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Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı

21 Şubat 2018 | 16:33

Bursaspor'un yıldız golcüsü Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı. Stancu, Christoph Daum döneminde de milli takımı bırakmak istediğini dile getiren Stancu sonrasında ikna edilerek devam kararı almıştı.

Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı

Rumen basınında yer alan habere göre; 30 yaşındaki oyuncu bu kararını yazılı olarak Romanya Futbol Federasyonu'na iletti. Daum döneminde de milli takımı bırakmak istediğini dile getiren Stancu sonrasında ikna edilerek devam kararı almıştı.

Ancak ocak ayında Antalya'da milli takımın yeni hocası Cosmin Contra ile bir araya gelen Stancu kesin kararını ona da bildirdi. Bursasporlu oyuncunun bu kararında yaşının ve iki kulvarı kaldıracak fizik gücü olmamasının etkisi olduğu konuşuluyor.

Stancu, Rumen Milli Takımı formasını 53 kez giymiş ve 14 gol kaydetmişti. (Ajansspor)

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