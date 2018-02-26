Bursaspor'da Yılmaz Vural sesleri
26 Şubat 2018 | 19:34
Bursaspor'da koltuğu sallanan Paul Le Guen'in yerine ilk aday Yılmaz Vural. Fransız Paul Le Guen ile yollarını ayırmayı planlayan Bursaspor'un Yılmaz Vural ve Saffet Susic ile görüşeceği belirtildi.
Paul Le Guen ile yolları ayırmayı düşünen Bursaspor yönetiminin elinde iki alternatif isim var.
Yeşil-beyazlılar, Fransız hocayla yolları ayırması durumunda Yılmaz Vural ve Saffet Susic'in kapısını çalacak.
Giresunspor'la olan 3 maçlık deneyiminin ardından istifa eden Yılmaz Vural'ın teklif gelmesi durumunda Bursaspor'a sıcak baktığı öğrenilirken, yeşil-beyazlı yönetim ise önceliği Le Guen ile görüşmeye ardından da teknik direktör belirlemeye verecek.
(İHA)
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