Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a ligde attığı son üç golün tamamı Olivier Veigneau'nun yaptığı asistlerle geldi.

NOT İki takımın da onbirleri belli oldu.

NOT @OptaCan: İki takım Süper Lig'deki 30. mücadelelerine çıkacak. Önceki 29 maçın 19'unu Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa'nın üç galibiyeti bulunuyor (7B).

NOT @OptaCan: Kasımpaşa ligdeki son beş maçının sadece birini kazanabildi (1B 3M), bu galibiyet de son maçta Alanyaspor karşısında gelmişti (3-2).

NOT @OptaCan: Kasımpaşa'nın ligde attığı son yedi golün dördü duran toplardan geldi. Ancak Beşiktaş bu sezon ligde duran toplardan en az gol yiyen ikinci takım (4).

NOT @OptaCan: Kasımpaşa bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım (8). Bu gollerin ikisini, Beşiktaş karşısında ligin ilk yarısındaki maçta bulmuşlardı.

NOT @OptaCan: Beşiktaş'ın iç sahada attığı son beş golün üçü Ryan Babel'den geldi.

NOT @OptaCan: İki takımın ligde oynadığı son beş maçta, Beşiktaş sadece bir kez kazanabildi (2B 2M).

NOT @OptaCan: Beşiktaş, Kasımpaşa ile iç sahada oynadığı 15 maçın sadece birinde mağlup oldu ve 11'ini kazandı (3B).

NOT Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

NOT @OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım (57). Kasımpaşa ise bu alanda ligin en kötü ikinci takımı (31, Karabükspor ve Sivasspor ile birlikte).

NOT İyi akşamlar futbolseverler. Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

NOT @OptaCan: İki takımın ligde oynadığı maçlarda atılan son dokuz golün tamamı yabancı oyunculardan geldi. Bu eşleşmede gol atan son yerli oyuncu Gökhan Gönül'dü (Aralık 2016, kendi kalesine).

NOT @OptaCan: Ricardo Quaresma bu sezon ligde en fazla şut pası atan isim (54).

NOT @OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde maçların ikinci yarılarında en az gol yiyen (8, Kayserispor ile birlikte), Kasımpaşa ise ikinci yarılarda en fazla gol yiyen (20, Akhisarspor ile birlikte) takım.

NOT @OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 35 maçtır kaybetmiyor (28G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun serisi.

NOT @OptaCan: Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı son 11 maçta toplam 43 gol atıldı (maç başına 3.9 gol).