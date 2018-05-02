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Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş gelecek sezon için operasyona başladı.

Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor

Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon bekleneni veremeyen oyuncuların başında olan Negredo'yla yolları ayırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, İspanyol golcünün menajeri Gelu Rodriguez ile sıcak temas sağladı.

GEREKEN KOLAYLIK SAĞLANACAK

Yönetimin menajer Gelu Rodriguez'e, "Negredo için daha önce teklif yapan 3 kulüple yeniden görüş. Eğer hala transfer etmek istiyorlarsa biz kendisine gereken kolaylığı sağlayacağız" ifadesini kullandı.

MENAJER 10 GÜNLÜK SÜRE İSTEDİ

Menajer Gelu Rodrigues'in bu gelişmeden sonra harekete geçtiği ve Beşiktaş Yönetimi'nden 10 günlük bir süre istediği ortaya çıktı. Bu oyuncuya İngiltere, İspanya ve Çin'den teklifler geldiği biliniyor.

LİGDE ANCAK 7 GOL KAYDETTİ

BEŞİKTAŞ'TA sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Negredo ligde ancak 7 gol attı. İspanyol oyuncu G.Saray önünde kaçırdığı gol nedeniyle büyük tepki almıştı.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş negredo

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Poşet tam bir fiyasko. Bunu alana yaninda pepe kerizma lens vagneride verin. Buze medel gibi adamlar lazim
Beşiktaş formasını terletmiş değerli bir futbolcu. Performansı beklentilerden uzak kaldı. Doğru karar.
Kasaba ligi sandın galiba , 35 gol atacam diyordun :)))) Güle güle
GÜLE GÜLE İYİ OLUR.
defolsun gitsin. love, lens de
takoz geldiğinde artislik yapıyordu 35 gol atacam diye..tam bi takoz çıktı..benim anlamadığım bu adam REEL de nasıl oynadı:))
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