SPOR
STADYUM: Antalya Stadyumu
HAKEM :Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ: 21 01 2018 | 19:00 | şuan: 20:24:02
66'
1
2
Antalyaspor
Hamza Hamzaoğlu
8 Charles
Beşiktaş
Şenol Güneş
30 Anderson Talisca
54 Anderson Talisca

CANLI MAÇ ANLATIMI

  • 64'
    Beşiktaş ise geride kalan bölümde %66 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 12 şutta 5 kez isabet buldu.
  • 63'
    Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %34 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 9 şutun 3'ü isabetli oldu.
  • 62'
    El Kabir sağ kanattan ceza alanına girdi ve rakibi Medel'den kurtulmak isterken Medel'in topa alle müdahale ettiği gerekçesi ile hakemden penaltı bekledi ancak Halis Özkahya aynı fikirde değildi.
  • 61'
    Bu sezon Süper Lig'deki 16. maçına çıkan Sakıb Aytaç, 3 asist yapmıştı.
  • 60'
    Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Antalyaspor'dan geldi ve Musa Nizan yerini Sakıb Aytaç'a bıraktı.
  • 59'
    BU DEFA OLMADI! Quaresma'nın yine sağdan ortasına arka direkte hareketlenen Talisca, dokunuşu yapamadı ve top auta çıktı.
  • 58'
    Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in gönderdiği ortasını kalesinden çıkan Ferhat Kaplan kontrol etti.
  • 57'
    Maçtaki ilk sarı kart, Atiba'ya arkadan yaptığı sert faul sonrasında Danilo'ya çıktı.
  • 55'
    Anderson Talisca, bu sezon ligde çıktığı 18. maçında 5. golünü kaydetti.
  • 54'
    GOL! Quaresma'nın sağdan ortasına arka direkte Talisca'nın kafa vuruşu bir kez daha ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Antalya deplasmanında 2-1 öne geçti.
  • 54'
    Asist Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
  • 52'
    Beşiktaş ise geride kalan bölümde %63 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 10 şutta 3 kez isabet buldu.
  • 51'
    Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %37 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 8 şutun 3'ü isabetli oldu.
  • 50'
    AUT! Hızlı gelişen Antalyaspor atağında El Kabir'in pasında ceza alanı içi sağ çaprazdan Deniz Kadah'ın şutu yandan auta çıktı.
  • 49'
    NEGREDO FIRSAT TEPTİ! Celustka'nın hatalı geri pasında Negredo hamle yaptı ancak gol vuruşu yapamayınca kaleci Ferhat topu arkadaşına kazandırdı.
  • 48'
    Bu sezon Antalyaspor forması ile çıktığı 10 maçta 2 gol adan Emre Güral, üçüncü gole çok yaklaştı ancak önce Fabri ardından da direk gole izin vermedi.
  • 47'
    DİREKTEN DÖNDÜ! Danilo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Emre Güral'ın ilk şutunu Fabri çıkardı. Devamında ise yine Emre Güral'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.
  • 46'
    İki takımda da ikinci yarı başında oyuncu değişikliği gelmedi. Takımlar maça başladıkları 11'ler ile mücadeleye devam ediyorlar.
  • 46'
    İkinci yarının ilk düdüğü çaldı ve son 45 dakikaya Antalyaspor başladı.
  • 45'
    Halis Özkahya ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı ve Charles'in golüne Talisca cevap vererek devreye takımlar 1-1 eşitlikle giriyorlar.
  • 45'
    Antalya'da mücadelenin sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
  • 45'
    TOP DİREKTEN DÖNDÜ! Quaresma'nın penaltı noktası gerisinden kaleye gönderdiği şutu savunmaya da çarptı ve ardından yan kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.
  • 45'
    Yine sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında bu defa Deniz Kadah'ın gönderdiği ortasını Beşiktaş savunması kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.
  • 44'
    Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasını ceza alanı içinde El Kabir'den önce Domagoj Vida kafa vuruşu ile arkadaşına kazandırdı.
  • 43'
    Antalyaspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Emre Güral kullandı ve ön direğe gönderdiği sert ortasını savunmasına yardıma gelen Negredo kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.
  • 42'
    Beşiktaş'ta duran topu Caner Erkin kullandı ve ceza alanına gönderdiği ortasını savunma kafa vuruşu ile kornere çeldi.
  • 42'
    Bu defa sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu yine Caner Erkin kullandı ve ön direğe kestiği ortasını savunma uzaklaştırdı.
  • 41'
    Oğuzhan Özyakup, sağ kanatta faul ile yerde kaldı ve Beşiktaş için etkili bir noktadan duran top şansı doğdu.
  • 41'
    Mücadelenin geride kalan bölümünde Beşiktaş, %67 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 7 şutun 3'ünde isabet buldu.
  • 40'
    Mücadelenin geride kalan bölümünde Antalyaspor, %33 ile topa sahip oldu ve Beşiktaş kalesine gönderdiği 6 şutun 2'sinde isabet buldu.
