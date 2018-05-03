Futbolcular idmana çıkmak istemedi

Yeşil-Beyazlı futbolcular, maddi sorunları sebep göstererek Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.

İDMANA ÇIKMAK İSTEMEDİLER

Bursaspor’un Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00'da Özlüce Tesisleri'nde antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Bursaspor Kulübü'nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor. Sahada yapılan antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı futbolcuların salonda çalıştığı öğrenildi.





