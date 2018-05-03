SPOR

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor. Kupa Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre Beşiktaş Kulübü bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de her hangi bir talepte bulunamayacak.

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak.

Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Saadet Partisi seçim standına saldırı!Saadet Partisi seçim standına saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

İspanyol basını Emre Mor'un Galatasaray'a geleceğini iddia etti

İspanyol basını Emre Mor'un Galatasaray'a geleceğini iddia etti

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 16 yorum
Helal olsun Bjk sana...ben Cimbomluyum lakin bu Fenerasyona karsı dik durusunuzu tebrik ederim
BU KULÜBÜ BABASININ MALI GİBİ YÖNETEN FİKRET ORMAN BU ZARARIN HESABINI VERMELİDİR
SAHAYA ATILANLAR YÜZÜNDEN 3 KERE MAÇ DURMUŞ. AÇIK SALDIRI VAR.. KARARA BAK MAÇA DEVAM. ŞİKECİ FB Yİ BİR ALT LİGE DÜŞMEKTEN KURTARANLAR YİNE ADALETSİZ KARAR VERDİLER. YAZIKLAR OLSUN TÜPÇÜ TFF...
defol orman defol
onların alacağı ceza reyizin sene sonu beşiktaşa keseceği cezadan büyük olamaz bence. biz bir yuhaladık senelerce kendi stadımızda kirada oturduk.
beşiktaşa bence milat olacak bir ceza verilmeli. en az 3 sene kupadan men ve puan silme yanında 5 milyon tl cezayı hak ettiler. ülke futboluna zarar veriyorlar
Şanlı beşiktaşım... Şerefinle yaşa şerefinle öl... Ne mutlu beşiktaşlıyım diyene
Göklerin hakimisin KARTAL.Yalaka, taraf tutucu federasyona tavrını destekliyorum.
beter ol 8taş fenerle uğraşıcam diye kendini bitirdin olan tinerci taraftara oldu yine 10 yılda bir şampiyonluğa hasret kalıcaklar
Kupadan gelen gelir oyuncuların maç başı ücretlerini karşılamıyor.süt kupası sizin olsun renkliler
korkaklar maçtan korkan bir takım emekletimize yazıklar olsun
helal olsun beşiktaşa,eğer katılsaydı diğerleri gibi beşiktaşı tutmayacaktım.bu hareketle beşiktaş hem tayyibe hemde demirörene karşı gelmiş oldu,şikeci fenerde bu kupayı alsa bile alnının hakkıyla almayacaktır.inşallah finalde kaybeder ve haketmediği kupayı alamaz.
mafyanin yonettigi federasyondan bu beklenir zaten
Aman çok korktuk bizim şerefimiz yeter bu kupa için siyasilerle şike yapanlar bunu değerini bilemez!
olması gereken zaten buydu. Yetmedi dimi nefret tohumları ektiğiniz elbirliği ile. Allah aşkına hepiniz gidin tüm yönetimleri bırakın.
Elinizden geleni ardınıza koymayın. yalakalar
Diğer Haberler
Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Beşiktaş'ta Şenol Güneş kalırsa, Demba Ba dönecek...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş kalırsa, Demba Ba dönecek...

Beşiktaş'ta gündem yeniden Mario Gomez!

Beşiktaş'ta gündem yeniden Mario Gomez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.