  • 39'
    Beşiktaş'ta Babel ile Talisca sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
  • 38'
    DİEGO VURAMADI! Emre Güral'ın kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında Diego Angelo vuramadı ve boşta kalan topu Medel uzaklaştırdı.
  • 37'
    Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın pasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.
  • 36'
    Antalyaspor, son 11 maçında da kalesinde gol görmüştü. Talisca'nın golü sonrasında sayı 12'ye çıktı.
  • 35'
    @OptaCan: Talisca'nın Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı son altı golün beşi deplasmanda geldi.
  • 34'
    Nazım Sangare'nin sağdan savunma arkasına gönderdiği pasına El Kabir hareketlenemedi ve top kaleci Fabri'de kaldı.
  • 33'
    Talisca, saha dışındaki tedavisi sonrasında ayağa kalktı ve maça devam ediyor.
  • 32'
    Sağ kanattan Quaresma'nın ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Talisca, omzunun üzerine düştü ve sağlık görevlileri müdahaleye başladı.
  • 31'
    Anderson Talisca, bu sezon ligde çıktığı 18. maçında 4. golünü kaydetti.
  • 30'
    Asist Atiba Hutchinson
  • 30'
    GOL! Atiba'nın soldan altı pas dışına gönderdiği pasa bekletmeden vuruşu ile tamamlayan Talisca, topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.
  • 28'
    Saha içindeki tedavisi sonrasında Musa Nizam ayağa kalktı ve mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.
  • 27'
    Musa Nizam, yaşadığı sakatlık sonrasında yerden kalkamadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi.
  • 26'
    Beşiktaş savunması arkasına atılan uzun topta Fabri kalesinden çıktı ve kafa vuruşu ile topu tehlike bölgesi dışına gönderdi.
  • 25'
    Beşiktaş'lı oyuncular hakem Halis Özkahya'nın kararına itiraz ettiler ancak karar değişmedi.
  • 24'
    GOL İPTAL! Adriano'nun sağdan ortasını arka direkte Babel indirdi ve bu topa Talisca'nın vuruşu ağlara gitti. Ancak bu gol, Babel'in rakibine faul yaptığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı.
  • 23'
    Babel'in rakip ceza alanı dışından kaleye göndermek istediği sert şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ise Talisca'nın Caner'e pası isabetli olmadı.
  • 22'
    @OptaCan: Antalyaspor'u Beşiktaş karşısında öne geçiren Charles, Süper Lig kariyerindeki ikinci golünü attı. Brezilyalı oyuncu, ilk golünü 13 Mayıs 2016'da Trabzonspor filelerine göndermişti.
  • 21'
    Sol kanattan atak geliştirmek isteyen Antalyaspor'da Musa Nizam pasın şiddetini ayarlayamadı ve Beşiktaş taç atışı ile oyuna başlayacak.
  • 20'
    @OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de yediği son üç golün ikisi, maçların ilk 8 dakikasında geldi.
  • 19'
    NEGREDO İYİ VURAMADI! Beşiktaş'lı oyuncuların rakip ceza alanı dışındaki kısa pasları sonrasında yay içinden Negredo'nun sağ ayağı ile yerden şutunda Ferhat Kaplan hata yapmadı ve topu kontrol etti.
  • 18'
    AUT! Emra Güral pasında Nazım Sangare sağ kanattan rakip ceza alanı dışına kadar ilerledi ve kaleye gönderdiği sert şutu yandan auta çıktı.
  • 17'
    TALİSCA DOKUNAMADI! Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde Talisca etkili ortaya dokunamadı ve duran top sonuçsuz kaldı.
  • 17'
    Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Musa Nizam ayak koydu ve topu kornere çeldi.
  • 16'
    Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın sağ kanattaki arkadaşı Nazım Sangare'ye gönderdiği pası isabetli olmadı ve Beşiktaş taç atışı ile oyuna başlayacak.
  • 15'
    FERHAT DİKKATLİ! Adriano'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan uzak direk dibine göndermek istediği şutunda Ferhat Kaplan hızlı bir refleks sergiledi ve topu kontrol etti.
  • 15'
    Antalya'da tempo oldukça yüksek. İki takım da golden önce olduğu gibi golden sonra da açık bir oyun sergiliyor.
  • 14'
    Caner Erkin sağ kanatta Oğuzhan'ın pası ile ceza alanına girdi ve içeri göndermek istediği ortasını Charles kornere çeldi.
  • 14'
    Caner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında kimse dokunamadı ve top ters kanada sarktı.
  • 13'
    Mücadelenin geride kalan bölümünde Beşiktaş, %64 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 1 şutta isabet bulamadı.
  • 12'
    Mücadelenin geride kalan bölümünde Antalyaspor, %36 ile topa sahip oldu ve Beşiktaş kalesine gönderdiği 4 şutun 2'sinde isabet buldu.
  • 11'
    AUT! Emre Güral'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte müsait pozisyonda Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ancak bu deneme yandan auta çıktı.
  • 10'
