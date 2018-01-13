Sow Bursa'ya geldi! Yarın sözleşme imzalayacak
13 Ocak 2018 | 15:25
Bursaspor, prensip anlaşmasına vardığı Moussa Sow'u Bursa'ya getirdi. Yeşil beyazlı ekip, Senegalli oyuncu ile yarın sağlık kontrolllerinin ardından sözleşme imzalayacak.
Bursaspor'un ara transfer dönemi için prensipte anlaştığı Senegalli oyuncu Moussa Sow, Bursa'ya geldi.
Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kente gelen Sow'un yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Sow'un, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ahli'den 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.
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