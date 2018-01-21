STADYUM: Antalya Stadyumu
HAKEM :Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ: 21 01 2018 | 19:00 | şuan: 20:24:02
66'
1
2
Antalyaspor
Hamza Hamzaoğlu
8 Charles
Beşiktaş
Şenol Güneş
30 Anderson Talisca
54 Anderson Talisca
CANLI MAÇ ANLATIMI
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64'Beşiktaş ise geride kalan bölümde %66 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 12 şutta 5 kez isabet buldu.
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63'Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %34 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 9 şutun 3'ü isabetli oldu.
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62'El Kabir sağ kanattan ceza alanına girdi ve rakibi Medel'den kurtulmak isterken Medel'in topa alle müdahale ettiği gerekçesi ile hakemden penaltı bekledi ancak Halis Özkahya aynı fikirde değildi.
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61'Bu sezon Süper Lig'deki 16. maçına çıkan Sakıb Aytaç, 3 asist yapmıştı.
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60'Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Antalyaspor'dan geldi ve Musa Nizan yerini Sakıb Aytaç'a bıraktı.
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59'BU DEFA OLMADI! Quaresma'nın yine sağdan ortasına arka direkte hareketlenen Talisca, dokunuşu yapamadı ve top auta çıktı.
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58'Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in gönderdiği ortasını kalesinden çıkan Ferhat Kaplan kontrol etti.
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57'Maçtaki ilk sarı kart, Atiba'ya arkadan yaptığı sert faul sonrasında Danilo'ya çıktı.
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55'Anderson Talisca, bu sezon ligde çıktığı 18. maçında 5. golünü kaydetti.
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54'GOL! Quaresma'nın sağdan ortasına arka direkte Talisca'nın kafa vuruşu bir kez daha ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Antalya deplasmanında 2-1 öne geçti.
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54'Asist Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
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52'Beşiktaş ise geride kalan bölümde %63 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 10 şutta 3 kez isabet buldu.
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51'Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %37 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 8 şutun 3'ü isabetli oldu.
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50'AUT! Hızlı gelişen Antalyaspor atağında El Kabir'in pasında ceza alanı içi sağ çaprazdan Deniz Kadah'ın şutu yandan auta çıktı.
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49'NEGREDO FIRSAT TEPTİ! Celustka'nın hatalı geri pasında Negredo hamle yaptı ancak gol vuruşu yapamayınca kaleci Ferhat topu arkadaşına kazandırdı.
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48'Bu sezon Antalyaspor forması ile çıktığı 10 maçta 2 gol adan Emre Güral, üçüncü gole çok yaklaştı ancak önce Fabri ardından da direk gole izin vermedi.
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47'DİREKTEN DÖNDÜ! Danilo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Emre Güral'ın ilk şutunu Fabri çıkardı. Devamında ise yine Emre Güral'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.
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46'İki takımda da ikinci yarı başında oyuncu değişikliği gelmedi. Takımlar maça başladıkları 11'ler ile mücadeleye devam ediyorlar.
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46'İkinci yarının ilk düdüğü çaldı ve son 45 dakikaya Antalyaspor başladı.
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45'Halis Özkahya ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı ve Charles'in golüne Talisca cevap vererek devreye takımlar 1-1 eşitlikle giriyorlar.
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45'Antalya'da mücadelenin sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
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45'TOP DİREKTEN DÖNDÜ! Quaresma'nın penaltı noktası gerisinden kaleye gönderdiği şutu savunmaya da çarptı ve ardından yan kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.
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45'Yine sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında bu defa Deniz Kadah'ın gönderdiği ortasını Beşiktaş savunması kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.
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44'Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasını ceza alanı içinde El Kabir'den önce Domagoj Vida kafa vuruşu ile arkadaşına kazandırdı.
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43'Antalyaspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Emre Güral kullandı ve ön direğe gönderdiği sert ortasını savunmasına yardıma gelen Negredo kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.
