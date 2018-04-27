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Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası!

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.04.2018 17:22 | Son Güncelleme

Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası! Bursaspor, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ersun Yanal'la görüşecek.

Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası!

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü son vermeyen Bursaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Le Guen'in ardından risk almak istemeyen Bursasporlu yetkililer, Ersun Yanal'ı kıskacına aldı.

Ersun Yanal'la görüşecek olan Yeşil Beyazlı yönetimin deneyimli hoca ile anlaşması bekleniyor. Yönetim olası bir anlaşmazlık durumunda için listesine Safet Susic'i de ekledi. (Ajansspor)

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