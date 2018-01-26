STADYUM: Vodafone Park
HAKEM :Hüseyin Göçek
MAÇ TARİH SAATİ: 26 01 2018 | 20:00 | şuan: 20:52:32
Devre Arası
2
0
Beşiktaş
Şenol Güneş
18 Anderson Talisca
25 Anderson Talisca
Kasımpaşa
Kemal Özdeş
CANLI MAÇ ANLATIMI
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45'Sol kanattan Trezeguet'in arka direğe çevirdiği topa Pavelka gelişine sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.
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45'İlk yarının sonunda en az 1 dakika uzatma oynanacak.
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45'İlk yarının son düdüğü geldi. Beşiktaş, ilk 45 dakikayı Talisca'nın golleri ile 2-0 önde tamamladı.
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45'Babel, hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Mensah'ı kolundan çekerek durdurdu ve sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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43'Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'ten seken top Eduok'un önğnde kaldı. Eduok2un bekletmeden vuruşunda Fabri gole izin vermedi.
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41'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekip Quaresma'nın önünde kaldı. Quaresma dar açıdan çok sert bir vuruş yaptı. Top direkten döndü.
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41'Mensah ceza sahası dışından sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı.
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40'Quaresma'nın pasıyla sağ kanattan sıfıra inen Oğuzhan'ın yerden penaltı noktasına doğru çıkarttığı top Negredo'nun gerisinde kaldı ve savunma topu uzaklaştırdı.
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38'Sağ kanattan Popov'un penaltı noktasına doğru kestiği ortayı Pepe kesti.
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37'Sağ kanattan Mensah'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Negredo kafayı vurdu.
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35'Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortasında Veysel topu uzaklaştırdı.
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35'Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top direğin hemen yanından dışarı gitti.
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34'Quaresma sağ kanatta Veysel ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş ceza sahasının paralelinden serbest vuruş kullanacak.
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33'Beşiktaş top çevirerek oyunun kontrolünü elinde tutuyor.
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31'Beşiktaş şu ana kadar rakip kaleye 10 şut çekti ve bunların beşinde isabet sağladı. Kasımpaşa ise iki şut çekti ve bir kez kaleyi bulabildi.
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31'Sağ kanattan Quaresma'nın ayağının dışıyla arka direğe havalandırdığı top falso alarak auta gitti.
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30'Atiba'nın sol kanattan yerden kestiği topa Negredo gelişne sert vurdu. Top yandan auta gitti.
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29'Talisca'nın pasıyla hareketlenen Negredo bekletmeden ceza sahasına doğru koşu yapan Quaresma'yı görmek istedi. Ama savunmadan seken top kaleci Ramazan'da kaldı.
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28'Beşiktaş iki farklı öne geçtikten sonra Kasımpaşa oyundan kopmuş durumda.
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26'Talisca bu sezon Süper Lig'de 7. golünü attı ve Babel ile birlikte siyah beyazlı takımın en golcü oyuncusu olmayı başardı.
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25'Talisca'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğuzhan'ın şutu yan ağlarda kaldı.
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25'GOL! Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.
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24'Talisca'yı sırtından formasından çekerek düşüren David Pavelka sarı kart gördü.
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22'Adriano, Murillo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
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22'Quaresma bugün sağ kanatta çok etkili oynuyor.
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20'Beşiktaş golden sonra rakip yarı alanda daha fazla alan bulmaya başladı.
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18'GOL! Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Talisca topu filelere gönderdi.
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16'Sağ kanattan Quaresma'nın yaptığı ortada Pepe'nin vuruşunda Ramazan topu güçlükle çelmeyi başardı. Seken topta yan hakemin bayrağı havada. Negredo ofsayt pozisyonunda yakalandı.
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15'Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
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14'Sol kanatta topla buluşan Veysel içe doğru kat ederken ceza sahası ön çizgisinin yanında Gökhan'ın darbesi ile yerde kaldı. Kasımpaşa çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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13'Negredo derin bir topla savunmanın arkasına sarkan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi. Ama top hızlı gidince kaleci Ramazan'da kaldı.
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11'Negredo orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokuldu. Sağ çaprazda dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Savunma araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.
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10'Medel'in pasıyla topla buluşan Negredo bekletmeden oyunu sağ açmak istedi. Ama Quaresma ofsayt pozisyonunda yakalandı.
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9'Oğuzhan uzun bir topla sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı kaçırmak istedi. Ama top Portekizli yıldız için çok hızlıydı. Aut.
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8'Hızlı gelişen Kasımpaşa akınında Eduok'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in dönerek yaptığı vuruş kaleci Fabri'de kaldı.
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7'Talisca'nın pasıyla sol kanattan sıfıra inen Adriano'nun arka direğe havalandırdığı topta savunma topu uzaklaştırdı.
