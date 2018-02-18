Paul Le Guen'den istifa sorusuna yanıt

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında oyunun kontrolünün tamamının kendilerinde olmasına rağmen bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi.



Oyuncularının da maça tamamen motive olduğunu dile getiren Fransız çalıştırıcı, ''Bugün aldığımız sonuç bizim için hayal kırıklığıydı. Etkili değildik, çok fazla duran top kazanıp, orta yaptık, pozisyonlar yarattık ama ödülünü alamadığımız aşikar. Oyuncularıma eleştiri getiremem, ellerinden geleni yaptılar, savaşma ruhunu ortaya koydular." diye konuştu.



Bir gazetecinin ''Alınan kötü sonuçların ardından Bursaspor'daki geleceğinizle ilgili bir tasarrufta bulunmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna Le Guen, şu yanıtı verdi:



''Çok çalışacağım tabii ki. Her gün kendimi adıyorum. Çok çalışıyorum, kulüpte çok zaman geçiriyorum. Kulübü iyi yere götürmek adına çalışmaya devam edeceğim. Başımı dik tutmak zorundayım, savaşmak zorundayım. Burada sevildiğimi biliyorum. İnsanlar seviyorlar. Oyuncularıma profesyonelce davranmaları konusunda yardımcı olmalıyım. Mutluyum ve burada devam edeceğim, liderliğimi ortaya koyacağım.''



Fransız teknik adam, oyuncularının sahadaki mücadelelerini nasıl bulduğuna yönelik soruya karşılık ise şunları kaydetti:



''Oyuncularımın tamamı kazanmak istediler, reaksiyon göstermeye çalıştılar. Bence oyuncularım savaştılar, dışarıdan konuşmak bazen kolay olabiliyor ama belki de sorun diye gördüğümüz şeyin çözümü başka bir yerde olabiliyor. Yine de daha etkili olmalıydık, bunu kabul ediyorum. Ortalar yapılırken daha fazla oyuncu ile ceza alanına girebilirdik. Şu an içinde bulunduğumuz duruma oyuncularım reaksiyon gösteriyor, hepsi üzüntü içindeler.''



Le Guen, Bursaspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attığına da değinerek, bu süreçte burada kalmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.



Erol Bulut: "1 puan altın değerinde"



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Bursaspor maçına ''yenemiyorsak yenilmeyeceğiz'' hedefiyle çıktıklarını söyledi.



Hedefleri çerçevesinde Bursaspor karşında istedikleri 1 puanı aldıklarını belirten Bulut, ''3 puanı da alabilirdik. Güçlü bir takıma karşı oynadık, gerçekten 1 puan altın değerinde. Bursa'dan 1 puan almamız bizim için iyi. Takımımızı iyi defans yaptığından dolayı tebrik ederim.'' değerlendirmesinde bulundu.

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