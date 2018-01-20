CANLI MAÇ ANLATIMI

56' Fenerbahçe kontrolü bir kez daha eline almaya çalışıyor. Göztepe buna müsaade etmiyor.

55' İsmail'in sol kanattan çok iyi taşıdığı topu ceza alanı içinde alan Giuliano, topu sağına çekip sert vurdu ancak topun önüne siper olan savunmaya çarpan top kornere çıktı.

54' Göztepe ön alanda baskı kurarak Fenerbahçe'nin rakip yarı alana geçmesine izin vermiyor.

52' İki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanıyor. Oyun orta alanda oynanıyor.

50' İkinci yarı düşük tempoda başladı. Faul düdüklerinin sayısı oldukça fazla...

49' Sağ kanattan ceza alanına sokulan Fernandao çapraz pozisyonda sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

47' Göztepe'de Jahovic iilk yarının en etkisiz isimlerindendi.

46' İkinci yarı başladı!

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44' Göztepe'de Kadu, Mehmet Topal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

43' Fenerbahçe kısa paslarla çıkmaya çalışıyor, Göztepe iyi kapanıyor.

42' İlk yarının son anlarında tempo bir hayli düştü.

41' Fenerbahçe hızlı atağa çıkmak isterken Castro orta alanda Mehmet Topal'ı faulle durdurdu.

40' Karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı. Tempolu oyun iki takımı da yormuş görünüyor.

39' Fenerbahçe'nin rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruş sonrası Skrtel için ofsayt bayrağı kalktı.

38' Fenerbahçe uzun bir aradan sonra rakip yarı alanda duran top şansı yakaladı.

37' Göztepe sağlı sollu ataklarla Fenerbahçe kalesinde pozisyon arıyor.

36' Fenerbahçe bir süredir rakip yarı alana topu taşımakta zorlanıyor. Göztepe kontrolü tamamen eline aldı.

34' RÖVEŞATA! Gouffran'ın sağ kanattan taşıdığı topta penaltı noktası üzerindeki Jahovic nefis bir röveşatayla topu kaleye yolladı, Volkan köşede topun sahibi oldu.

32' İlk 20 dakikada yoğun bir baskı kuran Fenerbahçe bu dakikalarda kontrolü rakibine bıraktı.

31' Tayfur'un sağ kanattan ortasında Gouffran yükseldi ancak kafayı vuramadı.

30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geride kaldı.

29' Faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı. Tempo bir nebze düştü.

28' Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atakların üst üste içeriye kesilen ortaları Göztepe savunması uzaklaştırdı.

27' @Optacan: Fernandao'nun golünde asisti yapan İsmail Köybaşı, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan savunma oyuncusu (20).

26' Fernandao bu kez ofsayta takıldı. Sağ kanattan Isla'nın ortasında ön direkte kafayı vuran Brezilyalı oyuncu çerçeveyi tutturamadı ancak öncesinde ofsayt bayrağı havadaydı.

26' BİR ŞUT! Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topta Leo ceza sahası dışından sert vurdu, Volkan üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

25' NET FIRSAT! Mehmet Topal'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Fernandao vuruş açısı yaratıp sert bir şut çekti, savunma topun önüne siper oldu.

23' Oyun sertleşmeye başladı. Tanju'nun Aatıf'a yaptığı faul sonrası Aykut Kocaman hakeme isyan etti.

22' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Halil Akbunar'ın ceza alanı ön çizgisinden gelişine şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

21' Sol kanattan bir anda savunma arkasına sarkan Gouffran'ın içeriye çevirmek istediği topu son anda yatarak müdahalede bulunan Mehmet Topal kornere yolladı.

20' Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünü Fernandao'nun golüyle önde geçiyor.

19' Maçta tempo bir an olsun düşmüyor. Golden sonra Göztepe de oyuna ağırlığını koymaya başladı.

18' @Optacan: Fernandao, 317 gün sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı.

17' Savunma arkasına sarkan Jahovic'e doğru gönderilen topu, ceza sahası dışına kadar açılan Volkan Demirel kafayla uzaklaştırdı.

15' Fernandao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü kaydetti.

14' GOL! İsmail'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte çok iyi yükselen Fernandao, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0

14' Asist İsmail Köybaşı

13' Mehmet Topal'ın sağ kanattan taşıdığı topla Fenerbahçe köşe vuruşu kazandı.

