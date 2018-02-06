Ali Ademoğlu: 'Paul Le Guen kalacak'

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Beşiktaş ile oynadıkları Spor Toto Süper Lig maçı hakkında konuştu. Yeşil-beyazlıların hedefleri hakkında konuşan Ademoğlu, teknik direktör Paul Le Guen’den memnun olduklarının altını çizdi.



Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Ademoğlu’nun açıklamaları şöyle;



“Beşiktaş maçını kazanmayı çok istiyorduk. Futbolcularımız iyi mücadele etti. Kazanabileceğimiz bir maçtı. 2-1 bitmesini istiyorduk ama olmadı. Amacımız Bursaspor’u hak ettiği yere getirmektir. Bundan sonraki maçlara final havasında çıkacağız. Bizim için her maç final.”



Bursaspor taraftarlarına mesaj



“Ben, bütün Türkiye’nin Bursaspor taraftarını alkışlaması gerektiğini düşünüyorum. Özel bir taraftarımız var. Ülkemizin birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğu dönemde çok güzel bir pankart hazırladılar. Zaman zaman heyecanın da etkisiyle istenmeyen olaylar yaşanmış olabilir. Bizim taraftarımız şampiyon olduğumuz yıl Fair-Play ödülünü kazanmıştır. Yaşanan bazı hadiseleri elbette biz de tasvip etmiyoruz.”



Bursaspor’a ceza gelmesi gündemde mi?



“Bizim işimiz değil tabii ki. Kararı veren mecralar var. Biraz nahoş olaylar vardı ama saha kapatma ağır olur. Ceza hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Futbol; medyasız, taraftarsız olmaz. Futbol bir bütündür. Taraftarımızın heyecanından bir şeyler olmuş olabilir.”



Paul Le Guen’in geleceği hakkında



"Ben hocamızla yolları ayıracağımıza dair haberleri duymadım. Bu tür haberlere kimse itibar etmesin. Bursaspor şampiyon bir kulüptür. Öyle kararlar bir anda alınmaz. Sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Hocamızla da 2 yıllık anlaşmamız var. Hocamız, hayallerini gerçekleştirene kadar Bursaspor’da olacak. Biz önümüzde kazanmamız gereken maçlara odaklandık. Her maçımız final. Akhisarspor maçı da 6 puanlık bir maç. Taraftarlarımız, iyi günde, kötü günde yanımıza olmaya devam etsinler. Onlara mesajım budur."

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