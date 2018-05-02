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Şenol Güneş'i kızdıran soru!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Kahvaltı yaptığı mekanın önünde bekleyen gazetecilerle sohbet eden Güneş, soruları yanıtlamayacağını söyledi. Şenol Güneş, bir muhabirin 'Rahatsızlığınız nasıl oldu?' sorusuna sinirlenerek "Ne diyorsun ya!" şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum'da kahvaltı yaparken görüntülendi. 2-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından bir süre dinlenmek için Bodrum'a gelen Şenol Güneş'e, Beşiktaşlı Tolga Zengin eşlik etti.

Şenol Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Şenol Güneş, bir muhabirin 'Rahatsızlığınız nasıl oldu?' sorusuna sinirlenerek "Ne diyorsun ya!" şeklinde cevap verdi.

Daha sonra muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
muhabir düzgünce bi soru sormuş ama sorduğu insan düzgün olmadığı için düzgünce cvp vermek yerine " ne diyorsun ya " diye cvp vermiş . karakter ve kişilik meselesi . olmayan anlamaz
Tiyatrocu tatile çıkmış.
TENCERE YUVARLANMIŞ KAPAĞINIBULMUŞ:):) şenol güneş tolğa zengini al çine koreye git hatta gelme cenaza namazına hoca sana inanan bi kaç amele göndeririz keh keh keh ezik hoca
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