CANLI MAÇ ANLATIMI

64' Beşiktaş ise geride kalan bölümde %66 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 12 şutta 5 kez isabet buldu.

63' Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %34 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 9 şutun 3'ü isabetli oldu.

62' El Kabir sağ kanattan ceza alanına girdi ve rakibi Medel'den kurtulmak isterken Medel'in topa alle müdahale ettiği gerekçesi ile hakemden penaltı bekledi ancak Halis Özkahya aynı fikirde değildi.

61' Bu sezon Süper Lig'deki 16. maçına çıkan Sakıb Aytaç, 3 asist yapmıştı.

60' Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Antalyaspor'dan geldi ve Musa Nizan yerini Sakıb Aytaç'a bıraktı.

59' BU DEFA OLMADI! Quaresma'nın yine sağdan ortasına arka direkte hareketlenen Talisca, dokunuşu yapamadı ve top auta çıktı.

58' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in gönderdiği ortasını kalesinden çıkan Ferhat Kaplan kontrol etti.

57' Maçtaki ilk sarı kart, Atiba'ya arkadan yaptığı sert faul sonrasında Danilo'ya çıktı.

55' Anderson Talisca, bu sezon ligde çıktığı 18. maçında 5. golünü kaydetti.

54' GOL! Quaresma'nın sağdan ortasına arka direkte Talisca'nın kafa vuruşu bir kez daha ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Antalya deplasmanında 2-1 öne geçti.

54' Asist Ricardo Andrade Quaresma Bernardo

52' Beşiktaş ise geride kalan bölümde %63 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 10 şutta 3 kez isabet buldu.

51' Mücadelenin geride kalan bölümünde topa %37 ile sahip olan Antalyaspor'un Beşiktaş kalesine gönderdiği 8 şutun 3'ü isabetli oldu.

50' AUT! Hızlı gelişen Antalyaspor atağında El Kabir'in pasında ceza alanı içi sağ çaprazdan Deniz Kadah'ın şutu yandan auta çıktı.

49' NEGREDO FIRSAT TEPTİ! Celustka'nın hatalı geri pasında Negredo hamle yaptı ancak gol vuruşu yapamayınca kaleci Ferhat topu arkadaşına kazandırdı.

48' Bu sezon Antalyaspor forması ile çıktığı 10 maçta 2 gol adan Emre Güral, üçüncü gole çok yaklaştı ancak önce Fabri ardından da direk gole izin vermedi.

47' DİREKTEN DÖNDÜ! Danilo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Emre Güral'ın ilk şutunu Fabri çıkardı. Devamında ise yine Emre Güral'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.

46' İki takımda da ikinci yarı başında oyuncu değişikliği gelmedi. Takımlar maça başladıkları 11'ler ile mücadeleye devam ediyorlar.

46' İkinci yarının ilk düdüğü çaldı ve son 45 dakikaya Antalyaspor başladı.

45' Halis Özkahya ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı ve Charles'in golüne Talisca cevap vererek devreye takımlar 1-1 eşitlikle giriyorlar.

45' Antalya'da mücadelenin sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

45' TOP DİREKTEN DÖNDÜ! Quaresma'nın penaltı noktası gerisinden kaleye gönderdiği şutu savunmaya da çarptı ve ardından yan kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

45' Yine sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında bu defa Deniz Kadah'ın gönderdiği ortasını Beşiktaş savunması kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.

44' Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasını ceza alanı içinde El Kabir'den önce Domagoj Vida kafa vuruşu ile arkadaşına kazandırdı.

43' Antalyaspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Emre Güral kullandı ve ön direğe gönderdiği sert ortasını savunmasına yardıma gelen Negredo kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.

42' Beşiktaş'ta duran topu Caner Erkin kullandı ve ceza alanına gönderdiği ortasını savunma kafa vuruşu ile kornere çeldi.

42' Bu defa sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu yine Caner Erkin kullandı ve ön direğe kestiği ortasını savunma uzaklaştırdı.

41' Oğuzhan Özyakup, sağ kanatta faul ile yerde kaldı ve Beşiktaş için etkili bir noktadan duran top şansı doğdu.

41' Mücadelenin geride kalan bölümünde Beşiktaş, %67 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 7 şutun 3'ünde isabet buldu.

40' Mücadelenin geride kalan bölümünde Antalyaspor, %33 ile topa sahip oldu ve Beşiktaş kalesine gönderdiği 6 şutun 2'sinde isabet buldu.

39' Beşiktaş'ta Babel ile Talisca sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

38' DİEGO VURAMADI! Emre Güral'ın kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında Diego Angelo vuramadı ve boşta kalan topu Medel uzaklaştırdı.

37' Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın pasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

36' Antalyaspor, son 11 maçında da kalesinde gol görmüştü. Talisca'nın golü sonrasında sayı 12'ye çıktı.

35' @OptaCan: Talisca'nın Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı son altı golün beşi deplasmanda geldi.

34' Nazım Sangare'nin sağdan savunma arkasına gönderdiği pasına El Kabir hareketlenemedi ve top kaleci Fabri'de kaldı.

33' Talisca, saha dışındaki tedavisi sonrasında ayağa kalktı ve maça devam ediyor.

32' Sağ kanattan Quaresma'nın ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Talisca, omzunun üzerine düştü ve sağlık görevlileri müdahaleye başladı.

31' Anderson Talisca, bu sezon ligde çıktığı 18. maçında 4. golünü kaydetti.

30' Asist Atiba Hutchinson

30' GOL! Atiba'nın soldan altı pas dışına gönderdiği pasa bekletmeden vuruşu ile tamamlayan Talisca, topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.

28' Saha içindeki tedavisi sonrasında Musa Nizam ayağa kalktı ve mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

27' Musa Nizam, yaşadığı sakatlık sonrasında yerden kalkamadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi.

26' Beşiktaş savunması arkasına atılan uzun topta Fabri kalesinden çıktı ve kafa vuruşu ile topu tehlike bölgesi dışına gönderdi.

25' Beşiktaş'lı oyuncular hakem Halis Özkahya'nın kararına itiraz ettiler ancak karar değişmedi.

24' GOL İPTAL! Adriano'nun sağdan ortasını arka direkte Babel indirdi ve bu topa Talisca'nın vuruşu ağlara gitti. Ancak bu gol, Babel'in rakibine faul yaptığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı.

23' Babel'in rakip ceza alanı dışından kaleye göndermek istediği sert şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ise Talisca'nın Caner'e pası isabetli olmadı.

22' @OptaCan: Antalyaspor'u Beşiktaş karşısında öne geçiren Charles, Süper Lig kariyerindeki ikinci golünü attı. Brezilyalı oyuncu, ilk golünü 13 Mayıs 2016'da Trabzonspor filelerine göndermişti.

21' Sol kanattan atak geliştirmek isteyen Antalyaspor'da Musa Nizam pasın şiddetini ayarlayamadı ve Beşiktaş taç atışı ile oyuna başlayacak.

20' @OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de yediği son üç golün ikisi, maçların ilk 8 dakikasında geldi.

19' NEGREDO İYİ VURAMADI! Beşiktaş'lı oyuncuların rakip ceza alanı dışındaki kısa pasları sonrasında yay içinden Negredo'nun sağ ayağı ile yerden şutunda Ferhat Kaplan hata yapmadı ve topu kontrol etti.

18' AUT! Emra Güral pasında Nazım Sangare sağ kanattan rakip ceza alanı dışına kadar ilerledi ve kaleye gönderdiği sert şutu yandan auta çıktı.

17' TALİSCA DOKUNAMADI! Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas çizgisi üzerinde Talisca etkili ortaya dokunamadı ve duran top sonuçsuz kaldı.

17' Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Musa Nizam ayak koydu ve topu kornere çeldi.

16' Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın sağ kanattaki arkadaşı Nazım Sangare'ye gönderdiği pası isabetli olmadı ve Beşiktaş taç atışı ile oyuna başlayacak.

15' FERHAT DİKKATLİ! Adriano'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan uzak direk dibine göndermek istediği şutunda Ferhat Kaplan hızlı bir refleks sergiledi ve topu kontrol etti.

15' Antalya'da tempo oldukça yüksek. İki takım da golden önce olduğu gibi golden sonra da açık bir oyun sergiliyor.

14' Caner Erkin sağ kanatta Oğuzhan'ın pası ile ceza alanına girdi ve içeri göndermek istediği ortasını Charles kornere çeldi.

14' Caner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında kimse dokunamadı ve top ters kanada sarktı.

13' Mücadelenin geride kalan bölümünde Beşiktaş, %64 ile topa sahip oldu ve Antalyaspor kalesine gönderdiği 1 şutta isabet bulamadı.

12' Mücadelenin geride kalan bölümünde Antalyaspor, %36 ile topa sahip oldu ve Beşiktaş kalesine gönderdiği 4 şutun 2'sinde isabet buldu.

11' AUT! Emre Güral'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte müsait pozisyonda Deniz Kadah kafa vuruşunu yaptı ancak bu deneme yandan auta çıktı.

10' SON ANDA! Golün ardından yine tehlikeli gelen Antalyaspor'da Charles'in ceza alanı dışından sert şutunu direk dibinden Fabri son anda kornere çeldi.

