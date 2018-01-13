Sow Bursa'ya geldi! Yarın sözleşme imzalayacak

Bursaspor'un ara transfer dönemi için prensipte anlaştığı Senegalli oyuncu Moussa Sow, Bursa'ya geldi.



Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kente gelen Sow'un yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.



Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Sow'un, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ahli'den 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.

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