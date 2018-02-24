Bursaspor geçmişini arıyor

Spor Toto Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayabilen yeşil-beyazlılar, 23. haftalar itibariyle son 10 sezonun en kötü performansını sergiliyor. Süper Lig'de son olarak 2007-2008 sezonunun 23. haftasında 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 27 puan toplayabilen Bursaspor, söz konusu sezonu 38 puanla 13. sırada tamamlayabilmişti. Yeşil-beyazlılar, 2007-2008 sezonunun ardından 9 sezonda 23 hafta sonunda 29 puanın altına hiç düşmedi.



Geçen sezon son maçta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ligde kalan Bursaspor'da 23 haftalık dilimde geçen yılın performansının bile altında kalınması, gelecek haftalar açısından taraftarları da endişelendiriyor. Bursaspor, geçen sezon 23 haftalık bölümde elde ettiği 9 galibiyet 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan toplamış, kalan 11 haftada ise 7 puanı hanesine yazdırarak ligde tutunabilmişti.



En fazla puan şampiyonluk sezonunda

Yeşil-beyazlılar son 10 sezonun 23 haftalık dilimleri dikkate alındığında en fazla puanı şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda elde etmişti. Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor, 2009-2010 sezonunun 23. haftasında 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 49 puan toplayarak ligin 2'nci sırasında yer almıştı.



Başkan umutsuz değil

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste gelen başarısız sonuçlarla sıkıntılı günler yaşasalar da bunu atlatabilecek güçte olduklarını söyledi. Son olarak dün akşam Galatasaray karşısında beklemedikleri bir skorla sahadan ayrıldıklarını anlatan Ay, "Şehirde karamsar bir tablo var. Evet taraftarımız üzgün. Biz de çok üzgünüz ama zaman birlik ve beraberlik zamanı. En kısa sürede toparlanmalıyız. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Alacağımız seri galibiyetlerle bu sıkıntılı günleri de atlatacağımıza inanıyoruz." diye konuştu. Ay, yaşanan süreçte teknik heyet ve oyunculara güvenlerinin de tam olduğunu sözlerine ekledi.

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