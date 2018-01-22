CANLI MAÇ ANLATIMI

34' Kayserispor pas yaparak Galatasaray yarı sahasına yerleşti.

32' Kayserispor bu bölümde Galatasaray savunmasını zorlamaya başladı.

31' Umut'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Deniz, sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Deniz sıfıra inmek isterken Muslera kalesini terkedip topun sahibi oldu.

29' Umut Bulut, Denayer ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi. Umut Bulut, Cüneyt Çakır'ın yanına giderek itiraz etti ve sarı kart gördü.

28' Sağ kanattan Selçuk'un ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Feghouli'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

28' Rodrigues, Yasin'le verkaç yapmak istedi savunma araya girdi.

27' Eren'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden başladı.

25' Sağ çaprazdan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

25' Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle oyun durdu. Serbest vuruş pozisyonunda Serdar Aziz ile Eren kafa kafaya çarpıştı.

24' Deniz çalımlarla ceza sahası ön çizgisine yaklaştı. Latovlevici ve Selçuk'un arasına girip yerde kaldı. Cüneyt Çakır serbest vuruş kararı verdi.

23' İki takım da bu bölümde orta sahada çok sık pas hatası yapmaya başladı.

22' Şamil derin bir topla Umut'u topla buluşturmak istedi. Mariano araya girdi.

21' Galatasaray ön alanda baskısını gollerden sonra da sürdürüyor. Kaysersispor top yapmakta zorlanıyor.

20' Boldrin, Ndiaye'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

18' GOL! Selçuk'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Feghouli'nin yerden arka direğe çıkarttığı topa Eren Derdiyok dokundu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.

17' Mariano'nun sağ kanattan ortasında Eren topu indirdi. Selçuk topu yeniden Eren'e vermek istedi ama savunma araya girdi.

16' Galatasaray topla oynama oranında yüzde 67'ye yüzde 33'lük üstünlük sağlamış durumda.

15' Galatasaray golü bulduktan sonra da topa hükmetmeyi sürdürüyor.

13' Gomis'in yokluğunda forma şansı bulan Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

12' Deniz'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Mendes'in çaprazdan şutunda top farklı bir şekilde auta gitti.

12' GOL! Sağ kanatta haraketlenen Rodrigues'in altı pasa kestiği topa Eren Derdiyok yatarak kayarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.

11' Mariano ile verkaç yapan Rodrigues sağ kanattan sıfıra inmek istedi ama topu ayağından açtı. Aut.

10' Deniz'in pasıyla Lopes ceza sahasına hareketlenip topu içeri çıkartmak istedi. Serdar Aziz araya girdi.

9' Sol kanatta hareketlenen Latovlevici ilk rakibinden sıyrıldı ama Badji araya girerek topu takımına kazandırdı.

8' Deniz sağ kanattan topla çıkmak istedi. Serdar Aziz kademeye girerek topu taca gönderdi.

7' İlk bölümde Galatasaray baskısı karşısında Kayserispor topla rakip yarı sahaya geçmekte zorlandı.

5' Selçuk derin bir topla Rodrigues'i savunma arakasına kaçırmak istedi. Rodrigues için hızlı gelen top kaleci Lung'da kaldı.

5' Mariano sağ kanatta hareketlenen Rodrigues'i kaçırmak istedi ama savunma araya girdi.

3' Galatasaray maça baskılı başladı. Sarı kırmızılılar ilk dakikalarda sağ kanattan ataklarını olgunlaştırmaya çalışıyor.

2' Selçuk'un sağ kanattan yaptığı ortada Kana-Biyik topu uzaklaştırdı.

1' Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Eren topu kafayla indirdi. Rodrigues bu topa haraketlendi ama savunma araya girip topu taca yolladı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve zorlu 90 dakika başladı.

NOT @OptaCan: Galatasaray bu sezon ligin en fazla şut atan ikinci takımı (238). Ligde kalesine en az isabetli şut gelen ekipler sıralamasında ise Galatasaray ikinci (58), Kayserispor ise (60) üçüncü sırada yer alıyor.

NOT @OptaCan: Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün altısı ve son dört golün tamamı Umut Bulut'tan geldi.

NOT @OptaCan: Galatasaray'ın ligde attığı son sekiz golün tamamı farklı oyunculardan geldi (Fernando, Gomis, Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Rodrigues, Yasin & Maicon).

NOT @OptaCan: Kayserispor'un Galatasaray'a Süper Lig'de attığı son beş golün tamamı kornerlerden geldi. Bu gollerin dördü kafayla atılırken, son üçünün asistini Deniz Türüç yaptı ve son iki golü Levent Gülen kaydetti.

NOT Galatasaray'da bu karşılaşmada cezalı Maicon'un sıra sakatlıkları bulunan Ahmet Çalık, Fernando ve Gomis forma giyemeyecek.

NOT İki takımın da onbirleri belli oldu.

NOT Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut

NOT @OptaCan: Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen, profesyonel kariyerinde lig maçlarında sadece iki gol attı. Bu gollerin ikisi de Galatasaray'a karşı geldi.

NOT @OptaCan: Fatih Terim, teknik direktör olarak Kayserispor ile Süper Lig'de karşılaştığı dört maçın tamamını, sadece bir gol yiyerek kazandı ve rakibi karşısında hiç geri düşmedi.

NOT @OptaCan: Ligde iç sahada dört maçtır kazanamayan Kayserispor (3B 1M), Sumudica yönetiminde evinde oynadığı ilk beş maçta yenilgi yüzü görmemişti (4G 1B).

NOT @OptaCan: Galatasaray ligdeki son 10 maçında sahadan arka arkaya aynı sonuçla ayrılmadı (5G 1B 4M). Sarı kırmızılı ekip, en son Göztepe'yi 3-1 mağlup etmişti.

NOT @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş (16), Kayserispor'dan daha az gol yedi (18, Başakşehir ile birlikte).

NOT @OptaCan: Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda dört maçtır yeniliyor. Bu, Ekim 2015 - Nisan 2016 arasındaki 12 maçlık seriden bu yana, sarı kırmızılıların galibiyetsiz geçen en uzun deplasman serisi. Ayrıca Galatasaray en son Ocak - Nisan 2011 arasında arka arkaya beş deplasman maçında sahadan yenik ayrılmıştı.

NOT @OptaCan: Bu sezon maçların ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Galatasaray (23), en az gol yiyen takım ise Kayserispor (7).

NOT @OptaCan: Bu sezon maçların ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Galatasaray (23), en az gol yiyen takım ise Kayserispor (7).

NOT Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren

NOT İyi akşamlar futbolseverler. Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

NOT @OptaCan: Kayserispor'un Galatasaray karşısında elde ettiği iki galibiyet de deplasman maçlarında geldi. Kayserispor, evinde Galatasaray'ı ağırladığı 12 Süper Lig maçında galip gelemedi ancak rakibiyle sekiz kez berabere kaldı (4M).