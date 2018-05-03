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Beşiktaş'ta gündem yeniden Mario Gomez!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Mario Gomez defterini yeniden açtı. Başkan Orman bu transfer için yöneticilerle bir görüşme yaptı. Stuttgart ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız için şartların zorlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta gündem yeniden Mario Gomez!

Beşiktaş'ta Mario Gomez aşkı bir kez daha alevlendi. 2015- 2016 sezonunda Siyah- Beyazlı formayı giyen ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman futbolcu o sezon forma giydiği 41 resmi karşılaşmada fileleri 28 kez havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta Gomez'in yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

TEKLİF GÖTÜRÜLME KARARI

Bu sezon şampiyonluğun mucizelere kalması nedeniyle yönetimin kendi arasında bir durum değerlendimesi yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede yeni sezonda Mario Gomez için teklif götürülmesi kararlaştırıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Stuttgart'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mario Gomez bu sezon 15 resmi karşılaşmada 6 gol attı. 32 yaşındaki yıldızın bonservisiyle alınması için gereken fedakarlığın yapılacağı öne sürüldü.

ÖNCE MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Yönetimi lig bitmeden Gomez'in menajeriyle bir görüşme planlıyor. Ardından Stuttgart'a resmi teklif yapılacak. Mario Gomez'in de Beşiktaş'a geri dönmeye artık sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

KOMBİNELERE YOĞUN İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar önümüzdeki sezonun kombinelerine yoğun ilgi gösterdi. Kombine yenileme ve yer değiştirme işlemleri 10 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek. Siyah- Beyazlı taraftarlar kombine yenileme için Vodafone Park Kombine Satış Ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Mario Gomez Beşiktaş fikret orman

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Gomez iyi hoşta 32 yaşındaki adama para vermeyin.
Dön artık Eyşan dön kimse senin gibi sevilmedi
bizi bitirdiniz be
ülkede futboluda bitirdiler yav bir tane genç sağlam adam alınmazmı bulunmazmı hep aynı yüzler dön dolaş aynı pili bitiklerin peşindeyiz bide nazlarını çekiyoruz
Şu ana kadar Besiktasa en fazla fayda saglayan oyuncuydu kim ne der desin.
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