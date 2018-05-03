Beşiktaş'ta Şenol Güneş kalırsa, Demba Ba dönecek...

Cenk Tosun gittikten sonra golcüler Negredo ve Love'dan verim alamayan Beşiktaş, yeni sezonda ilk iş olarak bu sorunu çözecek. Bunun için de taraftarın ve Şenol Güneş'in çok istediği Demba Ba, yeniden Beşiktaş'a döndürülecek. Göztepe'yle yarım sezonluk anlaşması bulunan Demba Ba da Beşiktaş'tan böyle bir anlaşma beklediği için İzmir ekibiyle mukavelesini uzatmadı. Siyah-Beyazlı yöneticiler de yıldız oyuncuyu alma eğilimlerini ortaya koydu. Ancak burada Şenol Güneş'in durumu belirleyici etken olacak.

YÖNETİM LOVE'I TERCİH ETTİ AMA!

Çünkü Güneş, Demba Ba'nın alınmasını çok istiyor. Hatta tecrübeli teknik adam yönetime ara transferde bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklamıştı: "Çok iyi profesyonel, söz dinliyor ve oyun disiplinine bağlı kalıyor. Taktiği de iyi anlıyor ve sahada uyguluyor. Takıma pozitif enerji katıyor. İşine aşık bir oyuncu." Ancak yönetim sakatlıktan yeni döndüğü için risk almak istemedi ve Love'dan yana tercihini kullandı. Şimdi Şenol Hoca takımın başında kalırsa ilk tercih olarak Demba Ba değerlendirilecek.