STADYUM: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM :Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ: 24 12 2017 | 14:00 | şuan: 13:53:32
Maç Öncesi
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Kardemir Karabükspor
Levent Açıkgöz
Trabzonspor
Rıza Çalımbay
CANLI MAÇ ANLATIMI
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NOTEv sahibi Karabükspor'un ilk 11'i: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Skulason, İlhan, Poko, Serdar, Yatabare.
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NOTKonuk Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa, Mas, Okay, Onazi, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak.
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NOT@OptaCan: Ligin ilk 16 haftasında Barış Başdaş'tan (7) daha fazla sarı kart gören oyuncu yok.
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NOT@OptaCan: Süper Lig'de Trabzonspor ile evinde oynadığı son beş maçta yenilmeyen Karabükspor (3G 2B), ilk dört karşılaşmada galibiyet alamamıştı (2B 2M).
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NOT@OptaCan: İki takım Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karabükspor dört galibiyet alabildi (4B 10M).
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NOT@OptaCan: Sezonun ilk sekiz haftasında sadece 9 puan alabilen Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın gelişi sonrası oynadığı sekiz maçta 19 puan topladı (6G 1B 1M).
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NOT@OptaCan: Karabükspor ligde evinde oynadığı son üç maçı gol atamadan kaybetti.
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NOT@OptaCan: Trabzonspor'un başında üst üste beş Süper Lig maçı kazanan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yakaladığı en uzun galibiyet serisini egale etmiş oldu (2004/05).
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NOTKarabükspor'da Dany sakat. Ahmet Şahin, Torje, Tanase, Papp ve Grozav kadro dışı olduğu için bugün Trabzonspor karşısında forma giyemeyecekler.
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NOT@OptaCan: Trabzonspor (204) ve Karabükspor (223) aynı zamanda bu sezon ligde en fazla top kapan dört takımdan ikisi konumunda.
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NOT@OptaCan: Ligde sekiz maçtır yenilen ve bu maçların sadece ikisinde gol atabilen Karabükspor, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.
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NOTEv sahibi Karabükspor'da bugün forma giyen Barış Başdaş, sarı kart ceza sınırındaki isim. Oyuncu bugün kart görmesi halinde, ikinci yarının ilk maçında forma giyemeyecek.
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NOTMaç için son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
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NOT@OptaCan: Ligin ilk 16 haftasında Barış Başdaş'tan (7) daha fazla sarı kart gören oyuncu yok.
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NOT@OptaCan: Trabzonspor, Mart-Nisan 2011'deki altı maçlık serinin ardından ligde ilk kez üst üste beş maç kazandı.
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NOTTrabzonspor'da Burak Yılmaz, Bero, Yusuf Yazıcı, Joao Pereira, Mustafa Akbaş ve Onazi ise sarı kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısına cezalı olarak girecekler.
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NOTMücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler, bu sezon Süper Lig'deki dokuzuncu maçında düdük çalacak.
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NOT@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu kazanan isim Okay Yokuşlu (67).
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NOTKüme düşme potasındaki Karabükspor, ligin 17. haftasında formunun zirvesindeki Trabzonspor'u ağırlıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.
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NOTKonuk Trabzonspor'da Uğur Demirok ve Juraj Kucka kart cezalısı. Castillo, Batuhan ve Bongonda ise sakatlıkları sebebi ile kadroda olmayan diğer isimler.
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NOT@OptaCan: Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de deplasmanda forma giydiği altı maçta beş gol attı.
TAKIM KADROLARI
Kardemir Karabükspor
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35Çağlar Şahin Akbaba
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5Valerica Gaman
-
22Barış Başdaş
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88Luis Ibanez
-
6Ceyhun Gülselam
-
7Osman Çelik
-
16Olafur Skulason
-
17Andre Poko
-
26İlhan Depe
-
9Mustapha Yatabare
-
23Serdar Deliktaş
-
25Oleksandr Rybka
-
2Tayyib Talha Sanuç
-
11Kerim Zengin
-
38Hakan Aslantaş
-
68İshak Doğan
-
12Hamidou Traore
-
97Andriy Bliznichenko
Yedekler
Trabzonspor
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1Onur Kıvrak
-
3Emmanuel Mas
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18Tomas Hubocan
-
25Mustafa Akbaş
-
47Joao Pereira
-
5Okay Yokuşlu
-
10Olcay Şahan
-
19Abdülkadir Ömür
-
20Ogenyi Onazi
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97Yusuf Yazıcı
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17Burak Yılmaz
-
23Esteban
-
96Uğurcan Çakır
-
2Kamil Ahmet Çörekçi
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4Jan Durica
-
55Hüseyin Türkmen
-
8Jose Sosa
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9Volkan Şen
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21Matus Bero
-
14Dame NDoye
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28Hugo Rodallega