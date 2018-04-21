Karabükspor 1-4 Bursaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.
Ligde kalmak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Bursaspor 36. dakikada kaptan Pablo Battalla'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bu sonuçla sona ermesi beklenirken, uzatma dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Maçın hakemi arka arkaya iki kez penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltıyı 45+1'de Karabükspor Ergin Keleş'le kullandı. Ergin'in vuruşunda kaleci Harun topu çelse de dönen topu tamamlayan Murat Akın maça eşitliği getirdi. 45+4'de bu kez Bursaspor penaltı noktasına geldi. Moussa Sow penaltı atışını gole çevirerek konuk ekibi maçta bir kez daha öne geçirdi.
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