SPOR
STADYUM: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM :Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ: 24 12 2017 | 14:00 | şuan: 13:53:32
Maç Öncesi
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Kardemir Karabükspor
Levent Açıkgöz
Trabzonspor
Rıza Çalımbay

CANLI MAÇ ANLATIMI

  • NOT
    Ev sahibi Karabükspor'un ilk 11'i: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Skulason, İlhan, Poko, Serdar, Yatabare.
  • NOT
    Konuk Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa, Mas, Okay, Onazi, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak.
  • NOT
    @OptaCan: Ligin ilk 16 haftasında Barış Başdaş'tan (7) daha fazla sarı kart gören oyuncu yok.
  • NOT
    @OptaCan: Süper Lig'de Trabzonspor ile evinde oynadığı son beş maçta yenilmeyen Karabükspor (3G 2B), ilk dört karşılaşmada galibiyet alamamıştı (2B 2M).
  • NOT
    @OptaCan: İki takım Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karabükspor dört galibiyet alabildi (4B 10M).
  • NOT
    @OptaCan: Sezonun ilk sekiz haftasında sadece 9 puan alabilen Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın gelişi sonrası oynadığı sekiz maçta 19 puan topladı (6G 1B 1M).
  • NOT
    @OptaCan: Karabükspor ligde evinde oynadığı son üç maçı gol atamadan kaybetti.
  • NOT
    @OptaCan: Trabzonspor'un başında üst üste beş Süper Lig maçı kazanan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yakaladığı en uzun galibiyet serisini egale etmiş oldu (2004/05).
  • NOT
    Karabükspor'da Dany sakat. Ahmet Şahin, Torje, Tanase, Papp ve Grozav kadro dışı olduğu için bugün Trabzonspor karşısında forma giyemeyecekler.
  • NOT
    @OptaCan: Trabzonspor (204) ve Karabükspor (223) aynı zamanda bu sezon ligde en fazla top kapan dört takımdan ikisi konumunda.
  • NOT
    @OptaCan: Ligde sekiz maçtır yenilen ve bu maçların sadece ikisinde gol atabilen Karabükspor, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.
  • NOT
    Ev sahibi Karabükspor'da bugün forma giyen Barış Başdaş, sarı kart ceza sınırındaki isim. Oyuncu bugün kart görmesi halinde, ikinci yarının ilk maçında forma giyemeyecek.
  • NOT
    Maç için son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
  • NOT
    @OptaCan: Ligin ilk 16 haftasında Barış Başdaş'tan (7) daha fazla sarı kart gören oyuncu yok.
  • NOT
    @OptaCan: Trabzonspor, Mart-Nisan 2011'deki altı maçlık serinin ardından ligde ilk kez üst üste beş maç kazandı.
  • NOT
    Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Bero, Yusuf Yazıcı, Joao Pereira, Mustafa Akbaş ve Onazi ise sarı kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısına cezalı olarak girecekler.
  • NOT
    Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler, bu sezon Süper Lig'deki dokuzuncu maçında düdük çalacak.
  • NOT
    @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu kazanan isim Okay Yokuşlu (67).
  • NOT
    Küme düşme potasındaki Karabükspor, ligin 17. haftasında formunun zirvesindeki Trabzonspor'u ağırlıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.
  • NOT
    Konuk Trabzonspor'da Uğur Demirok ve Juraj Kucka kart cezalısı. Castillo, Batuhan ve Bongonda ise sakatlıkları sebebi ile kadroda olmayan diğer isimler.
  • NOT
    @OptaCan: Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de deplasmanda forma giydiği altı maçta beş gol attı.

TAKIM KADROLARI

Kardemir Karabükspor

  • 35
    Çağlar Şahin Akbaba
  • 5
    Valerica Gaman
  • 22
    Barış Başdaş
  • 88
    Luis Ibanez
  • 6
    Ceyhun Gülselam
  • 7
    Osman Çelik
  • 16
    Olafur Skulason
  • 17
    Andre Poko
  • 26
    İlhan Depe
  • 9
    Mustapha Yatabare
  • 23
    Serdar Deliktaş
    • Yedekler
  • 25
    Oleksandr Rybka
  • 2
    Tayyib Talha Sanuç
  • 11
    Kerim Zengin
  • 38
    Hakan Aslantaş
  • 68
    İshak Doğan
  • 12
    Hamidou Traore
  • 97
    Andriy Bliznichenko

Trabzonspor

  • 1
    Onur Kıvrak
  • 3
    Emmanuel Mas
  • 18
    Tomas Hubocan
  • 25
    Mustafa Akbaş
  • 47
    Joao Pereira
  • 5
    Okay Yokuşlu
  • 10
    Olcay Şahan
  • 19
    Abdülkadir Ömür
  • 20
    Ogenyi Onazi
  • 97
    Yusuf Yazıcı
  • 17
    Burak Yılmaz
    • Yedekler
  • 23
    Esteban
  • 96
    Uğurcan Çakır
  • 2
    Kamil Ahmet Çörekçi
  • 4
    Jan Durica
  • 55
    Hüseyin Türkmen
  • 8
    Jose Sosa
  • 9
    Volkan Şen
  • 21
    Matus Bero
  • 14
    Dame NDoye
  • 28
    Hugo Rodallega
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