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6'Mensah'ın derinlemesine pasıyla sol kanatta Veysel topla buluştu. Savunmasına yardıma gelen Quaresma araya girip topu takımına kazandırdı.
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5'Sol kanattan Adriano'nun arka direğe havalandırdığı top Talisca'ya gelmeden savunma araya girdi.
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3'Sağ kanattan Popov'un uzun kullandığı taç atışında Mensah'ın aşırtmak istediği top auta gitti.
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3'Sağ kanattan Mensah ile gelişen Kasımpaşa atağında rakibini karşılayan Medel araya girip topu taca gönderdi.
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2'Quaresma'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Mensah topu kafayla uzaklaştırdı.
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1'Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
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NOTKasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Omeruo, Youssef, Veysel, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok
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NOT@OptaCan: Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a ligde attığı son üç golün tamamı Olivier Veigneau'nun yaptığı asistlerle geldi.
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NOTİki takımın da onbirleri belli oldu.
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NOT@OptaCan: İki takım Süper Lig'deki 30. mücadelelerine çıkacak. Önceki 29 maçın 19'unu Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa'nın üç galibiyeti bulunuyor (7B).
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NOT@OptaCan: Kasımpaşa ligdeki son beş maçının sadece birini kazanabildi (1B 3M), bu galibiyet de son maçta Alanyaspor karşısında gelmişti (3-2).
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NOT@OptaCan: Kasımpaşa'nın ligde attığı son yedi golün dördü duran toplardan geldi. Ancak Beşiktaş bu sezon ligde duran toplardan en az gol yiyen ikinci takım (4).
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NOT@OptaCan: Kasımpaşa bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım (8). Bu gollerin ikisini, Beşiktaş karşısında ligin ilk yarısındaki maçta bulmuşlardı.
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NOT@OptaCan: Beşiktaş'ın iç sahada attığı son beş golün üçü Ryan Babel'den geldi.
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NOT@OptaCan: İki takımın ligde oynadığı son beş maçta, Beşiktaş sadece bir kez kazanabildi (2B 2M).
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NOT@OptaCan: Beşiktaş, Kasımpaşa ile iç sahada oynadığı 15 maçın sadece birinde mağlup oldu ve 11'ini kazandı (3B).
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NOTBeşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
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NOT@OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım (57). Kasımpaşa ise bu alanda ligin en kötü ikinci takımı (31, Karabükspor ve Sivasspor ile birlikte).
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NOTİyi akşamlar futbolseverler. Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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NOT@OptaCan: İki takımın ligde oynadığı maçlarda atılan son dokuz golün tamamı yabancı oyunculardan geldi. Bu eşleşmede gol atan son yerli oyuncu Gökhan Gönül'dü (Aralık 2016, kendi kalesine).
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NOT@OptaCan: Ricardo Quaresma bu sezon ligde en fazla şut pası atan isim (54).
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NOT@OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde maçların ikinci yarılarında en az gol yiyen (8, Kayserispor ile birlikte), Kasımpaşa ise ikinci yarılarda en fazla gol yiyen (20, Akhisarspor ile birlikte) takım.
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NOT@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 35 maçtır kaybetmiyor (28G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun serisi.
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NOT@OptaCan: Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı son 11 maçta toplam 43 gol atıldı (maç başına 3.9 gol).
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NOT@OptaCan: Kasımpaşa'nın bu sezon deplasman maçlarında attığı gollerin tamamı yabancı oyunculardan geldi.
TAKIM KADROLARI
Beşiktaş
-
1Fabri
-
3Adriano22
-
5Pepe
-
12Gary Medel
-
77Gökhan Gönül
-
7Ricardo Quaresma
-
8Ryan Babel45
-
10Oğuzhan Özyakup
-
13Atiba Hutchinson
-
94Anderson Talisca
-
9Alvaro Negredo
-
29Tolga Zengin
-
97Utku Yuvakuran
-
2Matej Mitrovic
-
14Fatih Aksoy
-
24Domagoj Vida
-
88Caner Erkin
-
17Jeremain Lens
-
18Tolgay Arslan
-
20Necip Uysal
-
11Mustafa Pektemek
Yedekler
Kasımpaşa
-
1Ramazan Köse
-
4Kenneth Omeruo
-
6Loret Sadiku
-
13Syam Ben Youssef
-
88Veysel Sarı
-
90Strahil Popov
-
7Trezeguet
-
8David Pavelka24
-
43Bernard Mensah
-
11Samuel Eduok
-
15Jhon Murillo
-
34Eray Birniçan
-
58Hakan Demir
-
96Burak Turan
-
5Abdullah Durak
-
18Hasan Bilal
-
20Ahmed Ildız
-
26İlhan Depe
-
77Markus Neumayr
-
45Mbaye Diagne