İtalyanlar tribünde Harun Tekin'i izledi

Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, Beşiktaş maçında dikkat çeken bir performansa imza attı. Yaptığı kurtarışlarla takımının en azından 1 puan almasında önemli rol oynayan ismin ise tribünlerde sürpriz misafirleri vardı.



Adı daha önce Juventus'la anılan 28 yaşındaki kaleciyi Beşiktaş maçında İtalyan scoutların izlediği öğrenildi. Sezon başından bu yana bir çok takımın scout gönderdiği isimlerin başında gelen Harun Tekin'e sezon sonunda ciddi tekliflerin gelebileceği belirtiliyor. (YENİ ŞAFAK)

PAYLAŞ