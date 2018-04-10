Bursaspor'un yeni hocası Mustafa Er oldu

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan Bursaspor'da teknik direktör Le Guen ile yollar ayrıldı. Bursaspor, Le Guen yerine teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiğini duyurdu.



BURSASPOR RESMEN AÇIKLADI

Yeşil-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Teknik Direktör Paul Le Guen ile dün akşam başlayan ve bugün de devam eden görüşmelerde, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir.



Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan “tek taraflı fesih“ e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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