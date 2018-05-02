Şenol Güneş'i kızdıran soru!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum'da kahvaltı yaparken görüntülendi. 2-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından bir süre dinlenmek için Bodrum'a gelen Şenol Güneş'e, Beşiktaşlı Tolga Zengin eşlik etti.
Şenol Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Şenol Güneş, bir muhabirin 'Rahatsızlığınız nasıl oldu?' sorusuna sinirlenerek "Ne diyorsun ya!" şeklinde cevap verdi.
Daha sonra muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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