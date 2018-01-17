Bursaspor Grozav ile resmi sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Kardemir Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Rumen oyuncu Gheorghe Grozav'ı kadrosuna kattı.



Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Grozav ile 6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesinde 2 yıl da uzatma opsiyonu bulunduğu aktarıldı.



Oyuncunun basın tanıtım toplantısının 19 Ocak Cuma günü yapılacağı belirtildi.

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