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Batalla sahalardan 4 hafta uzak kalacak

22 Ocak 2018 | 15:20

Bursaspor'un dün oynadığı Medipol Başakşehir maçında sakatlanan kaptan Pablo Martin Batalla'nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Batalla sahalardan 4 hafta uzak kalacak

Bursaspor'da takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın, Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Batalla'nın Acıbadem Bursa Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda sağ uyluk arka adalesinde 2. derece kanama ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tecrübeli oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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