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42'Beşiktaş'ta duran topu Caner Erkin kullandı ve ceza alanına gönderdiği ortasını savunma kafa vuruşu ile kornere çeldi.
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42'Bu defa sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu yine Caner Erkin kullandı ve ön direğe kestiği ortasını savunma uzaklaştırdı.
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41'Oğuzhan Özyakup, sağ kanatta faul ile yerde kaldı ve Beşiktaş için etkili bir noktadan duran top şansı doğdu.
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41'Mücadelenin geride kalan bölümünde Beşiktaş, %67 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 7 şutun 3'ünde isabet buldu.
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40'Mücadelenin geride kalan bölümünde Antalyaspor, %33 ile topa sahip oldu ve Beşiktaş kalesine gönderdiği 6 şutun 2'sinde isabet buldu.
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39'Beşiktaş'ta Babel ile Talisca sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
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38'DİEGO VURAMADI! Emre Güral'ın kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında Diego Angelo vuramadı ve boşta kalan topu Medel uzaklaştırdı.
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37'Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın pasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.
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36'Antalyaspor, son 11 maçında da kalesinde gol görmüştü. Talisca'nın golü sonrasında sayı 12'ye çıktı.
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35'@OptaCan: Talisca'nın Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı son altı golün beşi deplasmanda geldi.
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34'Nazım Sangare'nin sağdan savunma arkasına gönderdiği pasına El Kabir hareketlenemedi ve top kaleci Fabri'de kaldı.
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33'Talisca, saha dışındaki tedavisi sonrasında ayağa kalktı ve maça devam ediyor.
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32'Sağ kanattan Quaresma'nın ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Talisca, omzunun üzerine düştü ve sağlık görevlileri müdahaleye başladı.
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31'Anderson Talisca, bu sezon ligde çıktığı 18. maçında 4. golünü kaydetti.
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30'Asist Atiba Hutchinson
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30'GOL! Atiba'nın soldan altı pas dışına gönderdiği pasa bekletmeden vuruşu ile tamamlayan Talisca, topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.
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28'Saha içindeki tedavisi sonrasında Musa Nizam ayağa kalktı ve mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.
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27'Musa Nizam, yaşadığı sakatlık sonrasında yerden kalkamadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi.
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26'Beşiktaş savunması arkasına atılan uzun topta Fabri kalesinden çıktı ve kafa vuruşu ile topu tehlike bölgesi dışına gönderdi.
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25'Beşiktaş'lı oyuncular hakem Halis Özkahya'nın kararına itiraz ettiler ancak karar değişmedi.
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24'GOL İPTAL! Adriano'nun sağdan ortasını arka direkte Babel indirdi ve bu topa Talisca'nın vuruşu ağlara gitti. Ancak bu gol, Babel'in rakibine faul yaptığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı.
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23'Babel'in rakip ceza alanı dışından kaleye göndermek istediği sert şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ise Talisca'nın Caner'e pası isabetli olmadı.
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22'@OptaCan: Antalyaspor'u Beşiktaş karşısında öne geçiren Charles, Süper Lig kariyerindeki ikinci golünü attı. Brezilyalı oyuncu, ilk golünü 13 Mayıs 2016'da Trabzonspor filelerine göndermişti.
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21'Sol kanattan atak geliştirmek isteyen Antalyaspor'da Musa Nizam pasın şiddetini ayarlayamadı ve Beşiktaş taç atışı ile oyuna başlayacak.
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20'@OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de yediği son üç golün ikisi, maçların ilk 8 dakikasında geldi.
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19'NEGREDO İYİ VURAMADI! Beşiktaş'lı oyuncuların rakip ceza alanı dışındaki kısa pasları sonrasında yay içinden Negredo'nun sağ ayağı ile yerden şutunda Ferhat Kaplan hata yapmadı ve topu kontrol etti.
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18'AUT! Emra Güral pasında Nazım Sangare sağ kanattan rakip ceza alanı dışına kadar ilerledi ve kaleye gönderdiği sert şutu yandan auta çıktı.
