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Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının tatil edilen Fenerbahçe derbisinde büyük ruhsal çöküntü yaşadığını ifade eden Demirkol, "Fikret Orman'ın yerinde olsam Galatasaray maçından önce Şenol Güneş'le yolları ayırırdım" dedi.

Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım

Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçı yorumlayan Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fanatik'in internet yayınında konuşan Demirkol'ıun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şenol Hoca kırılıp üzülmüş ama Beşiktaş'ın başına da teknik direktör lazım. Şenol Güneş'in açıklamalarına vs. her şeyine saygı duymakla beraber böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Beşiktaş bugün maça çıkmayacak ama Galatasaray maçında da yoktu Beşiktaş."

"Beşiktaş'ın başında böyle maça çıkılmaz"

"Ben Fikret Orman'ın yerinde olsam Galatasaray maçından önce Şenol Güneş'le yolları ayırırdım. Bu ruh haliyle maça çıkılmaz çünkü. Benim Şenol Hoca'yı ne kadar çok sevdiğimiz bilirsiniz ancak bu kadar kırıldıysanız Beşiktaş'ın başında böyle büyük bir maça çıkılmaz."

"Abdullah Avcı'yı doğrulatamadım"

"Şenol Güneş ayrılmış gibi görünüyor. Abdullah Avcı dedikoduları dönüyor ama henüz doğrulatamadım."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş mehmet demirkol şenol güneş

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