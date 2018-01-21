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Bursaspor'da Batalla sakatlandı

21 Ocak 2018 | 22:53

Bursaspor'da kaptan Batalla, sağ arka adalesinde zorlanma nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Bursaspor'da Batalla sakatlandı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda Bursaspor'u 3-0 yendiği maçta yeşil-beyazlı ekibin kaptanı Pablo Martin Batalla, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmıştı. 41'inci dakikada yerini Yusuf Erdoğan'a bırakan Arjantinli yıldızın sağ arka adalesinde zorlanma olduğu öğrenildi.

Pablo Martin Batalla'nın durumu yarın çekilecek olan MR'ın ardından netlik kazanacak.

Bu sezon Bursaspor ile birlikte Süper Lig'de 17 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncunun 4 golü ve 5 asisti bulunuyor.

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