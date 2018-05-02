Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor

Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan Negredo'yla yolları ayırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, İspanyol golcünün menajeri Gelu Rodriguez ile sıcak temas sağladı.
GEREKEN KOLAYLIK SAĞLANACAK
Yönetimin menajer Gelu Rodriguez'e, "Negredo için daha önce teklif yapan 3 kulüple yeniden görüş. Eğer hala transfer etmek istiyorlarsa biz kendisine gereken kolaylığı sağlayacağız" ifadesini kullandı.
MENAJER 10 GÜNLÜK SÜRE İSTEDİ
Menajer Gelu Rodrigues'in bu gelişmeden sonra harekete geçtiği ve Beşiktaş Yönetimi'nden 10 günlük bir süre istediği ortaya çıktı. Bu oyuncuya İngiltere, İspanya ve Çin'den teklifler geldiği biliniyor.
LİGDE ANCAK 7 GOL KAYDETTİ
BEŞİKTAŞ'TA sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Negredo ligde ancak 7 gol attı. İspanyol oyuncu G.Saray önünde kaçırdığı gol nedeniyle büyük tepki almıştı.
(TAKVİM)
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