Beşiktaş'ta gündem yeniden Mario Gomez!

Beşiktaş'ta Mario Gomez aşkı bir kez daha alevlendi. 2015- 2016 sezonunda Siyah- Beyazlı formayı giyen ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman futbolcu o sezon forma giydiği 41 resmi karşılaşmada fileleri 28 kez havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta Gomez'in yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

TEKLİF GÖTÜRÜLME KARARI

Bu sezon şampiyonluğun mucizelere kalması nedeniyle yönetimin kendi arasında bir durum değerlendimesi yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede yeni sezonda Mario Gomez için teklif götürülmesi kararlaştırıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Stuttgart'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mario Gomez bu sezon 15 resmi karşılaşmada 6 gol attı. 32 yaşındaki yıldızın bonservisiyle alınması için gereken fedakarlığın yapılacağı öne sürüldü.

ÖNCE MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Yönetimi lig bitmeden Gomez'in menajeriyle bir görüşme planlıyor. Ardından Stuttgart'a resmi teklif yapılacak. Mario Gomez'in de Beşiktaş'a geri dönmeye artık sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

KOMBİNELERE YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi. Kombine yenileme ve yer değiştirme işlemleri 10 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek. Siyah- Beyazlı taraftarlar kombine yenileme için Vodafone Park Kombine Satış Ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (TAKVİM)

