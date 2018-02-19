Paul Le Guen'in yerine Safet Susic
19 Şubat 2018 | 09:49
Galatasaray Kulübü'nün resmi yayın organı GS TV’de yorumculuk yapan Ömer Kükner, gelecek hafta Galatasaray’ın Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi Bursaspor'un Paul Le Guen'in yerine göreve Safet Susic’i getirmek istediğini iddia etti.
Ömer Kükner, ”Galatasaray hafta Bursaspor ile oynayacak. Bursaspor da sıkıntılı. Paul Le Guen için çok kritik bir maç. Ben Bursaspor’un Safet Susic’i göreve getirmek istediğini, görüştüklerini duydum” ifadelerini kullandı.
SAFET SUSIC KİMDİR?
Teknik adamlık kariyerinde Cannes, İstanbulspor, Al Hilal, Atiker Konyaspor, Ankaragücü, Rizespor, Osmanlıspor, Bosna Hersek ve Evian’ı çalıştıran Safet Susic son olarak Aytemiz Alanyaspor’da görev almıştı. 62 yaşındaki teknik adamın, Alanyaspor ile yakın zamanda yolları ayrılmıştı.
Hatırlanacağı gibi Bursaspor’un Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde de teknik direktör Paul Le Guen ile yolların ayrılabileceği konuşulmuştu. (Skorer)
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