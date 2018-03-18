CANLI MAÇ ANLATIMI

78' TEHLİKE! Onur'un hatasıyla topu kapan Adem, bekletmeden pasını çıkardı. Gilberto'nun gelişine vuruşunda top Onur'un üzerine gitti.

77' Malatyaspor'da Arturo Mina, Burak Yılmaz'ı düşürünce sarı kart gördü.

76' Tempo bu anlarda yeniden düştü.

74' Trabzonspor'da Sosa yerini Abdülkadir'e bıraktı.

73' Gilberto ceza alanı dışından dönerek vuruşunu yaptı, top kaleci Onur'da kaldı.

72' Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Pereira ortaladı, Sosa'nın röveşata girişimi sonuçsuz kalırken devamında Yusuf sert vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.

71' Yeni Malatyaspor'da Sadık yerini Gilberto'ya bıraktı.

70' Sağ kanattan hücuma çıkan Chebake'in ortasında arka direkteki Pereira topu kornere yolladı.

68' Arturo Mina uzaklardan şansını denedi, top farklı şekilde üstten auta gitti.

67' İki dakikada iki gole imza atan Yusuf Yazıcı, Süper Lig'deki gol sayısını beşe çıkarmış oldu.

66' GOL! N'Doye'un orta alanda gönderdiği nefis ara pasına iyi hareketlenen Yusuf Yazıcı, penaltı noktası üzerinde düşerken vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 3-1

65' Yusuf Yazıcı bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydederken Burak Yılmaz ise attığı golün ardından bir de asist yapmış oldu.

64' GOL! Kendi yarı alanında topu kapan Onazi, attığı uzun pasla bir anda Burak'ı defans arkasına kaçırdı. İkiye bir pozisyonda Burak pasını çıkardı, Yusuf'un tek vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

63' Faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı. Oyun sık sık duraklıyor.

62' Maç öncesi ceza sınırında bulunan Onazi, gördüğü sarı kartla Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

61' Trabzonspor'da Onazi, orta alanda Murat Yıldırım'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

60' Karşılaşmada son yarım saate 1-1'lik eşitlikle giriliyor.

59' Trabzon'da tempo bir türlü beklenen seviyeye gelmiyor. İki takım da kontrolü elden bırakmıyor.

57' Trabzonspor'da Olcay Şahan yerini Dame N'Doye'a bıraktı.

56' Trabzonspor'da Dame N'Doye kenara geldi. Bordo-mavililer birazdan ikinci değişikliğini yapacak.

55' Trabzonspor her iki kanattan üst üste ortalarla pozisyon aradı ancak hiçbirinde isabet bulamadılar.

54' Yeni Malatyaspor ön alanda baskı yapıyor, Trabzonspor topu kendi sahasından rahat çıkaramıyor.

52' Trabzonspor'da Hubocan, orta alanda Mina'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

51' Burak Yılmaz sol kanattan ilerlemek isterken yerde kaldı. Trabzonsporluların serbest vuruş beklentileri karşılık bulmadı.

50' İkinci yarı, ilk yarıya oranla daha tempolu başladı. İki takım da üstünlük golünü arıyor.

48' BİR ŞUT! Adem Büyük uzaklardan sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

47' Trabzonspor sol kanattan Yusuf'la serbest vuruş kulllandı. Arka direkteki Okay'dan önce savunma topu uzaklaştırdı.

46' Trabzon'da ikinci yarı başladı!

45' DEVRE! İlk yarı sona erdi. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle geçiliyor.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44' Adem'in kullandığı serbest vuruşta top barajdaki Olcay'ın eline çarptı, hakem serbest vuruşu verecekken top Murat Yıldırım'da kalınca avantajı oynattı. Murat'ın şutunda ise top bir kez daha savunmadan döndü.

43' Yeni Malatyaspor bir kez daha kontra atağa çıkmak isterken Adem, rakip ceza sahasının birkaç metre dışında Onazi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip yine tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

42' Kucka'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Burak ve Yusuf hareketlendi ancak tehlikeyi sezen Ertaç kalesini terk ederek topun sahibi oldu.

