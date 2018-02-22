Önder Özen Bursaspor'dan sportif direktörlük teklifi almadığını açıkladı

Bursaspor'da yenilenen tüzükte resmiyet kazanan sportif direktörlük görevi için sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.



Başkan Ali Ay'ın takımda yaşanan sorunlar nedeniyle göreve getirmeyi planladığı sportif direktörler arasında adı geçen Önder Özen, Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre; yakın çevresine konuyla ilgili konuştu.



Halen yayıncı kuruluşta yorumculuk görevini sürdüren Önder Özen'in şu ana kadar kendisine Bursaspor'dan gelen resmi bir teklif olmadığını söylediği öğrenildi.



"Şu an yorum yapamam"



Önder Özen'in "Bursaspor'la ilgili çıkan haberleri ben de görüyorum. Ama bana kulüpten ulaşan kimse olmadı. Yani Bursaspor'dan resmi bir teklif almadım. Almadığım için de şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Teklif gelsin değerlendirmeyi elbette yaparız" dediği ifade edildi.



Bursaspor Başkanı Ali Ay takımı takip eden medya mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, 1,5 aydır sportif direktör konusunda bir çalışma yürüttüklerini söylemişti.

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