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17'TALİSCA DOKUNAMADI! Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde Talisca etkili ortaya dokunamadı ve duran top sonuçsuz kaldı.
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17'Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Musa Nizam ayak koydu ve topu kornere çeldi.
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16'Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın sağ kanattaki arkadaşı Nazım Sangare'ye gönderdiği pası isabetli olmadı ve Beşiktaş taç atışı ile oyuna başlayacak.
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15'FERHAT DİKKATLİ! Adriano'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan uzak direk dibine göndermek istediği şutunda Ferhat Kaplan hızlı bir refleks sergiledi ve topu kontrol etti.
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15'Antalya'da tempo oldukça yüksek. İki takım da golden önce olduğu gibi golden sonra da açık bir oyun sergiliyor.
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14'Caner Erkin sağ kanatta Oğuzhan'ın pası ile ceza alanına girdi ve içeri göndermek istediği ortasını Charles kornere çeldi.
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14'Caner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında kimse dokunamadı ve top ters kanada sarktı.
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13'Mücadelenin geride kalan bölümünde Beşiktaş, %64 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 1 şutta isabet bulamadı.
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12'Mücadelenin geride kalan bölümünde Antalyaspor, %36 ile topa sahip oldu ve Beşiktaş kalesine gönderdiği 4 şutun 2'sinde isabet buldu.
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11'AUT! Emre Güral'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte müsait pozisyonda Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ancak bu deneme yandan auta çıktı.
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10'SON ANDA! Golün ardından yine tehlikeli gelen Antalyaspor'da Charles'in ceza alanı dışından sert şutunu direk dibinden Fabri son anda kornere çeldi.
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9'Charles, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17. maçında ilk golünü kaydetti.
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8'GOL! Sol kanattan Beşiktaş ceza alanına yapılan ortaya kimse dokunamayınca Charles ceza alanına girdi ve Atiba'dan önce şutu ile topu ağlara gönderdi.
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7'AUT! Sol kanattan Babel'in ortasını penaltı noktası gerisinde jenerik bir vuruşla tamamlayan Talisca'nın bu şutu yandan auta çıktı.
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6'Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın yükselttiği topu kalesinden çıkan Ferhat Kaplan kornere çıkmadan kontrol etti.
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6'Sağ kanattan etkili gelen Beşiktaş'ta Negredo'nun içeri çevirdiği ortasını savunma son andaki müdahalesi ile kornere çeldi.
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5'Musa Nizam'ın savunma arasına hareketlenen Danilo'ya gönderdiği ara pası isabetli olmadı ve Medel'in kontrolünde top Fabri'de kaldı.
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4'Negredo, Celustka ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. İspanyol golcü maça devam edebilecek.
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3'Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Pepe, Tosic, Atınç ve Gökhan Töre maç kadrosunda olmayan isimler.
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2'Antalyaspor'da Maicon cezalı. Eto'o, Nasri, Djourou, Vainqueur, Yekta Kurtuluş ve Salih Dursun ise sakatlıkları sebebi ile bugün forma giyemeyecekler.
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1'Beşiktaş henüz 10. saniyede gole yaklaştı! Talisca'nın uzun pasını Negredo indirdi ve Oğuzhan'ın sert şutunu Ferhat çıkardı. Ancak bu pozisyonda Negredo'nun pozisyonu ofsayttı.
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1'Halis Özkahya maçtaki ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya Beşiktaş başladı.
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NOT@OptaCan: Antalyaspor, Süper Lig'de 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor (toplam 23 gol). Bu, ligde halen devam eden en uzun seri.
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NOT@OptaCan: Antalya deplasmanında çıktığı son üç maçın sadece birini kazanabilen Beşiktaş (1B 1M), bundan önceki 11 maçta yenilgi yüzü görmemişti (8G 3B).
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NOTKonuk Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.
-
NOT@OptaCan: Şenol Güneş teknik direktör olarak Hamza Hamzaoğlu ile karşı karşıya geldiği beş Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi (4G 1B).
