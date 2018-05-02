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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a cevap

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için Tahkim Kurulu kararını verdi.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a cevap

Kurul, olaylı derbi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun verdiği ilk kararı onadı ve Beşiktaş'ın itirazını reddetti.

Böylece dev derbi, verilen ilk kararda olduğu gibi 57. dakikadan itibaren oynanacak. Eğer Siyah Beyazlılar, sahaya çıkmama kararını değiştirir ve Kadıköy'e gelirse 10 kişiyle maça devam edecekler.

PFDK ne ceza vermişti?

İşte 25 Nisan'da PFDK'nın iki kulübe de verdiği cezalar:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi ERDİNÇ GÜLTEKİN'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu TOLGA ZENGİN'in, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi GÖKHAN UYANIK'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne bekliyordu eziktaşlı kardeşler hükmen galibiyetmi ibrahim tatlısesin kafasına otomatik silahla ateş edip parçaladılar gene beş dikiş atılmamıştı çakmak kafaya gelince yere yatmalar hiçbirşey yokken 5 dikiş atmalar sedyeyle çıkmalar yakışıyormu eziktaşa şenol güneş 5taşa tabiki hayır nedense ezik eziktaşlılar hocaya sahip çıkıyor
cikin oynayin 9 kisi fenerbahceyi yendiniz zamanin da. Turkiyeyi germeyin hocaniz da biliyor tiyatro oldugunu sizde butun Turkiye de sahit 1 damla kan olmadan 5 dikis oluyorsa buna inanan kim varsa art niyetlidir. bu bir tezgah dir ve arastirilmasi derin yapilmalidir. ben BJk nin her kolunun arastirilmasini sahsen isterim feto ayagi dahil. Ulkemizi tam da dunya kupasi ev sahipligine talip oldugu zaman bu olaylar manidar dir
ne olacaktı ya tinerciler
süt kupası diyodunuz maşallah içiniz gitti kupaya nereye saldırcagnızı şaşırdınız
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