    SON ANDA! Golün ardından yine tehlikeli gelen Antalyaspor'da Charles'in ceza alanı dışından sert şutunu direk dibinden Fabri son anda kornere çeldi.
  • 9'
    Charles, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17. maçında ilk golünü kaydetti.
  • 8'
    GOL! Sol kanattan Beşiktaş ceza alanına yapılan ortaya kimse dokunamayınca Charles ceza alanına girdi ve Atiba'dan önce şutu ile topu ağlara gönderdi.
  • 7'
    AUT! Sol kanattan Babel'in ortasını penaltı noktası gerisinde jenerik bir vuruşla tamamlayan Talisca'nın bu şutu yandan auta çıktı.
  • 6'
    Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın yükselttiği topu kalesinden çıkan Ferhat Kaplan kornere çıkmadan kontrol etti.
  • 6'
    Sağ kanattan etkili gelen Beşiktaş'ta Negredo'nun içeri çevirdiği ortasını savunma son andaki müdahalesi ile kornere çeldi.
  • 5'
    Musa Nizam'ın savunma arasına hareketlenen Danilo'ya gönderdiği ara pası isabetli olmadı ve Medel'in kontrolünde top Fabri'de kaldı.
  • 4'
    Negredo, Celustka ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. İspanyol golcü maça devam edebilecek.
  • 3'
    Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Pepe, Tosic, Atınç ve Gökhan Töre maç kadrosunda olmayan isimler.
  • 2'
    Antalyaspor'da Maicon cezalı. Eto'o, Nasri, Djourou, Vainqueur, Yekta Kurtuluş ve Salih Dursun ise sakatlıkları sebebi ile bugün forma giyemeyecekler.
  • 1'
    Beşiktaş henüz 10. saniyede gole yaklaştı! Talisca'nın uzun pasını Negredo indirdi ve Oğuzhan'ın sert şutunu Ferhat çıkardı. Ancak bu pozisyonda Negredo'nun pozisyonu ofsayttı.
  • 1'
    Halis Özkahya maçtaki ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya Beşiktaş başladı.
  • NOT
    @OptaCan: Antalyaspor, Süper Lig'de 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor (toplam 23 gol). Bu, ligde halen devam eden en uzun seri.
  • NOT
    @OptaCan: Antalya deplasmanında çıktığı son üç maçın sadece birini kazanabilen Beşiktaş (1B 1M), bundan önceki 11 maçta yenilgi yüzü görmemişti (8G 3B).
  • NOT
    Konuk Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.
  • NOT
    @OptaCan: Şenol Güneş teknik direktör olarak Hamza Hamzaoğlu ile karşı karşıya geldiği beş Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi (4G 1B).
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligin en fazla şut çeken takımı (maç başına 17,9). Antalyaspor ise bu sezon kalesinde en fazla şut gören üçüncü takım (13,8).
  • NOT
    Karşılaşmanın orta hakemliğini Halis Özkahya yapacak. Özkahya, bu sezon Süper Lig'deki 12. maçında düdük çalacak.
  • NOT
    Antalyaspor'da Maicon cezalı. Eto'o, Nasri, Djourou, Vainqueur, Yekta Kurtuluş ve Salih Dursun ise sakatlıkları sebebi ile bugün forma giyemeyecekler.
  • NOT
    Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Pepe, Tosic, Atınç ve Gökhan Töre maç kadrosunda olmayan isimler.
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 27 lig maçının sadece birini kaybetti (21G 5B) ve son altı maçtır rakibine yenilmiyor (4G 2B).
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş'ın ligde attığı son üç golün ikisi Alvaro Negredo'dan geldi.
  • NOT
    Ev sahibi Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Zeki, Danilo, Charles, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral.
  • NOT
    @OptaCan: Antalyaspor aynı zamanda iç sahada oynadığı son 14 lig maçının 13'ünde ve son altı maçta kalesini gole kapatamadı.
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş, ligde üç maçtır deplasman galibiyeti elde edemiyor (2B 1M). Bu, Şenol Güneş döneminde galibiyetsiz geçen en uzun deplasman serisi.
  • NOT
    @OptaCan: Antalyaspor'un bu sezon ligde topladığı 17 puanın dokuzu, Samuel Eto'o'nun attığı gol (6) ve yaptığı asistlerden (3) geldi.
  • NOT
    Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.
  • NOT
    @OptaCan: Son dört lig maçında rakibinden gol yemeyen Kara Kartallar, toplamda ise 24 lig maçında rakibine karşı kalesini gole kapattı.
  • NOT
    @OptaCan: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren takım (56).
  • NOT
    İki takım oyuncuları da oyun alanına geldiler ve maç öncesi seremonisi sonrasında mücadele başlayacak.
  • NOT
    Karşılaşmanın başlaması için artık son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
  • NOT
    @OptaCan: Süper Lig'deki son 12 maçında üç kez mağlup olan Beşiktaş (4G 5B), aynı sayıda yenilgiyi ondan önceki 39 maçta elde etmişti.
  • NOT
    @OptaCan: İki takım Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş bu maçların 30'undan galip ayrıldı ve sadece dört kez yenildi (9B).

