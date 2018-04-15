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Van Persie attı, Feyenoord kazandı!

HOLLANDA HABERLERİ  | 15.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Feyenoord'un devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie, takımının Utrecht'i 3-1 yendiği maçta bir gol attı.

Van Persie attı, Feyenoord kazandı!

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında Feyenoord, sahasında Utrecht'i konuk etti.

Feyenoord, maçın 6. dakikasında Nicolai Jorgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 20. dakikasında Van Persie'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Utrecht'te Cyriel Dessers'in 29. dakikada attığı gol ile durum 1-1 oldu. Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie'nin 42. dakikada attığı golle ilk yarı Feyenoord'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 68. dakikasında Feyenoord'un golcü oyuncusu Sam Larsson, takımının 3. golünü atarak durumu 3-1 yaptı. Feyenoord'un 3-1 kazandığı maçta 69 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla 5 gole ulaştı.

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Feyenoord, puanını 57'ye yükselterek ligde 4'üncü sırada yer aldı. 5'inci sıradaki Utrecht, 49 puanda kaldı.****

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Anahtar Kelimeler:
feyenoord robin van persie

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