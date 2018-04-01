Bursaspor’un deplasman kâbusu sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında dün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Deplasman performansı en kötü takımlar arasında yer alan Timsah, dış sahadaki 9. mağlubiyetini de aldı. Deplasmanda yalnızca Yeni Malatyaspor ve Konyaspor maçlarında 3 puana uzanan yeşil-beyazlılar, Sivasspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ise sahadan 1’er puanla ayrılmıştı.



Deplasmanda galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Bursaspor, ligde 6 maçtır deplasmanda galip gelemiyor. En son Konyaspor’a karşı dış sahada 3-0’lık skorla galibiyet elde eden yeşil-beyazlı ekip, o maçın ardından çıktığı Trabzonspor, Alanyaspor, Akhisarspor, Galatasaray, Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı.



Son 6 maçta 2 gol attı, 14 gol yedi

Le Guen’in öğrencileri, deplasmanda çıktığı son 6 maçta yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarında 1’er gol kaydeden Bursaspor, kalesinde ise 14 gol gördü.

PAYLAŞ