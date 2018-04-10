Bursaspor'da Le Guen'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

3 / 6 Son alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından Fransız teknik adamın geleceği için yeniden masaya oturuldu. Özlüce Tesisleri’nde akşam saatlerinde toplanan yeşil-beyazlı idareciler, deneyimli teknik adam ile uzun süre görüştü.

4 / 6 Mali açıdan zor durumda olan Bursaspor yönetimi, Le Guen'den sözleşmesindeki 1 milyon Euro'luk tazminat maddesi ve alacakları için fedakarlık istedi.