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Sow Bursa'ya geldi! Yarın sözleşme imzalayacak

13 Ocak 2018 | 15:25

Bursaspor, prensip anlaşmasına vardığı Moussa Sow'u Bursa'ya getirdi. Yeşil beyazlı ekip, Senegalli oyuncu ile yarın sağlık kontrolllerinin ardından sözleşme imzalayacak.

Sow Bursa'ya geldi! Yarın sözleşme imzalayacak

Bursaspor'un ara transfer dönemi için prensipte anlaştığı Senegalli oyuncu Moussa Sow, Bursa'ya geldi.

Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kente gelen Sow'un yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Sow'un, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ahli'den 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.

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