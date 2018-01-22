Batalla sahalardan 4 hafta uzak kalacak
22 Ocak 2018 | 15:20
Bursaspor'un dün oynadığı Medipol Başakşehir maçında sakatlanan kaptan Pablo Martin Batalla'nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Bursaspor'da takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın, Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Batalla'nın Acıbadem Bursa Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda sağ uyluk arka adalesinde 2. derece kanama ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, tecrübeli oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
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