TAKIM KADROLARI

Antalyaspor

  • 35
    Ferhat Kaplan
  • 3
    Diego Angelo
  • 6
    Nazım Sangare
  • 28
    Ondrej Celustka
  • 70
    Musa Nizam
    60
  • 7
    Zeki Yıldırım
  • 8
    Charles
  • 90
    Danilo
    57
  • 14
    Moestafa El Kabir
  • 63
    Deniz Kadah
  • 77
    Emre Güral
    • Yedekler
  • 1
    Ozan Evrim Özenç
  • 25
    Ruud Boffin
  • 5
    Yusuf Çelik
  • 23
    Sakıb Aytaç
    60
  • 20
    Oğuzhan Kolak
  • 22
    Chico
  • 22
    Harun Alpsoy
  • 98
    Tayfun Yılmaz

Beşiktaş

  • 1
    Fabri
  • 3
    Adriano
  • 12
    Gary Medel
  • 24
    Domagoj Vida
  • 88
    Caner Erkin
  • 7
    Ricardo Quaresma
  • 8
    Ryan Babel
  • 10
    Oğuzhan Özyakup
  • 13
    Atiba Hutchinson
  • 94
    Anderson Talisca
  • 9
    Alvaro Negredo
    • Yedekler
  • 29
    Tolga Zengin
  • 97
    Utku Yuvakuran
  • 2
    Matej Mitrovic
  • 14
    Fatih Aksoy
  • 77
    Gökhan Gönül
  • 17
    Jeremain Lens
  • 18
    Tolgay Arslan
  • 20
    Necip Uysal
  • 11
    Mustafa Pektemek
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