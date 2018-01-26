SPOR
STADYUM: Vodafone Park
HAKEM :Hüseyin Göçek
MAÇ TARİH SAATİ: 26 01 2018 | 20:00 | şuan: 20:52:32
Devre Arası
2
0
Beşiktaş
Şenol Güneş
18 Anderson Talisca
25 Anderson Talisca
Kasımpaşa
Kemal Özdeş

CANLI MAÇ ANLATIMI

  • 45'
    Sol kanattan Trezeguet'in arka direğe çevirdiği topa Pavelka gelişine sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.
  • 45'
    İlk yarının sonunda en az 1 dakika uzatma oynanacak.
  • 45'
    İlk yarının son düdüğü geldi. Beşiktaş, ilk 45 dakikayı Talisca'nın golleri ile 2-0 önde tamamladı.
  • 45'
    Babel, hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Mensah'ı kolundan çekerek durdurdu ve sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
  • 43'
    Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'ten seken top Eduok'un önğnde kaldı. Eduok2un bekletmeden vuruşunda Fabri gole izin vermedi.
  • 41'
    Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekip Quaresma'nın önünde kaldı. Quaresma dar açıdan çok sert bir vuruş yaptı. Top direkten döndü.
  • 41'
    Mensah ceza sahası dışından sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı.
  • 40'
    Quaresma'nın pasıyla sağ kanattan sıfıra inen Oğuzhan'ın yerden penaltı noktasına doğru çıkarttığı top Negredo'nun gerisinde kaldı ve savunma topu uzaklaştırdı.
  • 38'
    Sağ kanattan Popov'un penaltı noktasına doğru kestiği ortayı Pepe kesti.
  • 37'
    Sağ kanattan Mensah'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Negredo kafayı vurdu.
  • 35'
    Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortasında Veysel topu uzaklaştırdı.
  • 35'
    Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top direğin hemen yanından dışarı gitti.
  • 34'
    Quaresma sağ kanatta Veysel ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş ceza sahasının paralelinden serbest vuruş kullanacak.
  • 33'
    Beşiktaş top çevirerek oyunun kontrolünü elinde tutuyor.
  • 31'
    Beşiktaş şu ana kadar rakip kaleye 10 şut çekti ve bunların beşinde isabet sağladı. Kasımpaşa ise iki şut çekti ve bir kez kaleyi bulabildi.
  • 31'
    Sağ kanattan Quaresma'nın ayağının dışıyla arka direğe havalandırdığı top falso alarak auta gitti.
  • 30'
    Atiba'nın sol kanattan yerden kestiği topa Negredo gelişne sert vurdu. Top yandan auta gitti.
  • 29'
    Talisca'nın pasıyla hareketlenen Negredo bekletmeden ceza sahasına doğru koşu yapan Quaresma'yı görmek istedi. Ama savunmadan seken top kaleci Ramazan'da kaldı.
  • 28'
    Beşiktaş iki farklı öne geçtikten sonra Kasımpaşa oyundan kopmuş durumda.
  • 26'
    Talisca bu sezon Süper Lig'de 7. golünü attı ve Babel ile birlikte siyah beyazlı takımın en golcü oyuncusu olmayı başardı.
  • 25'
    Talisca'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğuzhan'ın şutu yan ağlarda kaldı.
  • 25'
    GOL! Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında Talisca ön direğe güzel bir koşu yaparak kafayı vurdu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.
  • 24'
    Talisca'yı sırtından formasından çekerek düşüren David Pavelka sarı kart gördü.
  • 22'
    Adriano, Murillo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
  • 22'
    Quaresma bugün sağ kanatta çok etkili oynuyor.
  • 20'
    Beşiktaş golden sonra rakip yarı alanda daha fazla alan bulmaya başladı.
  • 18'
    GOL! Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Talisca topu filelere gönderdi.
  • 16'
    Sağ kanattan Quaresma'nın yaptığı ortada Pepe'nin vuruşunda Ramazan topu güçlükle çelmeyi başardı. Seken topta yan hakemin bayrağı havada. Negredo ofsayt pozisyonunda yakalandı.
  • 15'
    Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
  • 14'
    Sol kanatta topla buluşan Veysel içe doğru kat ederken ceza sahası ön çizgisinin yanında Gökhan'ın darbesi ile yerde kaldı. Kasımpaşa çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 13'
    Negredo derin bir topla savunmanın arkasına sarkan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi. Ama top hızlı gidince kaleci Ramazan'da kaldı.
  • 11'
    Negredo orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokuldu. Sağ çaprazda dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Savunma araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 10'
    Medel'in pasıyla topla buluşan Negredo bekletmeden oyunu sağ açmak istedi. Ama Quaresma ofsayt pozisyonunda yakalandı.
  • 9'
    Oğuzhan uzun bir topla sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı kaçırmak istedi. Ama top Portekizli yıldız için çok hızlıydı. Aut.
  • 8'
    Hızlı gelişen Kasımpaşa akınında Eduok'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in dönerek yaptığı vuruş kaleci Fabri'de kaldı.
  • 7'
    Talisca'nın pasıyla sol kanattan sıfıra inen Adriano'nun arka direğe havalandırdığı topta savunma topu uzaklaştırdı.
  • 6'
    Mensah'ın derinlemesine pasıyla sol kanatta Veysel topla buluştu. Savunmasına yardıma gelen Quaresma araya girip topu takımına kazandırdı.
  • 5'
    Sol kanattan Adriano'nun arka direğe havalandırdığı top Talisca'ya gelmeden savunma araya girdi.
  • 3'
    Sağ kanattan Popov'un uzun kullandığı taç atışında Mensah'ın aşırtmak istediği top auta gitti.
  • 3'
    Sağ kanattan Mensah ile gelişen Kasımpaşa atağında rakibini karşılayan Medel araya girip topu taca gönderdi.
  • 2'
    Quaresma'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Mensah topu kafayla uzaklaştırdı.
  • 1'
    Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
  • NOT
    Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Omeruo, Youssef, Veysel, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok
  • NOT
    @OptaCan: Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a ligde attığı son üç golün tamamı Olivier Veigneau'nun yaptığı asistlerle geldi.
  • NOT
    İki takımın da onbirleri belli oldu.
  • NOT
    @OptaCan: İki takım Süper Lig'deki 30. mücadelelerine çıkacak. Önceki 29 maçın 19'unu Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa'nın üç galibiyeti bulunuyor (7B).
  • NOT
    @OptaCan: Kasımpaşa ligdeki son beş maçının sadece birini kazanabildi (1B 3M), bu galibiyet de son maçta Alanyaspor karşısında gelmişti (3-2).
  • NOT
    @OptaCan: Kasımpaşa'nın ligde attığı son yedi golün dördü duran toplardan geldi. Ancak Beşiktaş bu sezon ligde duran toplardan en az gol yiyen ikinci takım (4).
  • NOT
    @OptaCan: Kasımpaşa bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan takım (8). Bu gollerin ikisini, Beşiktaş karşısında ligin ilk yarısındaki maçta bulmuşlardı.
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş'ın iç sahada attığı son beş golün üçü Ryan Babel'den geldi.
  • NOT
    @OptaCan: İki takımın ligde oynadığı son beş maçta, Beşiktaş sadece bir kez kazanabildi (2B 2M).
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş, Kasımpaşa ile iç sahada oynadığı 15 maçın sadece birinde mağlup oldu ve 11'ini kazandı (3B).
  • NOT
    Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım (57). Kasımpaşa ise bu alanda ligin en kötü ikinci takımı (31, Karabükspor ve Sivasspor ile birlikte).
  • NOT
    İyi akşamlar futbolseverler. Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
  • NOT
    @OptaCan: İki takımın ligde oynadığı maçlarda atılan son dokuz golün tamamı yabancı oyunculardan geldi. Bu eşleşmede gol atan son yerli oyuncu Gökhan Gönül'dü (Aralık 2016, kendi kalesine).
  • NOT
    @OptaCan: Ricardo Quaresma bu sezon ligde en fazla şut pası atan isim (54).
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde maçların ikinci yarılarında en az gol yiyen (8, Kayserispor ile birlikte), Kasımpaşa ise ikinci yarılarda en fazla gol yiyen (20, Akhisarspor ile birlikte) takım.
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 35 maçtır kaybetmiyor (28G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun serisi.
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı son 11 maçta toplam 43 gol atıldı (maç başına 3.9 gol).
  • NOT
    @OptaCan: Kasımpaşa'nın bu sezon deplasman maçlarında attığı gollerin tamamı yabancı oyunculardan geldi.