12' Fenerbahçe'de Aatıf Chahechouhe, Tanju'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

11' Taç çizgisi önünde yaşanan ikili mücadelede Tanju, Aatıf'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ortam bir an için gerildi.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Tempo yüksek ancak pozisyon anlamında kısır bir bölümü geride bıraktık.

9' Fenerbahçe ön alanda müthiş bir baskı uyguluyor. Bu baskı taraftarı da oldukça memnun etti, sarı-lacivertliler alkışlarla takımlarını motive ediyor.

8' Fenerbahçe sağlı sollu ortalarla pozisyon arıyor. Bu kez Isla'nın ortasında savunma topu karşıladı.

7' İsmail sol kanattan içeriye doğru sert bir orta kesti, Fernandao ve Dirar'ın önünden geçen top doğrudan auta çıktı.

5' Sarı-lacivertli ekip çok adamla rakip yarı alana yerleşti. Göztepe tüm hatlarıyla savunma yapıyor.

4' Maç yüksek tempoda başladı. Özellikle Fenerbahçe bir an evvel gol bulmak istiyor.

3' İsmail'in pasında savunma arkasına sarkmak isteyen Fernandao için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

2' Fenerbahçe atağında Mehmet Topal ceza alanı dışından vuruşunu yaptı, yerden giden top yandan auta çıktı.

1' DİREKTEN DÖNDÜ! Fenerbahçe santrayla birlikte fırtına gibi başladı. Aatıf'ın pasıyla ceza sahasında topu alan Giuliano, rakiplerinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda ayak içiyle aşırtma bir vuruş yaptı. Top üst direkten geri döndü.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

NOT Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı rakibi Fenerbahçe (19).

NOT Bu sezon Süper Lig'de kalesinde ilk golü ortalama olarak en erken gören takım Göztepe (20,9 dakika).

NOT Bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek: Göztepe (17) & Fenerbahçe (14).

NOT Fenerbahçe'nin ligde attığı son 10 golün yarısında Giuliano'nun direkt katkısı var (dört gol, bir asist).

NOT Göztepe, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda kendi evindekinden daha fazla puan toplayan iki takımdan biri (Alanyaspor ile birlikte). Evinde 14 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, deplasman maçlarında 16 puan elde etti.

NOT FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef Souza, Aatıf, Fernandao, Giuliano

NOT Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde altı maçtır yenilmiyor (5G 1B).

NOT Göztepe bu sezon ligin deplasmanlardaki en başarılı iki takımından biri (5G 1B 3M - 16 puan). Diğer takım ise, bu maçtaki rakibi Fenerbahçe (4G 4B 1M).

NOT GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Kadu, Leo, Selçuk, Castro, Gouffran, Halil, Tayfur, Adis Jahovic

NOT Fenerbahçe'nin ligde evinde attığı son 12 golün 10'u maçların ikinci yarılarında geldi. Göztepe ise bu sezon ligde deplasmanlardaki toplam 14 golün 10'unu ilk yarılarda attı.

NOT Kadıköy'de ilk yarı sona erdi! Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor.

NOT İki takımın ligde oynadığı son üç maç berabere sonuçlandı. Bu maç da berabere biterse, bu fikstürdeki en uzun beraberlik serisi yaşanacak.

NOT Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 16 maçın sadece birini kazanabildi (7B 8M) ve bu karşılaşmaların 11'inde gol atamadı. İzmir ekibinin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyeti 16 Nisan 2000'de gelmişti (2-3).

NOT Göztepe ligde oynadığı son dokuz maçta ya üçer gol yedi (beş maç), ya da kalesini gole kapattı (dört maç).

NOT Fenerbahçe'nin bu sezon ligde attığı gollerin tamamı ceza sahası içinden geldi (34). Sarı lacivertliler, ligde ceza sahası dışından golü olmayan tek takım.

NOT Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

NOT Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'deki 48. randevularına çıkacak. Fenerbahçe bu maçların 21'ini kazanırken, Göztepe yedi galibiyet alabildi (19B).

NOT Göztepe, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda kendi evindekinden daha fazla puan toplayan iki takımdan biri (Alanyaspor ile birlikte). Evinde 14 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, deplasman maçlarında 16 puan elde etti.

NOT İyi akşamlar değerli futbolseverler! Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası, Fenerbahçe - Göztepe maçıyla devam ediyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

NOT Fenerbahçe ev sahibi olarak oynadığı 23 maçta Göztepe'ye sadece iki kez kaybetti (13G 8B) ve bu maçların 13'ünde gol yemedi.