Grozav transfer görüşmesi için Bursa'ya geldi
15 Ocak 2018 | 17:39
Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Gheorghe Grozav, Bursaspor ile görüşmek için yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'ne geldi.
Karabükspor'un sezon başında Rusya'nın Akhmat Grozny takımından transfer ettiği Gheorghe Grozav, devre arasında mavi-kırmızlı ekip ile sözleşmesini fesh etmişti.
Adı Bursaspor ile alınan Grozav, yeşil-beyazlı idareciler ile görüşmek için Özlüce Tesisleri'ne geldi.
Bu sezon Kardemir Karabükspor formasıyla 14 Süper Lig, 2 kupa maçına çıkan Gheorghe Grozav, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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