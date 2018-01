Paul Le Guen: Aziz Behich'in kalmasını istiyorum

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Antalya'da takımının kamp yaptığı otelde bir basın toplantısı düzenledi. Kamp sürecinden ötürü mutlu olduğunu dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Gerçekten iyi şartlarda bir kamp geçirdik. Tabii ki sahalar burada çok güzeldi, çok güzel karşılandık. Kampa gelirken hedefiniz iyi antrenmanlar yapmak ve iyi maçlar oynamaktır. Bugün itibarıyla bunu gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.



"SIR TUTMAK İSTİYORSAM, O SIRRI TUTARIM"

Camianın merak ettiği transfer sürecine dair konuşan Le Guen, "Ben size isimler hakkında değerlendirme yapmayacağım çünkü transferde gizliliği korumak çok önemli. Ben başkanımızla da sürekli görüşüyorum, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Transferdeki etkinliği artırmak için gizliliği korumalı ve imza atana kadar açıklama yapılmamalı. İnsanları anlıyorum. Dedikodular dolaşacaktır, anlayışla karşılıyorum ama bir oyuncunun ismini telaffuz etmek benim görevim değil. Bir sır tutmak istiyorsam, o sırrı mutlaka tutarım. Eğer Aziz Behich ile alakalı kulüp kendi için çok iyi teklif elde ederse başkan ve yönetimimiz de onu satmayı düşünürse biz de farklı oyuncuları transfer etmek zorunda kalacağız, kadromuzu çeşitlendirmeye çalışacağız" diye konuştu.



"AZİZ'İN KALMASINI İSTİYORUM"

Adı sıklıkla Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan takımın ilk yarıdaki en golcü oyuncusu Aziz Behich için transfer iddialarına ilişkin de görüşlerini paylaşan Fransız çalıştırıcı, "Aziz Behich takımımızın omurgasını oluşturan en önemli isimlerden bir tanesi. Diğer takımlar ilgi duyuyorsa anlayışla karşılayabilirim ama Aziz'in kalmasını isterim. Ligin ilk yarısında harika bir performans ortaya koydu eğer o giderse takımımız eksilmiş olacaktır mutlaka. Bu çok net, ben kalmasını istiyorum. Elbette transfer dönemi var, eğer bir takım transfer etmek isterse Aziz'i, o takım bizden transfer anlamında daha güçlüdür ve gerçekleşirse biz de ona göre hazırlık yapacağız. Telafi durumunu değerlendireceğiz, ben Aziz'in kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



"İYİ OYNUYORUZ AMA 90 DAKİKAYA BUNU YAYMALIYIZ"

Takımdan ikinci yarıdaki beklentilere ilişkin Le Guen, "Takım olarak gelişmeye devam etmeliyiz, ligin ikinci yarısında hedefim bu. Git gide güçlü bir takım halini almalıyız, birlikteliğimizi artırmamız gerekiyor. Tabii ki iyi oyuncular da kadromuza katmamız gerekiyor, elinizde ne kadar güçlü bir kadronuz olursa bunu ortaya koyma gücünüz daha da artacaktır. Bence devamlılık bizim gelişimimizi sürdürmemizde önemli, gelişmeye devam etmeliyiz derken en fazla altını çizmem gereken konu bu. Bugün bile maçın belli bölümlerinde kırılgan bir yapıdaydık, belli dakikaları iyi oynuyoruz ama bunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"BİR OYUNCU MUTSUZSA, AYRILMAK İSTİYORSA ANLAYIŞLA KARŞILARIM"

Bursaspor'da Deniz Yılmaz, Merter Yüce, İsmail Konuk ve Bilal Kısa'nın takımdan ayrılacağının belli olmasının ardından buna yönelik soruya da cevap veren Fransız çalıştırıcı, "4 oyuncu kadrodan ayrılmak istedi çünkü yeterince süre alamamışlardı. Ben onları bu konuda anlıyorum. Sezonun ikinci yarısına başlarken benim hedefim şu an kadromuzda bulunan tüm oyuncularımızın kendisini oynamaya aday bir oyuncu olarak görmesini istiyorum. Kendisinin de oynayabileceğini düşünerek hazırlanmalı oyuncularımız. Eğer bir oyuncumuz oynayamayacağını düşünüyorsa, mutsuzsa anlayışla karşılarım. Bu 4 isim dışında farklı bir oyuncumuz durumdan memnun değilse çözümler üretmeye hazırım" açıklamasını yaptı.



Transferde önceliklerinin ilk 11'e katkı yapacak oyuncuların katılabilmesi olduğunu belirten Le Guen, "3 oyuncu bizim için iyi olacaktır, ama bu biraz da takımdan ayrılacak olan oyuncuların sayısıyla da alakalı. 2-3 oyuncu transferi yapabilirsek bizim için iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



"SÜPER LİG'DE İYİ BİR SEVİYE VAR, İNSANLAR FARKINDA DEĞİL"

Süper Lig hakkında da açıklamalarda bulunan Le Guen şöyle konuştu: "Süper Lig, güzel bir lig. İyi bir seviyenin olduğunu düşünüyorum, yeterince bilinmiyor, tanınmıyor. Dolu bir lig ve seviye git gide yükseliyor. Hep dikkatli olmamız gerekiyor. Her takım birbirini yenebilecek konumda. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde başardığı şey de ligin seviyesinin bir anlamda yansıması. İnsanlar farkında değil. Süper Lig'e geldiğinizde mütevazi kalmalısınız en güçlü takımlar diye nitelendirdiğimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir dışındaki takımlara karşı hazırlıklarınızı en üst seviyede tutmanız gerekiyor. İyi teknik direktörlerin, iyi takımların olduğu bir ligde her şeye mütevazi olarak hazırlanmalısınız."



"KUBİLAY İÇİN YAZIK OLUYOR"

Bursaspor'da gelecek vaad etmesine karşın bu sezonun başında taraftarların tepkisiyle karşılaşacan ve forma şansı azalan 20 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş için ise Paul Le Guen, "Kubilay Kanatsızkuş çok büyük bir potansiyele sahip bir oyuncu. Belli problemler yaşadı, bir tanesi de taraflar ile arasında geçenlerdi. Kendi sahamızda oynadığımız ilk maça ilk 11'de başladı ama zorlandı. Zor bir etaptan geçti, sakatlıklar da bahsettiğim bu problemi de. Kubilay iyi bir adam, ama mental olarak çok güçlü değil. Üst seviyede forvet olmak istiyorsanız, bunların üstesinden gelmelisiniz. İyi bir insan olsa da hala üzerinden gelebilmiş değil, iç bacak kaslarında sıkıntı yaşıyor. Kubilay için yazık oluyor çünkü Kubilay'ın neler yapabileceği ile yaptıkları arasında büyük fark var. Bu beni çok üzüyor ama biliyorum ki onun gelişmini sağlamak da benim görevim. Ben onunla alakalı elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Son olarak sezonun ikinci yarısı için başlangıç maçlarını da değerlendiren Le Guen, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak bizim için hayalden öte hedef olmalı, bizim için normal bir şey olmalı. 2 resmi maç oynayacağız, arasında 5 gün olacak. Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçları arasında 5 gün olacak. İkisinde de hemen hazırlanmaya çalışacağız, biz de onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