40' Yeni Malatyaspor adına eşitliği sağlayan Khalid Boutaib, bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.

39' Gol sonrası Yeni Malatyaspor geriye çekildi. Trabzonspor rakip yarı alanda top yapıyor.

38' Erken bir değişiklikle oyundan alınan Aytaç Kara, kenara gelmek istemedi. Yardımcı antrenörlerin araya girmesiyle kulübeye gelen Aytaç, Teknik Direktör Erol Bulut'la bir tartışma yaşadı.

37' Yeni Malatyaspor'da Aytaç Kara yerini Rahman Buğra'ya bıraktı.

36' GOL! Yeni Malatyaspor'da Boutaib ceza alanı dışından sert vurdu, Uğur Demirok'a da çarpan top Onur'u yanıltıp köşeden ağlarla buluştu: 1-1

35' ONUR ÇIKARDI! Aytaç Kara serbest vuruşta barajın yanından köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Onur son anda direk dibinden topu çıkardı.

34' Yeni Malatyaspor'da Chebake topu hızla içeriye doğru taşırken Onazi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor hafif sağ çaprazdan, tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

32' Tempo yine düştü. İki takım da kontrolü elden bırakmıyor.

31' Trabzonspor'da bir sakatlık yaşayan Filip Novak yerini Hubocan'a bıraktı.

30' Trabzonspor'da bir oyuncu kenara geldi. Birazdan zorunlu bir değişiklik gerçekleşecek.

29' Burak Yılmaz ayağa kalktı, durumu iyi görünüyor.

28' Yaşanan ikili mücadele sonrası Burak ve Sadık yerde kaldı. İki oyuncunun tedavisi de saha içerisinde gerçekleştiriliyor.

27' Trabzonspor bir an için hızlı çıkmak istedi. Burak'a doğru gönderilen topu kesmek isteyen Sadık, rakibiyle birlikte yerde kaldı. Bu pozisyonda gözler hakeme döndü ancak devam kararı çıktı.

26' Cissokho sol kanattan etkili çıktı. İçeriye kadar taşıdığı topu Adem'e çıkardı. Adem'in düşerken vuruşunu savunma önledi, devamında Boutaib'e çarpan top auta çıktı.

25' Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'deki 20. golünü kaydetti.

24' GOL! Burak Yılmaz kalecinin soluna yerden şık bir vuruşla ağları sarstı: 1-0

23' Burak Yılmaz topun başına geldi. Trabzonspor için öne geçme şansı...

22' PENALTI! Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Kucka'nın pasıyla ceza alanında topa hareketlenen Olcay, Doria'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

21' KAÇTI! Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Boutaib'in ara pasıyla içeri sokulan Murat Yıldırım karşı karşıya pozisyonda dengesiz bir vuruş yaptı, Onur üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

20' Karşılaşmanın ilk 20 dakikası geride kalıyor. İki takım da daha çok uzun toplarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

19' Karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle iki takım da etkili ataklar geliştirmekte zorlanıyor.

17' Savunmadan gönderilen uzun topu savunma arkasında kontrol eden Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalktı.

16' Trabzonspor aynı dakika içerisinde iki kanattan da üst üste köşe vuruşları kullandı ancak top son olarak Ertaç'ta kaldı.

15' NET FIRSAT KAÇTI! Yeni Malatyaspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Trabzonspor çok adamla etkili geldi. Kucka'nın son çizgiden çevirdiği topa ön direkte Olcay gelişine vurdu, kaleci Ertaç son anda topu çıkardı.

14' Joao Pereira'nın sağ kanattan ortasında Burak'ın kafayla indirdiği top doğrudan taca çıktı.

12' Yeni Malatyaspor'da bu kez sol kanattan Cissokho savunma arkasına sarktı ancak o da ofsayta takıldı.

11' Trabzon'da tribündeki büyük boşluklar dikkat çekiyor. Trabzonlu futbolseverler bu maça ilgi göstermiş değil...

10' Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geride kalıyor. Tempo henüz istenen seviyeye gelmedi.

8' Trabzonspor şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımak istiyor.

