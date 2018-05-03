Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş mücadelesine çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel yaptığı paylaşımda, sahaya çıkmayacakları Fenerbahçe maçın atıfta bulundu ve bugün yaptıkları antremanı kast ederek 'Harika bir maç oynadık' dedi.

İşte Babel'in paylaşımı;





