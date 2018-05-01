Babel, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı ve 'Beşiktaş'tan ayrılıyor' dedikodularına sebep oldu.

Olaylı Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a kaybedilen 3 puan, Caner Erkin'den sonra Negredo ve Pepe'nin de sakatlanarak sezonu kapatmış olmaları Beşiktaş'ta moral bozukluğuna neden oldu.

BABEL ŞAŞIRTTI

Bu moral bozukluğunun üzerine siyah beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Babel, Instagram'daki hikayesinde selam veren adam görselini paylaşınca sosyal medyada 'Babel Beşiktaş'tan ayrılıyor' dedikoduları yayıldı.