TAKIM KADROLARI

Beşiktaş

  • 1
    Fabri
  • 3
    Adriano
    22
  • 5
    Pepe
  • 12
    Gary Medel
  • 77
    Gökhan Gönül
  • 7
    Ricardo Quaresma
  • 8
    Ryan Babel
    45
  • 10
    Oğuzhan Özyakup
  • 13
    Atiba Hutchinson
  • 94
    Anderson Talisca
  • 9
    Alvaro Negredo
    • Yedekler
  • 29
    Tolga Zengin
  • 97
    Utku Yuvakuran
  • 2
    Matej Mitrovic
  • 14
    Fatih Aksoy
  • 24
    Domagoj Vida
  • 88
    Caner Erkin
  • 17
    Jeremain Lens
  • 18
    Tolgay Arslan
  • 20
    Necip Uysal
  • 11
    Mustafa Pektemek

Kasımpaşa

  • 1
    Ramazan Köse
  • 4
    Kenneth Omeruo
  • 6
    Loret Sadiku
  • 13
    Syam Ben Youssef
  • 88
    Veysel Sarı
  • 90
    Strahil Popov
  • 7
    Trezeguet
  • 8
    David Pavelka
    24
  • 43
    Bernard Mensah
  • 11
    Samuel Eduok
  • 15
    Jhon Murillo
    • Yedekler
  • 34
    Eray Birniçan
  • 58
    Hakan Demir
  • 96
    Burak Turan
  • 5
    Abdullah Durak
  • 18
    Hasan Bilal
  • 20
    Ahmed Ildız
  • 26
    İlhan Depe
  • 77
    Markus Neumayr
  • 45
    Mbaye Diagne
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