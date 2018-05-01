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Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2018 18:57 | Son Güncelleme

Ryan Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Beşiktaş'tan ayrılıyor' dedikodularına sebep oldu.

Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı ve 'Beşiktaş'tan ayrılıyor' dedikodularına sebep oldu.

Olaylı Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a kaybedilen 3 puan, Caner Erkin'den sonra Negredo ve Pepe'nin de sakatlanarak sezonu kapatmış olmaları Beşiktaş'ta moral bozukluğuna neden oldu.

Ryan Babel veda

BABEL ŞAŞIRTTI
Bu moral bozukluğunun üzerine siyah beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Babel, Instagram'daki hikayesinde selam veren adam görselini paylaşınca sosyal medyada 'Babel Beşiktaş'tan ayrılıyor' dedikoduları yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ulan bi yendik takım karıştı kaçan kaçana
işiniz gücünüz BEŞİKTAŞ
Beceriksiz herif taça attı topu karşı karşıya defol git bunak.
kaçan şampiyonluğa el sallıyordur
zaten yaşlı ve seneye oynayacağı belli değil...talisca kalsa daha iyi...
Güle güle
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