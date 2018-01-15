Grozav transfer görüşmesi için Bursa'ya geldi

Karabükspor'un sezon başında Rusya'nın Akhmat Grozny takımından transfer ettiği Gheorghe Grozav, devre arasında mavi-kırmızlı ekip ile sözleşmesini fesh etmişti.



Adı Bursaspor ile alınan Grozav, yeşil-beyazlı idareciler ile görüşmek için Özlüce Tesisleri'ne geldi.



Bu sezon Kardemir Karabükspor formasıyla 14 Süper Lig, 2 kupa maçına çıkan Gheorghe Grozav, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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