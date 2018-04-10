SPOR

Bursaspor'da Le Guen'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

1 saat önce

Bursaspor yönetiminin tazminatı ve alacakları için fedakarlık istediği Fransız teknik adam, yönetimin bu isteğine olumsuz yanıt verdi.

Bursaspor'da Le Guen'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor
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Kararını vereceğini açıklayan Le Guen'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 28 haftada topladığı 33 puanla tehlike çemberinin içine giren Bursaspor’da, eleştirilerin odak noktasında Teknik Direktör Paul Le Guen yer alıyordu.

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Son alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından Fransız teknik adamın geleceği için yeniden masaya oturuldu. Özlüce Tesisleri’nde akşam saatlerinde toplanan yeşil-beyazlı idareciler, deneyimli teknik adam ile uzun süre görüştü.

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Mali açıdan zor durumda olan Bursaspor yönetimi, Le Guen'den sözleşmesindeki 1 milyon Euro'luk tazminat maddesi ve alacakları için fedakarlık istedi.

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Tazminatı için 400 bin Euro teklif eden yönetimin bu teklifine Fransız çalıştırıcı olumsuz yanıt verdi. Le Guen, 1 milyon Euro’da diretirken, kararını yarın vereceğini söyleyerek kulüpten ayrıldığı bildirildi.

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Öte yandan deneyimli teknik adamın yarın saat 16.00’da yapılacak antrenmana da çıkması beklenmiyor. (iHA)

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