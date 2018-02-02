Bursaspor Kerem Kök'ü transfer etti

Hatay Amatör Küme takımlarından Karaağaçspor'un U14 takımında oynayan ve Milli Takıma seçilen 14 yaşındaki Kerem Kök, son karşılaşmasını oynamasının ardından resmi sözleşme imzalamak üzere Bursa'ya gitti.



Geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösterilen Kerem Kök ile ilgili olarak Karaağaçspor ile Bursaspor yöneticilerinin her konuda anlaştığı öğrenildi.

PAYLAŞ