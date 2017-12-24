CANLI MAÇ ANLATIMI

NOT Ev sahibi Karabükspor'un ilk 11'i: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Ibanez, Ceyhun, Skulason, İlhan, Poko, Serdar, Yatabare.

NOT Konuk Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa, Mas, Okay, Onazi, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak.

NOT @OptaCan: Ligin ilk 16 haftasında Barış Başdaş'tan (7) daha fazla sarı kart gören oyuncu yok.

NOT @OptaCan: Süper Lig'de Trabzonspor ile evinde oynadığı son beş maçta yenilmeyen Karabükspor (3G 2B), ilk dört karşılaşmada galibiyet alamamıştı (2B 2M).

NOT @OptaCan: İki takım Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karabükspor dört galibiyet alabildi (4B 10M).

NOT @OptaCan: Sezonun ilk sekiz haftasında sadece 9 puan alabilen Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın gelişi sonrası oynadığı sekiz maçta 19 puan topladı (6G 1B 1M).

NOT @OptaCan: Karabükspor ligde evinde oynadığı son üç maçı gol atamadan kaybetti.

NOT @OptaCan: Trabzonspor'un başında üst üste beş Süper Lig maçı kazanan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yakaladığı en uzun galibiyet serisini egale etmiş oldu (2004/05).

NOT Karabükspor'da Dany sakat. Ahmet Şahin, Torje, Tanase, Papp ve Grozav kadro dışı olduğu için bugün Trabzonspor karşısında forma giyemeyecekler.

NOT @OptaCan: Trabzonspor (204) ve Karabükspor (223) aynı zamanda bu sezon ligde en fazla top kapan dört takımdan ikisi konumunda.

NOT @OptaCan: Ligde sekiz maçtır yenilen ve bu maçların sadece ikisinde gol atabilen Karabükspor, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.

NOT Ev sahibi Karabükspor'da bugün forma giyen Barış Başdaş, sarı kart ceza sınırındaki isim. Oyuncu bugün kart görmesi halinde, ikinci yarının ilk maçında forma giyemeyecek.

NOT Maç için son dakikalara girdik ve iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.

NOT @OptaCan: Ligin ilk 16 haftasında Barış Başdaş'tan (7) daha fazla sarı kart gören oyuncu yok.

NOT @OptaCan: Trabzonspor, Mart-Nisan 2011'deki altı maçlık serinin ardından ligde ilk kez üst üste beş maç kazandı.

NOT Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Bero, Yusuf Yazıcı, Joao Pereira, Mustafa Akbaş ve Onazi ise sarı kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısına cezalı olarak girecekler.

NOT Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler, bu sezon Süper Lig'deki dokuzuncu maçında düdük çalacak.

NOT @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu kazanan isim Okay Yokuşlu (67).

NOT Küme düşme potasındaki Karabükspor, ligin 17. haftasında formunun zirvesindeki Trabzonspor'u ağırlıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı ile sizlerleyiz.

NOT Konuk Trabzonspor'da Uğur Demirok ve Juraj Kucka kart cezalısı. Castillo, Batuhan ve Bongonda ise sakatlıkları sebebi ile kadroda olmayan diğer isimler.