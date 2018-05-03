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Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş mücadelesine çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel yaptığı paylaşımda, sahaya çıkmayacakları Fenerbahçe maçın atıfta bulundu ve bugün yaptıkları antremanı kast ederek 'Harika bir maç oynadık' dedi.

İşte Babel'in paylaşımı;

babel-twitter

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
oynasaydınız oğlumm korkmasaydınız
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korkak!
yazık iyice sacmalamaya başladılar :)
seninle basladi bittsin senle BESIKTASIM
aç tavuk kendini buğday anbarında sanarya babelde kendini real madride oynuyor sanıyor şenolun malları
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