7' Bu kez Yeni Malatyaspor'da Aytaç uzaklardan sert vurdu, Onur iki hamlede topu aldı.

6' Trabzonspor'da Yusuf ceza alanı dışından kaleyi denedi ancak istediği vuruşu yapamayınca Ertaç rahatlıkla topu kontrol etti.

5' Mina'nın uzun pasıyla savunma arkasında topu alan Boutaib için ofsayt bayrağı kalktı.

3' Trabzonspor akınında Sosa sağ taç çizgisi önünden ortaladı, arka direkteki Burak'tan önce kaleci Ertaç çıktı ve topu kontrol etti.

2' Konuk ekip bu köşe vuruşundan istediği gibi faydalanamadı. Şimdi Trabzonspor için karşı atak şansı...

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

1' Malatyaspor maça hızlı başladı. Sağ kanattan son çizgiye inen Chebake'in ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

NOT @Optacan: Bu maçta Süper Lig'de bu sezon en fazla ikili mücadele kazanan iki takımı karşılaşacak: Trabzonspor - 1594 (maç başına 63,8) & Yeni Malatyaspor - 1586 (maç başına 63,4).

NOT @Optacan: Trabzonspor ligdeki son beş maçında sahadan arka arkaya iki maçta aynı sonuçla ayrılmadı (2G 2B 1M). Bordo mavililer son maçında Akhisarspor'u 3-1 yenmişti.

NOT Merhabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

NOT @Optacan: Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de 19 gol attı. Bu, Trabzonspor'un ligde attığı toplam gol sayısının %46'sı yapıyor (19/41). Burak, aynı zamanda bu golleriyle takımına 15 puan kazandırdı ve bu alanda da ligin en iyi iki oyuncusundan biri (15 golle 15 puan kazandıran Adis Jahovic ile birlikte).

NOT @Optacan: Yeni Malatyaspor'un ligde kalesinde gördüğü son 11 golün yedisi duran toplardan gelirken, Malatya ekibi ligde attığı son 11 golün altısını da duran toplardan buldu.

NOT @Optacan: Yeni Malatyaspor ligdeki son altı deplasman maçının sadece birini kaybetti (2G 3B) ve bu süreçte sadece kaybettiği maçta kalesinde gol gördü.

NOT @Optacan: İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaşmış, Trabzonspor deplasmanda sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

NOT @Optacan: Yeni Malatyaspor bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte kalesini en fazla maçta gole kapatan üç takımdan biri (9).

NOT @Optacan: Trabzonspor evinde dört maçtır kazanamıyor (2B 2M). En son geçen sezonun son beş iç saha maçında daha uzun süreli kazanamama serisi yaşamışlardı.

NOT @Optacan: Bu sezon Süper Lig'de sadece dört isim (Gomis, Love, Visca & Rodrigues) rakip ceza sahaları içinde topla Burak Yılmaz (106) ve Khalid Boutaib'den (100) daha fazla buluşabildi.

NOT Y. MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Adem, Cissokho, Boutaib

NOT @Optacan: Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasman maçlarında kalesinde en az gol gören takım (3). Trabzonspor ise ligin ikinci yarısında Karabükspor ile birlikte iç sahada en az gol atan iki takımdan biri (1).

NOT Trabzon'da her iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

NOT @Optacan: Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son 13 golün yedisinde Khalid Boutaib'in direkt katkısı var (altı gol, bir asist).

NOT @Optacan: Bu sezon Süper Lig'de sadece dört isim (Gomis, Love, Visca & Rodrigues) rakip ceza sahaları içinde topla Burak Yılmaz (106) ve Khalid Boutaib'den (100) daha fazla buluşabildi.

NOT @Optacan: Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son dokuz golün yedisinde Burak Yılmaz'ın direkt katkısı var (altı gol, bir asist).

NOT @Optacan: Trabzonspor bu sezon ligde kendi kalesine en fazla gol atan takım (4).

NOT @Optacan: Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasman maçlarında kalesinde en az gol gören takım (3). Trabzonspor ise ligin ikinci yarısında Karabükspor ile birlikte iç sahada en az gol atan iki takımdan biri (1).

NOT TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf, Burak