-
NOT@OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligin en fazla şut çeken takımı (maç başına 17,9). Antalyaspor ise bu sezon kalesinde en fazla şut gören üçüncü takım (13,8).
-
NOTKarşılaşmanın orta hakemliğini Halis Özkahya yapacak. Özkahya, bu sezon Süper Lig'deki 12. maçında düdük çalacak.
-
NOTAntalyaspor'da Maicon cezalı. Eto'o, Nasri, Djourou, Vainqueur, Yekta Kurtuluş ve Salih Dursun ise sakatlıkları sebebi ile bugün forma giyemeyecekler.
-
NOTBeşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Pepe, Tosic, Atınç ve Gökhan Töre maç kadrosunda olmayan isimler.
-
NOT@OptaCan: Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 27 lig maçının sadece birini kaybetti (21G 5B) ve son altı maçtır rakibine yenilmiyor (4G 2B).
-
NOT@OptaCan: Beşiktaş'ın ligde attığı son üç golün ikisi Alvaro Negredo'dan geldi.
-
NOTEv sahibi Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Zeki, Danilo, Charles, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral.
-
NOT@OptaCan: Antalyaspor aynı zamanda iç sahada oynadığı son 14 lig maçının 13'ünde ve son altı maçta kalesini gole kapatamadı.
-
NOT@OptaCan: Beşiktaş, ligde üç maçtır deplasman galibiyeti elde edemiyor (2B 1M). Bu, Şenol Güneş döneminde galibiyetsiz geçen en uzun deplasman serisi.
-
NOT@OptaCan: Antalyaspor'un bu sezon ligde topladığı 17 puanın dokuzu, Samuel Eto'o'nun attığı gol (6) ve yaptığı asistlerden (3) geldi.
-
NOTLigin ikinci yarısındaki ilk maçında Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.
-
NOT@OptaCan: Son dört lig maçında rakibinden gol yemeyen Kara Kartallar, toplamda ise 24 lig maçında rakibine karşı kalesini gole kapattı.
-
NOT@OptaCan: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren takım (56).
-
NOTİki takım oyuncuları da oyun alanına geldiler ve maç öncesi seremonisi sonrasında mücadele başlayacak.
-
NOTKarşılaşmanın başlaması için artık son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
-
NOT@OptaCan: Süper Lig'deki son 12 maçında üç kez mağlup olan Beşiktaş (4G 5B), aynı sayıda yenilgiyi ondan önceki 39 maçta elde etmişti.
-
NOT@OptaCan: İki takım Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş bu maçların 30'undan galip ayrıldı ve sadece dört kez yenildi (9B).
TAKIM KADROLARI
Antalyaspor
-
35Ferhat Kaplan
-
3Diego Angelo
-
6Nazım Sangare
-
28Ondrej Celustka
-
70Musa Nizam60
-
7Zeki Yıldırım
-
8Charles
-
90Danilo57
-
14Moestafa El Kabir
-
63Deniz Kadah
-
77Emre Güral
-
1Ozan Evrim Özenç
-
25Ruud Boffin
-
5Yusuf Çelik
-
23Sakıb Aytaç60
-
20Oğuzhan Kolak
-
22Chico
-
22Harun Alpsoy
-
98Tayfun Yılmaz
Yedekler
Beşiktaş
-
1Fabri
-
3Adriano
-
12Gary Medel
-
24Domagoj Vida
-
88Caner Erkin
-
7Ricardo Quaresma
-
8Ryan Babel
-
10Oğuzhan Özyakup
-
13Atiba Hutchinson
-
94Anderson Talisca
-
9Alvaro Negredo
-
29Tolga Zengin
-
97Utku Yuvakuran
-
2Matej Mitrovic
-
14Fatih Aksoy
-
77Gökhan Gönül
-
17Jeremain Lens
-
18Tolgay Arslan
-
20Necip Uysal
-
11Mustafa Pektemek