9' Charles, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17. maçında ilk golünü kaydetti.

8' GOL! Sol kanattan Beşiktaş ceza alanına yapılan ortaya kimse dokunamayınca Charles ceza alanına girdi ve Atiba'dan önce şutu ile topu ağlara gönderdi.

7' AUT! Sol kanattan Babel'in ortasını penaltı noktası gerisinde jenerik bir vuruşla tamamlayan Talisca'nın bu şutu yandan auta çıktı.

6' Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın yükselttiği topu kalesinden çıkan Ferhat Kaplan kornere çıkmadan kontrol etti.

6' Sağ kanattan etkili gelen Beşiktaş'ta Negredo'nun içeri çevirdiği ortasını savunma son andaki müdahalesi ile kornere çeldi.

5' Musa Nizam'ın savunma arasına hareketlenen Danilo'ya gönderdiği ara pası isabetli olmadı ve Medel'in kontrolünde top Fabri'de kaldı.

4' Negredo, Celustka ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. İspanyol golcü maça devam edebilecek.

3' Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Pepe, Tosic, Atınç ve Gökhan Töre maç kadrosunda olmayan isimler.

2' Antalyaspor'da Maicon cezalı. Eto'o, Nasri, Djourou, Vainqueur, Yekta Kurtuluş ve Salih Dursun ise sakatlıkları sebebi ile bugün forma giyemeyecekler.

1' Beşiktaş henüz 10. saniyede gole yaklaştı! Talisca'nın uzun pasını Negredo indirdi ve Oğuzhan'ın sert şutunu Ferhat çıkardı. Ancak bu pozisyonda Negredo'nun pozisyonu ofsayttı.

1' Halis Özkahya maçtaki ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

NOT @OptaCan: Antalyaspor, Süper Lig'de 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor (toplam 23 gol). Bu, ligde halen devam eden en uzun seri.

NOT @OptaCan: Antalya deplasmanında çıktığı son üç maçın sadece birini kazanabilen Beşiktaş (1B 1M), bundan önceki 11 maçta yenilgi yüzü görmemişti (8G 3B).

NOT Konuk Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.

NOT @OptaCan: Şenol Güneş teknik direktör olarak Hamza Hamzaoğlu ile karşı karşıya geldiği beş Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi (4G 1B).

NOT @OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligin en fazla şut çeken takımı (maç başına 17,9). Antalyaspor ise bu sezon kalesinde en fazla şut gören üçüncü takım (13,8).

NOT Karşılaşmanın orta hakemliğini Halis Özkahya yapacak. Özkahya, bu sezon Süper Lig'deki 12. maçında düdük çalacak.

NOT Antalyaspor'da Maicon cezalı. Eto'o, Nasri, Djourou, Vainqueur, Yekta Kurtuluş ve Salih Dursun ise sakatlıkları sebebi ile bugün forma giyemeyecekler.

NOT Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Pepe, Tosic, Atınç ve Gökhan Töre maç kadrosunda olmayan isimler.

NOT @OptaCan: Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 27 lig maçının sadece birini kaybetti (21G 5B) ve son altı maçtır rakibine yenilmiyor (4G 2B).

NOT @OptaCan: Beşiktaş'ın ligde attığı son üç golün ikisi Alvaro Negredo'dan geldi.

NOT Ev sahibi Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Sangare, Celutska, Diego, Musa, Zeki, Danilo, Charles, El Kabir, Deniz Kadah, Emre Güral.

NOT @OptaCan: Antalyaspor aynı zamanda iç sahada oynadığı son 14 lig maçının 13'ünde ve son altı maçta kalesini gole kapatamadı.

NOT @OptaCan: Beşiktaş, ligde üç maçtır deplasman galibiyeti elde edemiyor (2B 1M). Bu, Şenol Güneş döneminde galibiyetsiz geçen en uzun deplasman serisi.

NOT @OptaCan: Antalyaspor'un bu sezon ligde topladığı 17 puanın dokuzu, Samuel Eto'o'nun attığı gol (6) ve yaptığı asistlerden (3) geldi.

NOT Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.

NOT @OptaCan: Son dört lig maçında rakibinden gol yemeyen Kara Kartallar, toplamda ise 24 lig maçında rakibine karşı kalesini gole kapattı.

NOT @OptaCan: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren takım (56).

NOT İki takım oyuncuları da oyun alanına geldiler ve maç öncesi seremonisi sonrasında mücadele başlayacak.

NOT Karşılaşmanın başlaması için artık son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.

NOT @OptaCan: Süper Lig'deki son 12 maçında üç kez mağlup olan Beşiktaş (4G 5B), aynı sayıda yenilgiyi ondan önceki 39 maçta elde etmişti.