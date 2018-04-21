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Karabükspor 1-4 Bursaspor (Maç özeti)

BURSASPOR HABERLERİ  | 21.04.2018 16:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.

Karabükspor 1-4 Bursaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.

Ligde kalmak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Bursaspor 36. dakikada kaptan Pablo Battalla'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bu sonuçla sona ermesi beklenirken, uzatma dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Maçın hakemi arka arkaya iki kez penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltıyı 45+1'de Karabükspor Ergin Keleş'le kullandı. Ergin'in vuruşunda kaleci Harun topu çelse de dönen topu tamamlayan Murat Akın maça eşitliği getirdi. 45+4'de bu kez Bursaspor penaltı noktasına geldi. Moussa Sow penaltı atışını gole çevirerek konuk ekibi maçta bir kez daha öne geçirdi.

  1. dakikada Barış attığı golle farkı ikiye çıkardı: 3-1. 90. dakikada maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hakem bu pozisyonda Karabükspor'dan Ibanez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 90+1'de penaltıyı gole çeviren Stancu maçın skorunu ilan etti: 4-1. 60. dakikada Barış attığı golle farkı ikiye çıkardı: 3-1. 90. dakikada maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hakem bu pozisyonda Karabükspor'dan Ibanez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 90+1'de penaltıyı gole çeviren Stancu maçın skorunu ilan etti: 4-1.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor karabükspor

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