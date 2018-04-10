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Bursaspor'da Le Guen'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor
1 saat önce
Bursaspor yönetiminin tazminatı ve alacakları için fedakarlık istediği Fransız teknik adam, yönetimin bu isteğine olumsuz yanıt verdi.
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Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 28 haftada topladığı 33 puanla tehlike çemberinin içine giren Bursaspor’da, eleştirilerin odak noktasında Teknik Direktör Paul Le Guen yer alıyordu.
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Son alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından Fransız teknik adamın geleceği için yeniden masaya oturuldu. Özlüce Tesisleri’nde akşam saatlerinde toplanan yeşil-beyazlı idareciler, deneyimli teknik adam ile uzun süre görüştü.
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Mali açıdan zor durumda olan Bursaspor yönetimi, Le Guen'den sözleşmesindeki 1 milyon Euro'luk tazminat maddesi ve alacakları için fedakarlık istedi.
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