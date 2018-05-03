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Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2018 08:23 | Son Güncelleme

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi durumunda Anderson Talisca'nın takımdan ayrılacağını iddia etti.

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Beşiktaş'taki geleceği henüz belli olmayan Anderson Talisca'yla ilgili Portekiz'den flaş bir iddia geldi.

A Bola'da yer alan habere göre, bonservisi Benfica'da bulunan ve satın alma opsiyonunun kullanılması gündemde olan Anderson Talisca, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda siyah-beyazlı formayı giymek istemiyor.

Birçok takımın markajında olan Brezilyalı yıldız, sezon sonunda takımın durumuna göre kariyeriyle ilgili kararını verecek. Galatasaray yenilgisiyle birlikte dördüncü sıraya gerileyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için ligi ilk iki sırada tamamlamak zorunda.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün, iki sezondur kiralık olarak forma giyen oyuncunun 21 milyon euroluk bonservisini ödeyip ödemeyeceği merakla bekleniyor. (GOAL)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig anderson talisca

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